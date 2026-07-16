उत्तराखंड में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम क्यों कर रहे राहुल? खुद दिया जवाब, कहा- सपने लीक नहीं होने देंगे
राहुल गांधी ने कहा- सरकार ने सख्त नकल-विरोधी कानून बनाया- फिर भी लीक होते रहे. कानून कागज पर रहा, और पेपर बाजार में बिकते रहे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 16, 2026 at 11:25 AM IST
देहरादून: कल शुक्रवार 17 जुलाई को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम है. बन्नू स्कूल मैदान पर होने जा रहे इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी जोरशोर से लगी हुई है. परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने की कड़वी याद को भुलाकर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दिन-रात एक किए हुए हैं. राहुल का यह कार्यक्रम 17 जुलाई शाम पांच बजे से शुरू होगा. राहुल लगभग सात बजे तक स्थल पर आएंगे. इससे पहले राहुल गांधी खुद इस कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं.
राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम का 'छात्रों की गूंज' को लेकर ये कहा: आज बुधवार को किए गए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम और इसके उत्तराखंड में होने जा रहे आयोजन को लेकर अपनी बात कही है. राहुल गांधी ने लिखा-
17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूँ। पर उत्तराखंड ही क्यों? क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का epicentre बना दिया गया है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 16, 2026
UKSSSC परीक्षा में यहाँ एक “सिस्टम” बैठ गया है, जहाँ पटवारी, लेखपाल, या कोई और पद क़ाबिलियत से नहीं, अपराधियों के तय किए रेट से मिलता है।
सरकार ने सख़्त नकल-विरोधी… pic.twitter.com/NJ3mV0NFj4
17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूं. पर उत्तराखंड ही क्यों? क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का epicentre बना दिया गया है.
UKSSSC परीक्षा में यहां एक 'सिस्टम' बैठ गया है, जहां पटवारी, लेखपाल, या कोई और पद काबिलियत से नहीं, अपराधियों के तय किए रेट से मिलता है.
सरकार ने सख्त नकल-विरोधी कानून बनाया - फिर भी लीक होते रहे। कानून कागज पर रहा, और पेपर बाजार में बिकते रहे.
जरा सोचिए, एक बच्चे ने सालों तैयारी की. फॉर्म भरा, फीस दी, दूर के सेंटर तक गया और उसका पद किसी और ने खरीद लिया.
यह लीक नहीं - यह चोरी है. उस युवा के हक की, उसके रोजगार की, उसके भविष्य की.
मैं उत्तराखंड के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवा से कहता हूं - यह आपकी लड़ाई है, और मैं आपके साथ हूं.
17 जुलाई, देहरादून. आइए, 'छात्रों की गूंज' को हुंकार बनाएं. भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे. सपने लीक नहीं होने देंगे.
छात्रों की गूंज: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश भर के छात्रों और युवाओं से जुड़ने के लिए 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. ये राहुल गांधी का शुरू किया गया एक प्रमुख संवाद और जागरूकता अभियान है. राहुल गांधी और कांग्रेस के अनुसार इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा के निजीकरण जैसे गंभीर मुद्दों पर छात्रों की आवाज उठाना है.
मेरे युवा और Gen Z साथियों,— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) July 15, 2026
अपने सपनों के लिए मेहनत करना आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका साथ देना आपके माता-पिता की। मगर...
... उन सपनों को पूरा करना इस देश के education system की ज़िम्मेदारी है - और यही ज़िम्मेदारी आज का टूटा system निभा नहीं पा रहा।
अब इस system को बदलने के लिए… pic.twitter.com/QEOkX0uiaS
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी देश के अलग-अलग शहरों में जाकर सीधे छात्रों से संवाद कर रहे हैं. छात्रों की समस्याओं को सुनकर शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर हैं. 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की शुरुआत राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा शहर से की थी. 17 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित होना है.
भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती, बेईमान - ये चार शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 13, 2026
और सच यही है - भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है।
जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी थी, वो आज उन्हें… pic.twitter.com/soeI7NNAEa
कांग्रेस का दावा ढाई लाख से ज्यादा लोग करा चुके रजिस्ट्रेशन: उत्तराखंड कांग्रेस का दावा है कि मंगलवार दोपहर तक अभियान की वेबसाइट chhatronkigoonj.in पर 2,54,142 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि देहरादून स्थित कार्यक्रम स्थल पर 20,000 से अधिक छात्रों के लिए व्यवस्था की जा रही है. पार्टी को उम्मीद है कि पूरे उत्तराखंड से छात्र राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में आएंगे.
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