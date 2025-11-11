ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी के फेवरेट सुलतानपुर के रामचेत मोची का निधन; गले के कैंसर से थे पीड़ित, कांग्रेस सांसद करा रहे थे इलाज

राहुल गांधी ने 2024 में सुलतानपुर में रामचेत मोची की दुकान पर उनसे मुलाकात की थी. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

सुलतानपुर: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के करीबी रामचेत मोची का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. कूरेभार थाना क्षेत्र के ढेसरुआ गांव के मोची रामचेत गले के कैंसर और टीबी से पीड़ित थे. राहुल गांधी उनका इलाज करा रहे थे. उनके निधन की खबर से परिवार में शोक की लहर है.

राहुल गांधी ने की थी रामचेत की मदद: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2024 में जब एक विचाराधीन मामले की सुनवाई के बाद सुलतानपुर लौट रहे थे, तब वे अचानक ढेसरुआ गांव में रामचेत की जूते-चप्पल की छोटी सी गुमटी पर रुके थे. बातचीत में उन्होंने रामचेत की बदहाली देख मदद का वादा किया था.

रामचेत को राहुल गांधी ने दिलवाई थीं आधुनिक मशीनें: थोड़े ही समय बाद, राहुल गांधी की पहल पर रामचेत को जूते-चप्पल सिलाई की आधुनिक मशीनें और कच्चा माल मुहैया कराया गया था. इससे रामचेत का व्यवसाय फिर से रफ्तार पकड़ने लगा और परिवार के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगी.

कैंसर-टीबी के मरीज थे रामचेत: मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. काम पटरी पर लौटते ही रामचेत कैंसर और टीबी की चपेट में आ गए. हालत बिगड़ने पर राहुल गांधी के सहयोग से उनका इलाज प्रयागराज में कराया जा रहा था. लेकिन, तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.