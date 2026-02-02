ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी ने सदन का अपमान किया : गिरिराज सिंह

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली : संसद सत्र के स्थगित होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब से डोकलाम और गलवान पर उदाहरण देने की कोशिश के दौरान हंगामा हुआ था, जिसके बाद सदन स्थगित हो गया. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सदन का अपमान कर रहे हैं.

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बार-बार स्पीकर की बात ना मानकर सदन का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के नेता होंने के बावजूद अनुशासनहीनता दिखा रहे थे, स्पीकर के बार-बार अनुरोध के बावजूद ऐसी बातें कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राहुल नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे थे.