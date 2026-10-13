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राहुल गांधी मानहानि केस; सुनवाई पूरी, 26 अक्टूबर को फैसला, कोर्ट में पेशी अनिवार्य

मानहानि केस में 26 अक्टूबर को फैसला ( Photo Credit; ETV Bharat )

सुल्तानपुर: कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई. सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने फैसले के लिए 26 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है. राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला और वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक, निर्णय के दिन राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा.

मानहानि केस में 26 अक्टूबर को फैसला (Video Credit; ETV Bharat) राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय के लिए 26 अक्टूबर की तारीख नियत की है. कहा कि न्यायालय के सम्मान और विधिक प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी फैसले के दिन अदालत में उपस्थित रहेंगे.

वहीं, वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से बहस पूरी की जा चुकी है. बचाव पक्ष ने लिखित बहस दाखिल की थी, जिस पर उन्होंने जवाबी बहस भी की. उनके अनुसार, अदालत ने अब निर्णय की तारीख निर्धारित कर दी है. कहा कि फैसले के दिन राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक होगी और उन्हें दंड प्रक्रिया से संबंधित धारा 437A के अनुपालन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी.