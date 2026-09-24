चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों वाली रिपोर्ट पर भड़के राहुल गांधी, कहा- 'लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे'
मीडिया रिपोर्ट में दो चुनाव आयुक्तों द्वारा 14 बार आपत्ति जताने के दावे के बाद राहुल गांधी ने सरकार और ECI को घेरा.
By PTI
Published : September 24, 2026 at 5:59 PM IST
नई दिल्लीः लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जोरदार हमला किया. उन्होंने कहा कि वोट की सुरक्षा करना ECI की जिम्मेदारी है. गांधी ने कहा कि लोकसभा 2024 चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में धांधली की जा रही है.
राहुल गांधी, दो चुनाव आयुक्त द्वारा उठाये गये मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे. उन्होंने आगे कहा कि चुनाव चुराने की साजिश के लिए मोदी और शाह की जांच की जाएगी. उन्होंने कहा, "हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे; हम चुप नहीं रहेंगे."
In India, there is a fundamental force called anti-incumbency that starts to resist any government. It doesn't spare anybody.— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
Indira Gandhi ji won the Bangladesh war and had immense popularity, and yet within a year or two, there was a massive anti-incumbency.
It happens to… pic.twitter.com/JnoWv8kX3I
बता दें कि बुधवार को आई एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि 10 महीनों के अंदर, दो चुनाव आयुक्तों - विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू - ने SIR और चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए दूसरे कदमों से जुड़े मामलों पर 14 बार आपत्तियां जताईं थीं.