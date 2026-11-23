कंगना रनौत का राहुल गांधी पर हमला, बोलीं- ‘नहीं चाहते संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर हो’
सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है.
Published : November 23, 2026 at 1:56 PM IST
नई दिल्ली/आगरा : अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सोमवार को महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी के रुख पर तीखा हमला किया. उन्होंने उन पर "महिला विरोधी" होने का आरोप लगाया और कहा कि वह नहीं चाहते कि संसद में महिलाओं को पुरुषों के बराबर प्रतिनिधित्व मिले.
रनौत ने कहा, "अगर राहुल गांधी महिला विरोधी नहीं होते, तो वे इस बिल को पेश होने देते. राहुल गांधी नहीं चाहते कि संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर हो जाएं."
उनकी यह बात महिला आरक्षण और प्रस्तावित परिसीमन को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आई है. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा लागू करना जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ा है.
इस बीच, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा किसी भी तरह से परिसीमन बिल पास करने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लेगी, और दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी विपक्षी पार्टियों के सांसदों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है.
#WATCH | Agra | Over Rahul Gandhi's stance on the Women's Reservation Bill, BJP MP Kangana Ranaut says, "If Rahul Gandhi were not anti-women, he would have allowed this bill to be introduced. Rahul Gandhi does not want the number of women in Parliament to equal the number of men."— ANI (@ANI) November 23, 2026
एनएनआई से बात करते हुए अल्वी ने दावा किया कि भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), शिवसेना और एनसीपी के शरद पवार गुट के सांसदों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है.
उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भाजपा यह काम किसी भी तरह से कर लेगी. उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी से 20 सांसद तोड़ लिए हैं. अगर वे डीएमके को मना लेते हैं, तो उसके पास 22 सांसद और हो जाएंगे. उन्होंने शिवसेना से पहले ही सात से आठ सांसद तोड़ लिए हैं. शरद पवार की पार्टी भी उन्हें समर्थन कर सकती है, क्योंकि उनकी बेटी ने पहले ही इस बारे में बयान दे दिया है. इससे वे दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे."
प्रस्तावित परिसीमन बिल का मकसद लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना है. भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) का कहना है कि नए जनगणना डेटा को दिखाने और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने में मदद के लिए परिसीमन एक संवैधानिक जरूरत है.
हालांकि, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी इंडिया गठबंधन ने मौजूदा 543 सदस्य वाली लोकसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की है और इसे परिसीमन अभ्यास से जोड़ने का विरोध किया है.
संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026, 16 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया था. इसका मकसद निचले सदन की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना और 2023 में पास हुए महिला आरक्षण बिल को तेजी से लागू करना है. लेकिन, यह बिल संसद में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का संवैधानिक रूप से जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा और इसलिए पास नहीं हो सका.
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