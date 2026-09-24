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चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों वाली रिपोर्ट पर भड़के राहुल गांधी, कहा- 'लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे'

नई दिल्लीः लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जोरदार हमला किया. उन्होंने कहा कि वोट की सुरक्षा करना ECI की जिम्मेदारी है. गांधी ने कहा कि लोकसभा 2024 चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में धांधली की जा रही है.

राहुल गांधी, दो चुनाव आयुक्त द्वारा उठाये गये मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे. उन्होंने आगे कहा कि चुनाव चुराने की साजिश के लिए मोदी और शाह की जांच की जाएगी. उन्होंने कहा, "हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे; हम चुप नहीं रहेंगे."