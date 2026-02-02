राहुल गांधी ने सदन का अपमान किया : गिरिराज सिंह
संसद में डोकलाम व गलवान का मुद्दा उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने राहुल गांधी पर हमला बोला.
Published : February 2, 2026 at 6:03 PM IST
अनामिका रत्ना
नई दिल्ली : संसद सत्र के स्थगित होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब से डोकलाम और गलवान पर उदाहरण देने की कोशिश के दौरान हंगामा हुआ था, जिसके बाद सदन स्थगित हो गया. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सदन का अपमान कर रहे हैं.
गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बार-बार स्पीकर की बात ना मानकर सदन का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के नेता होंने के बावजूद अनुशासनहीनता दिखा रहे थे, स्पीकर के बार-बार अनुरोध के बावजूद ऐसी बातें कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राहुल नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे थे.
उन्होंने कहा कि राहुल को चीनी दूतावास में हुई अपनी बातचीत के बारे में भी बोलना चाहिए था. उन्होंने कहा कि राहुल का व्यवहार बचकाना है, जिससे भारत की छवि खराब होती है और सेना के साहस को कमजोर करने की कोशिश लगती है.
उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए की राहुल ने कहा कि वो मंगलवार को भी यही मुद्दा उठाएंगे इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद नियम कानून से चलता है राहुल गांधी बदतमीजी कर रहे हैं जिद्द पर संसद नहीं चलता है.
