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क्या फिर संकट में पड़ सकती है राहुल गांधी की सांसदी? अमित शाह मानहानि मामले में 26 अक्टूबर को आएगा फैसला

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गोवा के मडगांव में 'गोय राखों यात्रा' के दौरान. यह तस्वीर 18 अक्टूबर, 2026 की है. ( AICC via PTI Photo )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली: सुल्तानपुर की एक एमपी/एमएलए (MP/MLA) कोर्ट द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में 26 अक्टूबर को फैसला सुनाए जाने से पहले कांग्रेस में तनाव बढ़ता जा रहा है. यह मामला गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ है. राहुल गांधी पर कानून की ऐसी धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है क्योंकि यह आदेश 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले आ रहा है. पूर्व विधान परिषद सदस्य (MLC) और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, "इस मामले में कोई दम नहीं है. हम उस दिन के लिए तैयार हैं. हमारे नेता वहां मौजूद रहेंगे. देखते हैं क्या होता है. टिप्पणी कहीं और की गई थी और शिकायत बहुत दूर दर्ज कराई गई. यह सब हमारे नेता को निशाना बनाने की योजना का हिस्सा है. हम उनके समर्थन में 26 अक्टूबर को वहां मौजूद रहेंगे."