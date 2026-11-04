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देशद्रोही, विदेशी कनेक्शन मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती दी

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ( PTI )

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती और तेज कर दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोल शुरू किया, जिसमें युवा भारतीयों से पूछा गया कि क्या वे दोनों नेताओं को आमने-सामने चर्चा करते देखना चाहते हैं.

एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीनियर नेताओं, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं, को टैग करते हुए उनसे प्रधानमंत्री को उनकी चुनौती स्वीकार करने के लिए मनाने का आग्रह किया.

पोल में दो ऑप्शन हैं: 'हां - मोदी जी, डरो मत' और 'नहीं - मोदी जी, डर गए', जिसमें गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा. यह लेटेस्ट पोस्ट राहुल गांधी के उस चैलेंज के बाद आया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को विदेशी कनेक्शन से जुड़े आरोपों पर खुली बहस के लिए फिर से चैलेंज दिया था. उन्होंने कहा था कि चर्चा किसी भी जगह हो सकती है और यहां तक ​​कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) चीफ मोहन भागवत को जज बनाने का भी सुझाव दिया था. एक्स पर शेयर की गई अपनी पिछली पोस्ट में गांधी ने कहा था कि उनकी पहली चुनौती के 24 घंटे बीत चुके हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री से मीडिया और युवाओं की मौजूदगी में पब्लिक में आमने-सामने आने की अपील की थी. 'मोदी जी, आपको चैलेंज किए 24 घंटे हो गए हैं. आप कहते हैं कि विपक्ष एंटी-नेशनल है. कोई भी स्टेज, कोई भी जगह चुनिए और मुझसे इस पर बहस कीजिए - कौन एंटी-नेशनल है? विदेशी ताकतों से किसके कनेक्शन हैं? और उन कनेक्शन का नेचर क्या है? चलिए यह जल्द से जल्द करते हैं. गांधी ने लिखा है, 'डरो मत!' फ़ॉर्मेट का सुझाव देते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा कि दोनों नेता एक टेबल के सामने बैठ सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मॉडरेटर चुनने के लिए आजाद होंगे. 'हम दोनों वहां होंगे. मीडिया वहां होगा. इस देश के युवा वहां होंगे. एक टेबल होगी. आप एक तरफ बैठेंगे, मैं दूसरी तरफ बैठूंगा. आप जिसे चाहें जज बना सकते हैं. आप मोहन भागवत जी को भी जज बना सकते हैं,' उन्होंने कहा. उन्होंने कहा, 'फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, अमेरिकी डील कैसे हुई, क्यों हुई और इतनी जल्दी क्यों हुई, आपने अकेले डील क्यों की और कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, अडाणी केस क्यों बंद किया गया, एपस्टीन - और भी कई मुद्दों पर सवाल होंगे.