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मानहानि मामले में राहुल गांधी पर फैसला कुछ देर में; राहुल सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट पहुंचे

कोर्ट में पेशी के लिए लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ/सुल्तानपुर: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रति पक्ष राहुल गांधी पर चले मानहानि मामले में सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है. कोर्ट परिसर में गहमागहमी बढ़ गई है. दूसरी तरफ राहुल गांधी भी लखनऊ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए.

राहुल गांधी का काफिला सुल्तानपुर के निकला था. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के माइलस्टोन 91 के पास काफिले में चल रहीं 4-5 गाड़ियां और एंबुलेंस आपस में टकरा गईं. हादसे में राहुल गांधी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सुल्तानपुर कोर्ट पहुंच चुके हैं.