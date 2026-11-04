देशद्रोही, विदेशी कनेक्शन मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती दी
राहुल गांधी ने फाइनेंशियल सिस्टम, अमेरिकी डील, अडाणी और एपस्टीन जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी को खुली बहस के लिए घेरा.
Published : November 4, 2026 at 7:08 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती और तेज कर दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोल शुरू किया, जिसमें युवा भारतीयों से पूछा गया कि क्या वे दोनों नेताओं को आमने-सामने चर्चा करते देखना चाहते हैं.
एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीनियर नेताओं, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं, को टैग करते हुए उनसे प्रधानमंत्री को उनकी चुनौती स्वीकार करने के लिए मनाने का आग्रह किया.
24 घंटे हो गए मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है। आप कहते हो कि opposition देशद्रोही है। किसी भी स्टेज पे आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ। देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत। दोनों मिलेंगे, मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी, एक साइड आप बैठोगे, एक साइड मैं बैठूंगा। जिसको आप जज बनाना चाहते हो, बना दो। मोहन भागवत जी को बिठा दो, चलो। और फिर डिबेट करते हैं। सवाल उठेंगे फाइनेंशियल सिस्टम पर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, US डील कैसे हुई, क्यों हुई, इतनी जल्दी क्यों हुई, सिर्फ आपने क्यों की, कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, अडानी का केस बंद क्यों हुआ, Epstein - ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे खुलकर डिस्कशन होगा। आ जाइए, डरिए मत। दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। आप एलिगेशन लगाते हैं ना मेरे ऊपर, आ जाइए, सब साफ हो जाएगा। बाकी चीजों पे आपने defamation केस लगा रखा है, शायद 45 defamation केस मेरे ऊपर हैं। मगर इस डिबेट मामले पे, foreign कनेक्शन पे आप defamation नहीं लगा रहे हो। लगाइए ना, वहाँ भी डिस्कस करेंगे, खुल के। ये सब डिस्कस करते हैं, आइए। हैप्पी दिवाली, मोदी जी। It’s been 24 hours since I challenged you, Modi ji. You say the Opposition is anti-national. Choose any stage, any venue, and debate me on this - Who is anti-national? Who has connections with foreign forces? And what is the nature of those connections? Let’s do this as soon as possible. Daro mat! We’ll both be there. The media will be there. The youth of this country will be there. There will be a table. You’ll sit on one side, I’ll sit on the other. You can appoint whoever you want as the judge. You can even make Mohan Bhagwat ji the judge. There will be questions about the financial system, the financial structure, how the US deal happened, why it happened and why so quickly, why you made the deal alone and didn’t inform the Cabinet, why the Adani case was closed, Epstein - and many other issues. We’ll discuss all of them openly. Let the truth come out. Let everything be crystal clear. You make allegations against me, don’t you? Come forward. Everything will become clear. You’ve filed defamation cases against me over other matters. I think there are around 45 defamation cases against me. But on this issue of the debate, on the question of foreign connections, you haven’t filed a defamation case. Go ahead, file one. We’ll discuss that openly too. Happy Diwali, Modi ji.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 3, 2026
पोल में दो ऑप्शन हैं: 'हां - मोदी जी, डरो मत' और 'नहीं - मोदी जी, डर गए', जिसमें गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा. यह लेटेस्ट पोस्ट राहुल गांधी के उस चैलेंज के बाद आया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को विदेशी कनेक्शन से जुड़े आरोपों पर खुली बहस के लिए फिर से चैलेंज दिया था. उन्होंने कहा था कि चर्चा किसी भी जगह हो सकती है और यहां तक कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) चीफ मोहन भागवत को जज बनाने का भी सुझाव दिया था.
एक्स पर शेयर की गई अपनी पिछली पोस्ट में गांधी ने कहा था कि उनकी पहली चुनौती के 24 घंटे बीत चुके हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री से मीडिया और युवाओं की मौजूदगी में पब्लिक में आमने-सामने आने की अपील की थी.
'मोदी जी, आपको चैलेंज किए 24 घंटे हो गए हैं. आप कहते हैं कि विपक्ष एंटी-नेशनल है. कोई भी स्टेज, कोई भी जगह चुनिए और मुझसे इस पर बहस कीजिए - कौन एंटी-नेशनल है? विदेशी ताकतों से किसके कनेक्शन हैं? और उन कनेक्शन का नेचर क्या है? चलिए यह जल्द से जल्द करते हैं.
गांधी ने लिखा है, 'डरो मत!' फ़ॉर्मेट का सुझाव देते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा कि दोनों नेता एक टेबल के सामने बैठ सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मॉडरेटर चुनने के लिए आजाद होंगे. 'हम दोनों वहां होंगे. मीडिया वहां होगा. इस देश के युवा वहां होंगे. एक टेबल होगी. आप एक तरफ बैठेंगे, मैं दूसरी तरफ बैठूंगा. आप जिसे चाहें जज बना सकते हैं. आप मोहन भागवत जी को भी जज बना सकते हैं,' उन्होंने कहा.
उन्होंने कहा, 'फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, अमेरिकी डील कैसे हुई, क्यों हुई और इतनी जल्दी क्यों हुई, आपने अकेले डील क्यों की और कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, अडाणी केस क्यों बंद किया गया, एपस्टीन - और भी कई मुद्दों पर सवाल होंगे.
हम इन सभी पर खुलकर बात करेंगे. सच सामने आने दें. सब कुछ एकदम साफ हो जाए.' उन्होंने आगे प्रधानमंत्री को उनके आरोपों पर उनके खिलाफ मानहानि का केस करने की चुनौती दी, और कहा कि वह पहले से ही ऐसे कई केस का सामना कर रहे हैं.
आप मुझ पर आरोप लगाते हैं न? सामने आइए. सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा. आपने अन्य मामलों में मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.' मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ लगभग 45 मानहानि के मामले हैं. लेकिन बहस के इस मुद्दे पर विदेशी कनेक्शन के सवाल पर आपने मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया है. आगे बढ़ें, एक फाइल करें. हम उस पर भी खुलकर चर्चा करेंगे. हैप्पी दिवाली, मोदी जी,' गांधी ने कहा.
चुनौतियों की बौछार गांधी के पहले के आरोपों के बाद हुई है कि पीएम मोदी विदेशी सहायता से प्रधान मंत्री बने और बने रहे और भारत की वित्तीय प्रणाली विदेशी ताकतों द्वारा नियंत्रित और समर्थित थी. अपनी पिछली पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा था, 'मिस्टर मोदी, इस देश से झूठ बोलना बंद करें. आप विदेशी मदद की वजह से पीएम बने हैं.
आप विदेशी मदद की वजह से पीएम बने हुए हैं. आपका फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह से विदेशियों द्वारा कंट्रोल और सपोर्टेड है. विदेशी सोशल मीडिया आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है. मैं आपको इस बारे में खुली बहस का चैलेंज देता हूं.
किसी भी स्टेज पर कभी भी. अगर आपमें हिम्मत है तो आइए. आप हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरे बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उससे डरे हुए हैं.' यह टकराव प्रधानमंत्री मोदी की उस टिप्पणी के बाद हुआ है, जो उन्होंने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही थी.
जहां उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए उस पर अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को निभाने के बजाय रुकावट डालने वाली ताकत बनने का आरोप लगाया था. पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया था कि कुछ ताकतें देश को बांटने की साजिश कर रही हैं और विदेशी ताकतों से कथित सपोर्ट के साथ-साथ विदेशों में उनके कामों पर भी सवाल उठाया था.