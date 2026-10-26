मानहानि मामले में राहुल गांधी पर फैसला कुछ देर में; राहुल सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट पहुंचे
राहुल गांधी के वकील ने दावा किया कि केस दर्ज करने के बाद वादी की लोकप्रियता बढ़ी है, तो मानहानि कहां हुई?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 10:46 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 11:19 AM IST
लखनऊ/सुल्तानपुर: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रति पक्ष राहुल गांधी पर चले मानहानि मामले में सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है. कोर्ट परिसर में गहमागहमी बढ़ गई है. दूसरी तरफ राहुल गांधी भी लखनऊ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए.
राहुल गांधी का काफिला सुल्तानपुर के निकला था. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के माइलस्टोन 91 के पास काफिले में चल रहीं 4-5 गाड़ियां और एंबुलेंस आपस में टकरा गईं. हादसे में राहुल गांधी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सुल्तानपुर कोर्ट पहुंच चुके हैं.
जानकारी के मुताबिक, सुल्तानपुर में बल्दीराय थाना क्षेत्र के 89.6Km पर राहुल गांधी के काफिले की एक गाड़ी टकराई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गाड़ी का बोनट डैमेज हुआ है. वाहन में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं. मौके पर यूपीडा की टीम भी पहुंची.
2018 में दर्ज हुआ केस: कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर मानहानि का मामला अगस्त 2018 में दर्ज हुआ था. मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
इससे आहत होकर सुल्तानपुर के तत्कालीन चेयरमैन सहकारी बैंक विजय मिश्रा ने परिवाद दर्ज करवाया था. दर्ज शिकायत के आधार पर अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था.
इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी. लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने 13 अक्टूबर को केस की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था. कुछ देर में यह फैसला सुनाया जाएगा.
अधिवक्ता का दावा: राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने दावा कि राहुल गांधी के साथ न्याय होगा और वह बेदाग छूटेंगे. उन्होंने बताया कि कोर्ट में हमने तर्क दिया है कि किसी स्पीच को काट-छांटकर मानहानि का केस नहीं किया जा सकता है.
उन्होंने यह भी कहा कि केस दर्ज कराने के बाद वादी विजय मिश्र की लोकप्रियता बढ़ी तो उनकी मानहानि कैसे हुई? अधिवक्ता ने कहा कि फैसला आने के बाद अवगत कराया जाएगा.
सुल्तानपुर के लिए निकले राहुल गांधी: सांसद राहुल गांधी सोमवार को दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे. यहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा, प्रमोद तिवारी सहित कई नेताओं ने उनका स्वागत किया. नारेबाजी की गई. इसके बाद राहुल गांधी एयरपोर्ट से निजी वाहन से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए.
छावनी में तब्दील कोर्ट परिसर कोर्ट: राहुल गांधी की पेशी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिहाज से परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि उनकी पेशी को देखते हुए दीवानी न्यायालय परिसर में सुरक्षा-व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है.
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