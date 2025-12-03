ETV Bharat / bharat

जाति जनगणना पर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा - 'अन्य राज्यों से सीखें'

राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास जाति जनगणना के लिए कोई ठोस ढांचा या समयबद्ध योजना नहीं है.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी. (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 3, 2025 at 5:36 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. गांधी ने संसद में पूछे गए सवालों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार का जवाब चौंकाने वाला है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास जाति जनगणना के लिए कोई ठोस ढांचा या समयबद्ध योजना नहीं है, जो देश के बहुजनों के भरोसे के साथ "खुला विश्वासघात" है.

सोशल मीडिया X पर साधा निशाना

उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना के बारे में एक सवाल पूछा- उनकी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है. कोई ठोस ढांचा नहीं, कोई समयबद्ध योजना नहीं, संसद में कोई चर्चा नहीं, और जनता के साथ कोई संवाद नहीं. अन्य राज्यों में सफल जाति जनगणना की रणनीतियों से सीखने की भी कोई इच्छा नहीं है. जाति जनगणना पर मोदी सरकार का यह रुख देश के बहुजनों के भरोसे के साथ खुला विश्वासघात है."

केंद्र ने 2027 जनगणना का दिया ब्योरा

राहुल गांधी की प्रक्रिया और समयसीमा से जुड़ी क्वेरी का जवाब देते हुए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री (MoS) नित्यानंद राय ने लोकसभा में सूचित किया कि 2027 की जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक 30 दिनों की अवधि में होगी. जनसंख्या गणना फरवरी 2027 से की जाएगी. कुछ क्षेत्रों जैसे लद्दाख और बर्फ से ढके अन्य क्षेत्रों में यह सितंबर 2026 में होगी.

राय ने एक लिखित जवाब में कहा, "जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी, चरण I - हाउस लिस्टिंग और हाउसहोल्ड जनगणना, जो राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की सुविधा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2026 तक 30 दिनों की अवधि में आयोजित की जाएगी, जिसके बाद चरण II - जनसंख्या गणना (PE) होगी."

जनता से चर्चा पर सरकार का रुख

क्या सरकार सार्वजनिक प्रतिनिधियों या जनता से इनपुट ले रही है, इस पर राय ने कहा कि जनगणना प्रश्नावली "प्रत्येक जनगणना से पहले विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और जनगणना डेटा उपयोगकर्ताओं से प्राप्त सुझावों/इनपुट के आधार पर" अंतिम रूप दी जाती है. अंतिम रूप देने से पहले इन प्रश्नावली का क्षेत्र में परीक्षण किया जाता है.

राज्यों के अनुभवों को शामिल करने के सवाल पर मंत्री ने कहा, "जनगणना का 150 वर्षों से अधिक का इतिहास है. अगली जनगणना में पिछली जनगणनाओं से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है. प्रत्येक जनगणना से पहले, प्रासंगिक हितधारकों से सुझाव भी मांगे जाते हैं." इस जनगणना की एक प्रमुख विशेषता 70 से अधिक वर्षों में पहली बार जाति गणना को शामिल करना होगा.

