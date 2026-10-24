क्या फिर संकट में पड़ सकती है राहुल गांधी की सांसदी? अमित शाह मानहानि मामले में 26 अक्टूबर को आएगा फैसला
सुल्तानपुर कोर्ट के फैसले से पहले कांग्रेस में बढ़ा तनाव. वरिष्ठ नेता बोले- 'जेल भेजा तो हमारे लिए अच्छा' है. पूरी खबर यहां पढ़ें.
Published : October 24, 2026 at 7:52 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 7:58 PM IST
नई दिल्ली: सुल्तानपुर की एक एमपी/एमएलए (MP/MLA) कोर्ट द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में 26 अक्टूबर को फैसला सुनाए जाने से पहले कांग्रेस में तनाव बढ़ता जा रहा है. यह मामला गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ है. राहुल गांधी पर कानून की ऐसी धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है.
इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है क्योंकि यह आदेश 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले आ रहा है. पूर्व विधान परिषद सदस्य (MLC) और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, "इस मामले में कोई दम नहीं है. हम उस दिन के लिए तैयार हैं. हमारे नेता वहां मौजूद रहेंगे. देखते हैं क्या होता है. टिप्पणी कहीं और की गई थी और शिकायत बहुत दूर दर्ज कराई गई. यह सब हमारे नेता को निशाना बनाने की योजना का हिस्सा है. हम उनके समर्थन में 26 अक्टूबर को वहां मौजूद रहेंगे."
दीपक सिंह ने कहा, "अगर वे हमारे नेता को जेल भेजते हैं, तो यह हमारे लिए अच्छा ही होगा. इससे उनके खिलाफ बदले की भावना से की जा रही राजनीति पूरी तरह उजागर हो जाएगी. उन्होंने पहले भी उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की थी लेकिन अंत में वह विजयी होकर उभरे."
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय कपूर ने ईटीवी भारत से कहा, "सिर्फ यही मामला नहीं, हमारे नेता ऐसे कई अन्य मामलों का सामना कर रहे हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह इकलौते ऐसे नेता हैं जो लगातार बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं. हम पहले यह देखेंगे कि 26 अक्टूबर को क्या फैसला आता है और फिर अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे. लेकिन एक बात तय है कि पूरे देश में राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है. राज्य में इंडिया ब्लॉक के लिए समर्थन है और बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है."
यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान बेंगलुरु की एक रैली में राहुल गांधी द्वारा की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है, जहां उन्होंने अमित शाह (जो उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे) को एक हत्या के मामले में आरोपी बताया था. शाह का नाम 2005 के सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी एनकाउंटर मामले से जोड़ा गया था, लेकिन मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2014 में ही उन्हें इस मामले से बरी कर दिया था. सुल्तानपुर अदालत में यह मामला एक स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता विजय मिश्रा की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था.
सुल्तानपुर अदालत ने राहुल गांधी को 27 नवंबर 2023 को तलब किया था, लेकिन वे 20 फरवरी 2024 को पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई थी. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने 26 जुलाई 2024 को इस मामले में अपना बयान दर्ज कराया था. सुनवाई के दौरान, राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि शाह के खिलाफ टिप्पणी नेक नीयत से की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को बदनाम करने का नहीं था.
लोकसभा में विपक्ष के नेता पर कानून की ऐसी धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है. इस पृष्ठभूमि में, सुल्तानपुर अदालत का फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये आरोप पहले के एक मानहानि मामले के समान हैं, जिसमें राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और बाद में उनका आधिकारिक आवास 12, तुगलक लेन भी छिन गया था.
यह अयोग्यता 24 मार्च 2023 को हुई थी, जो कि 23 मार्च 2023 को सूरत की एक ट्रायल कोर्ट द्वारा पीएम मोदी के उपनाम से जुड़े 2019 के एक आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने का परिणाम थी. सुप्रीम कोर्ट ने बाद में दो साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई थी.
राहुल गांधी तब केरल के वायनाड से सांसद थे. 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों जगहों से जीत हासिल की. उन्होंने यूपी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रायबरेली सीट को अपने पास रखा. बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड उपचुनाव में जीत दर्ज की. लोकसभा में कांग्रेस की सीटों की संख्या 2019 में 52 से बढ़कर 2024 में 99 हो गई. इसके बाद राहुल लोकसभा में विपक्ष के नेता बने.
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