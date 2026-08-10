राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की, बल प्रयोग को बताया गलत
राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड सरकार को छात्रों की बात सुननी जारी रखनी चाहिए.
Published : August 10, 2026 at 7:07 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अपनी ही सरकार की कार्रवाई की निंदा की है. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग गलत है.
दरअसल, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों ने झारखंड विधानसभा का घेराव किया था. इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए.
VIDEO | Delhi: When asked about the lathi-charge on Jharkhand protesters, LoP in Lok Sabha Rahul Gandhi says, "My message to the students of Jharkhand is clear: We condemn any violence against peacefully protesting students. Wherever it happens, we condemn it. We are against it,… pic.twitter.com/qkChm7ctQE— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राहुल गांधी से झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बारे में पूछा गया, तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा, “झारखंड के छात्रों के लिए मेरा संदेश साफ है. हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करते हैं. यह जहां भी हो, हम इसका विरोध करते हैं. हम इसे सही नहीं मानते और न ही इसका समर्थन करते हैं.”
उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस का रुख बिल्कुल स्पष्ट है. पार्टी शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का समर्थन करती है और ऐसे प्रदर्शनों के खिलाफ हिंसा के किसी भी इस्तेमाल को स्वीकार नहीं करती.
राहुल गांधी ने झारखंड सरकार से अपील की कि सरकार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों की बात सुननी जारी रखनी चाहिए और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करना चाहिए.
गौरतलब हो कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है. जिसमें झामुमो, राजद और माले के साथ कांग्रेस भी शामिल है.
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