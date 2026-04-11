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Explainer: नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान के बीच राहुल गांधी की बिहार में एंट्री, जानें इनसाइड स्टोरी

नीतीश कुमार के कोर वोटर पर विपक्ष की नजर है. क्या इस प्लानिंग को राहुल गांधी कामयाब बना पाएंगे? पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट.

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राहुल गांधी का बिहार दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 11, 2026 at 7:47 PM IST

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पटना: बिहार की सियासत करवट ले रही है और नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान को लेकर एनडीए के अंदर मंथन चल रहा है. इन सबके बीच महागठबंधन ने भी सियासी दाव खेला है. अति पिछड़ा वोट बैंक (EBC) को लेकर राहुल गांधी ने प्लान तैयार कर लिया है और सहयोगी दलों के साथ एनडीए को चकमा देने की तैयारी कर रहे हैं.

राहुल, तेजस्वी और दीपंकर दिखायेंगे एकता: बिहार की सियासत में 12 अप्रैल का दिन अहम माना जा रहा है. एक ओर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के किसी नेता की ताजपोशी होने जा रही है. राजनीतिक उठा- पटक के बीच बिहार के सियासत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री हो रही है. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य सरीखे नेता एक मंच पर आ रहे हैं.

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शक्ति प्रदर्शन की तैयारी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आयोजित 'पान महासम्मेलन' में शामिल होने पटना पहुंच रहे हैं. कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मंच साझा करने जा रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में इसे महज सामाजिक सम्मेलन नहीं, बल्कि बिहार में विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन और नए सियासी दाव के तौर पर देखा जा रहा है.

राज्यों के चुनाव पर महागठबंधन की नजर: आपको बता दें कि पान महासम्मेलन, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (IIP) के अध्यक्ष और सहरसा से विधायक आई.पी. गुप्ता द्वारा आयोजित किया गया है. बिहार में आगामी चुनावी तैयारी और एनडीए के खिलाफ महागठबंधन की रणनीति के बीच यह मंच विपक्षी दलों के लिए खास महत्व रखता है. राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर भी महागठबंधन नेता बिहार की धरती से हुंकार भरेंगे.

36% वोट बैंक पर नजर: दरअसल बिहार में 36% आबादी अति पिछड़ों की है और अति पिछड़ा वोट राजनीतिक दलों के लिए सत्ता की सीढ़ी की तरह है. नीतीश कुमार पिछले 20 साल से इसी वोट बैंक के बदौलत सत्ता के शीर्ष पर काबिज हैं. महागठबंधन को इस बात की उम्मीद है कि अगर नीतीश कुमार पद छोड़ते हैं तो अति पिछड़ों का मोह भंग होगा और वैसे स्थिति में अति पिछड़ा समाज के लोग महागठबंधन का रूख कर सकते हैं.

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राहुल गांधी (ETV Bharat)

बिहार का महा वोटबैंक: बिहार के जाति आधारित गणना के आंकड़ों के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग राज्य की कुल आबादी का 36 फीसदी है. यह बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक समूह है, जिसमें 100 से अधिक छोटी-बड़ी जातियां हैं. इसमें मल्लाह, तांती, नोनिया, प्रजापति आदि शामिल हैं.

तांती तंतवा जाति : जातीय सर्वेक्षण के मुताबिक, बिहार में पान समाज (तांती-तंतवा जाति) की आबादी लगभग 22 लाख यानी कि 2 प्रतिशत है. जानकारों के अनुसार दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जैसे इलाकों में यह वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है.

कौन हैं तांती तंतवा?: बिहार में तांती तंतवा जाति के लोग मुख्य रूप से कपड़ा बुनने और उसके व्यापार का कार्य करते थे. वर्तमान में कई लोग शिल्पकारी और राजमिस्त्री जैसे अन्य व्यवसायों में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस जाति की चर्चा आरक्षण श्रेणी के विवाद को लेकर काफी हुई थी. साल 2015 को बिहार सरकार ने एक प्रस्ताव जारी कर इसे एससी की सूची में शामिल किया था. 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया और इसे वापस ईबीसी में शामिल किया गया.

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तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

कौन हैं आईपी गुप्ता?: आई पी गुप्ता अति पिछड़ा समाज से आते हैं और इन्होंने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का गठन किया हुआ है. वर्तमान में अपनी पार्टी के टिकट पर सहरसा से विधायक हैं. हाल के दिनों में वे कई मौकों पर बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते दिखे हैं.पान व्यवसाय और उससे जुड़े समुदाय के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. इन्होंने समाज का सम्मेलन भी गांधी मैदान में अतीत में आयोजित किया है.यही वजह है कि 'पान महासम्मेलन' को सामाजिक आधार से जोड़कर एक बड़े राजनीतिक मंच में बदलने की तैयारी है.

तल्खी कम करने की कोशिश: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच तल्खी कम करने की कोशिश भी हो रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपंकर भट्टाचार्य का एक मंच पर आकर राज्यों में हो रहे चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन के सहयोगी दल एक बार फिर गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे.

"विशेषकर ऐसे समय में जब बिहार की सत्ता और नेतृत्व को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है. पान सम्मेलन कार्यक्रम विपक्ष की तरफ से एक राजनीतिक जवाब और शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है."- डॉक्टर संजय कुमार,राजनीतिक विश्लेषक

संजय कुमार का कहना है कि पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव को साधने के मकसद से महागठबंधन एकजुटता दिख रही है. साझा मंच से नेता विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और अति पिछड़ा समाज को संदेश देने की कोशिश होगी. महागठबंधन नेताओं की नजर खासतौर पर बिहार के पड़ोसी राज्य बंगाल पर होगी.

जदयू पर टूट का खतरा: इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है. अगर निशांत कुमार या फिर ललन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो जनता दल यूनाइटेड तीन टुकड़ों में बन सकती है और अगर पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ा तो अति पिछड़ा वोट बैंक महागठबंधन के साथ होगा.

"पान महासम्मेलन में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य शामिल होने पहुंच रहे हैं. बिहार भर से आई पिछड़ा समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है. बड़ी संख्या में बिहार के कोने-कोने से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं."- आईपी गुप्ता,इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

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सहरसा से विधायक आई.पी. गुप्ता (ETV Bharat)

अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर आईपी गुप्ता ने कहा कि अति पिछड़ा समाज के लोग महागठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं और उनका भरोसा हमारे ऊपर बढ़ा है.आईपी गुप्ता ने कहा कि राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं और चुनाव के बीच में जब बड़े नेता एक मंच पर होंगे तो रणनीति भी बनेगी.

बिहार की सियासत का नया अध्याय: 12 अप्रैल को होने वाला 'पान महासम्मेलन' बिहार की सियासत में एक नया अध्याय लिख सकता है. एक तरफ जहां नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफ और एनडीए के नए नेतृत्व पर चर्चाएं तेज हैं. वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन 36 प्रतिशत ईबीसी वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे चेहरों तो एक मंच पर ला रहा है.

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नीतीश कुमार (ETV Bharat)

किस ओर होगी अलगी करवट?: विधायक आईपी गुप्ता के नेतृत्व में यह जुटान सिर्फ एक सामाजित आयोजन नहीं, बल्कि कोसी मिथिलांचल के समीकरणों को बदलने की बड़ी सियासी बिसात है. अब देखना होगा कि 22 लाख की आबादी वाला यह पान समाज विपक्षी एकता के इस शक्ति प्रदर्शन को कितना समर्थन देता है और बिहार की सत्ता की अगली करवट किस ओर होती है.

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