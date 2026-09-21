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देश में एक्सपोज हुए राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष को इस तरह का बयान और आचरण शोभा नहीं देता: सीएम

महानदी जल विवाद पर सीएम ने कहा, जल्द इस विवाद का सार्थक बातचीत से होगा अंत. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

Rahul Gandhi exposed in country
महानदी जल विवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2026 at 5:26 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 5:33 PM IST

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रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राहुल गांधी पूरे देश में एक्सपोज हो गए हैं. वह बड़े नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं. लेकिन जिस तरीके का बयान और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वह करते हैं, वह उनके जैसे बड़े नेता को शोभा नहीं देता है. यही वजह है जिस तरीके का आचरण, व्यवहार और बयान वे देते हैं, उससे वो पूरे देश में एक्सपोज हो गए हैं.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ये बातें रायपुर हवाई अड्डे पर ओडिशा दौरे से लौटने के बाद कही. सीएम साय ने कहा कि राहुल गांधी का बयान मर्यादित बयान नहीं है और इसे उचित भी नहीं कहा जा सकता.

दरअसल, शनिवार 19 सितंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में राहुल गांधी का छात्रों से संवाद छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. आयोजन में मंच पर स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल उतारी गई. बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी पुलकित मणि के बातों और बॉडी लैंग्वेज पर हंसते रहे.

राहुल गांधी का बयान और आचरण शोभा के लायक नहीं: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा, ''राहुल गांधी जिस तरह के नेता हैं और जितना बड़ा उनका कद है, इस तरह से बयान देना उनके व्यक्तित्व के अनुसार कतई उचित नहीं है.'' मुख्यमंत्री 2 दिनों के ओडिशा दौरे पर थे, जहां उन्होने ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की. दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच जहां विकास योजनाओं पर चर्चा हुई, वहीं दोनों के बीच महानदी जल विवाद को लेकर भी बातचीत हुई है.

राहुल गांधी पर पलटवार (ETV Bharat)

महानदी जल विवाद जल्द सुलझेगा: विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री ने कहा, ''महानदी जल विवाद बहुत जल्द सुलझने वाला है. क्योंकि ओडिशा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है. ऐसे में जो भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर हमारी चर्चा हो रही है. इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो सके इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं.''

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले इस मामले को ट्रिब्यूनल को दिया गया था. अब इस मामले को सेंट्रल वाटर कमीशन को दिया गया है. बहुत जल्द इस मामले का निराकरण होने वाला है.

केंद्र में एनडीए की सरकार है, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. ऐसे में जल्द ही महानदी जल विवाद सुलझ जाएगा मुझे विश्वास है. दोनों राज्य मिलकर इस समस्या के समाधान में जुटे हैं. पहले इस मामले को ट्रिब्यूनल में दिया गया, अब इसे सेंट्रल वाटर कमीशन को दिया गया है, उम्मीद है जल्द समाधान निकलेगा: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री


जानिए क्या है महानदी जल विवाद

छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच 1983 से महानदी विवाद चल रहा है. ओडिशा राज्य ने पूर्व में महानदी को लेकर छत्तीसगढ़ पर यह आरोप लगाया,''कि छत्तीसगढ़ महानदी के ऊपर धारा में कई बैराज और जल परियोजनाएं बना रहा है. जिससे गैर मानसूनी समय में हीराकुंड तक पहुंचने वाला पानी लगातार कम हो सकता है.'' इस बात को लेकर ओडिशा राज्य लगातार अपना विरोध जताता रहा है.

Hirakud Dam
महानदी जल विवाद (ETV Bharat)
Hirakud Dam
महानदी जल विवाद (ETV Bharat)

महानदी जल विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ का पक्ष

महानदी जल विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ का कहना है, ''महानदी के जल ग्रहण क्षेत्र का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है. ऐसे में अपने पानी का जो उनके हिस्से में आता है, उसका उपयोग करने का छत्तीसगढ़ को अधिकार है. छत्तीसगढ़ उसी के तहत इस काम को कर रहा है.''

Hirakud Dam
महानदी जल विवाद (ETV Bharat)
Hirakud Dam
महानदी जल विवाद (ETV Bharat)

पूर्व में दोनों राज्यों के भीतर होने वाले बातचीत में मामले का निपटारा नहीं हुआ. जिसके बाद 2017 में ओडिशा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी. अब उसमें मामला आगे बढ़ा है, 30 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और ओडिशा के मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी, जिसमें इस मामले की निपटारे पर आम सहमति बनी थी.

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Last Updated : September 21, 2026 at 5:33 PM IST

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