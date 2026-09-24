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चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों वाली रिपोर्ट पर भड़के राहुल गांधी, कहा- 'लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे'

मीडिया रिपोर्ट में दो चुनाव आयुक्तों द्वारा 14 बार आपत्ति जताने के दावे के बाद राहुल गांधी ने सरकार और ECI को घेरा.

Rahul Gandhi Press Conference
प्रेस कांफ्रेंस करते राहुल गांधी. (PTI)
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By PTI

Published : September 24, 2026 at 5:59 PM IST

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नई दिल्लीः लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जोरदार हमला किया. उन्होंने कहा कि वोट की सुरक्षा करना ECI की जिम्मेदारी है. गांधी ने कहा कि लोकसभा 2024 चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में धांधली की जा रही है.

राहुल गांधी, दो चुनाव आयुक्त द्वारा उठाये गये मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे. उन्होंने आगे कहा कि चुनाव चुराने की साजिश के लिए मोदी और शाह की जांच की जाएगी. उन्होंने कहा, "हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे; हम चुप नहीं रहेंगे."

बता दें कि बुधवार को आई एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि 10 महीनों के अंदर, दो चुनाव आयुक्तों - विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू - ने SIR और चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए दूसरे कदमों से जुड़े मामलों पर 14 बार आपत्तियां जताईं थीं.

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