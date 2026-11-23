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कंगना रनौत का राहुल गांधी पर हमला, बोलीं- ‘नहीं चाहते संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर हो’

अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ( IANS )

नई दिल्ली/आगरा : अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सोमवार को महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी के रुख पर तीखा हमला किया. उन्होंने उन पर "महिला विरोधी" होने का आरोप लगाया और कहा कि वह नहीं चाहते कि संसद में महिलाओं को पुरुषों के बराबर प्रतिनिधित्व मिले.

रनौत ने कहा, "अगर राहुल गांधी महिला विरोधी नहीं होते, तो वे इस बिल को पेश होने देते. राहुल गांधी नहीं चाहते कि संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर हो जाएं."

उनकी यह बात महिला आरक्षण और प्रस्तावित परिसीमन को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आई है. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा लागू करना जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ा है. इस बीच, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा किसी भी तरह से परिसीमन बिल पास करने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लेगी, और दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी विपक्षी पार्टियों के सांसदों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है. एनएनआई से बात करते हुए अल्वी ने दावा किया कि भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), शिवसेना और एनसीपी के शरद पवार गुट के सांसदों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है.