ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी ने सदन का अपमान किया : गिरिराज सिंह

संसद में डोकलाम व गलवान का मुद्दा उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने राहुल गांधी पर हमला बोला.

Union Minister Giriraj Singh
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 2, 2026 at 6:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली : संसद सत्र के स्थगित होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब से डोकलाम और गलवान पर उदाहरण देने की कोशिश के दौरान हंगामा हुआ था, जिसके बाद सदन स्थगित हो गया. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सदन का अपमान कर रहे हैं.

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बार-बार स्पीकर की बात ना मानकर सदन का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के नेता होंने के बावजूद अनुशासनहीनता दिखा रहे थे, स्पीकर के बार-बार अनुरोध के बावजूद ऐसी बातें कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राहुल नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे थे.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बातचीत (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि राहुल को चीनी दूतावास में हुई अपनी बातचीत के बारे में भी बोलना चाहिए था. उन्होंने कहा कि राहुल का व्यवहार बचकाना है, जिससे भारत की छवि खराब होती है और सेना के साहस को कमजोर करने की कोशिश लगती है.

उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए की राहुल ने कहा कि वो मंगलवार को भी यही मुद्दा उठाएंगे इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद नियम कानून से चलता है राहुल गांधी बदतमीजी कर रहे हैं जिद्द पर संसद नहीं चलता है.

ये भी पढ़ें- नरवणे की किताब पर लोकसभा में हंगामा, राहुल बोले, 'क्या चीन पर बोलने की अनुमति नहीं है'

TAGGED:

RAHUL GANDHI
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
LOK SABHA
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
UNION MINISTER GIRIRAJ SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.