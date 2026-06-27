ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी के LoP के तौर पर दो साल पूरे, BJP की चालों के बीच INDIA ब्लॉक को मजबूत करने की चुनौती

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी का फोकस लोगों के हित वाले मुद्दों पर है और NDA के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी.

Rahul Gandhi completes two years in LoP office, faces challenge to strengthen INDIA bloc
19 जून को राहुल गांधी अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए AICC ऑफिस पहुंचे (ANI)
author img

By Amit Agnihotri

Published : June 27, 2026 at 10:40 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) के तौर पर दो साल पूरे कर लिए. इसके लिए कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की तारीफ की और उन्हें गरीबों और पिछड़े लोगों की आवाज उठाने वाला बताया.

2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 99/543 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जो संवैधानिक पद के लिए जरूरी 54 सीटों से बहुत ज्यादा है. इसके बाद राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने. दो साल के कार्यकाल में उन्होंने 16 से ज्यादा डिबेट में हिस्सा लिया और 55 से ज्यादा सवाल पूछे.

2023 में विपक्षी इंडिया ब्लॉक बनाने में राहुल की भूमिका ने भी उनके विपक्ष का नेता बनने में योगदान दिया, जब विपक्षी गठबंधन ने मिलकर 232 सीटें जीतीं, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें 272 से 40 कम थीं.

LoP के ऑफिस में दो साल पूरे होने पर, राहुल गांधी के सामने न केवल सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बल्कि इंडिया ब्लॉक को भी फिर से मजबूत करने की चुनौती है.

केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम में हाल के विधानसभा चुनावों के बाद, विपक्षी ब्लॉक की एकता सवालों के घेरे में आ गई. तमिलनाडु में कांग्रेस की राजनीतिक चालों और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भाजपा की आक्रामकता के कारण, जहां इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) को टूट का सामना करना पड़ा.

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हार के तुरंत बाद चुने हुए प्रतिनिधियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी से BJP द्वारा अपने विधायकों और सांसदों की कथित खरीद-फरोख्त का मुकाबला करने के लिए INDIA ब्लॉक की मीटिंग बुलाने का आग्रह किया. फिर राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को TMC पर निशाना साधने से रोक दिया.

जब 8 जून को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक की घोषणा हुई, तो विपक्षी गठबंधन में दरार तब दिखी जब DMK ने कहा कि वह बैठक में शामिल नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस ने तमिलनाडु में TVK के साथ सरकार में शामिल हो गई और अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी डीएमके को छोड़ दिया था. कांग्रेस और DMK ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में गठबंधन सहयोगी के तौर पर लड़ा था, लेकिन नतीजों के बाद, सिर्फ पांच विधायकों वाली कांग्रेस ने अभिनेता से नेता बने विजय की TVK को अगली सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया. DMK ने इसे पीठ में छुरा घोंपने वाला कदम बताया, जबकि कांग्रेस ने तर्क दिया कि उसने राज्य में धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए TVK का समर्थन किया.

एक तरफ से इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों टीएमसी और शिवसेना (UBT) के विधायक और सांसद भाजपा के करीब आ गए हैं. वहीं, DMK ने भी कांग्रेस के साथ अपनी असहजता दिखाई है और लोकसभा स्पीकर से अपने सांसदों के लिए अलग बैठने का इंतजाम करने की अपील की है.

इंडिया ब्लॉक में तनाव हाल ही में झारखंड में दो सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान भी दिखा, जहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी से चुनाव हार गए. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सहयोगी RJD और CPI-ML के विधायकों ने उसके उम्मीदवार को वोट नहीं दिया और इसके बजाय नाथवानी का समर्थन किया, जिससे ब्लॉक के अंदर आम सहमति को नजरअंदाज किया गया.

केरल से कांग्रेस सांसद के. फ्रांसिस जॉर्ज के अनुसार, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने 2024 से अच्छा काम किया है और INDIA ब्लॉक को मिलकर उन मुद्दों को सुलझाना चाहिए जिनका वह सामना कर रहा है और TMC और शिवेसना (UBT) जैसी सहयोगी पार्टियों की चिंताओं को हल करना चाहिए.

जॉर्ज ने ईटीवी भारत से कहा, "पिछले दो वर्षों में LoP ने लोगों की चिंताओं को उठाते हुए अच्छा काम किया है. 28 अलग-अलग पार्टियों को साथ लेकर चलना कोई आसान जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन NDA के अवरोधों के बावजूद उन्होंने इसे अच्छे से निभाया है. मैंने सदन में किसी LoP को इस तरह निशाना बनाते हुए नहीं देखा, जैसा राहुल गांधी को बनाया गया है. इंडिया ब्लॉक हाल ही में दिल्ली में मिला और हर दो महीने में मिलने का फैसला किया. हालांकि, मुझे लगता है कि हम मिलकर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं. हमें नई पार्टियों को अपने साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए और DMK जैसी पार्टियों को भी वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कांग्रेस से नाराज लगती हैं. ब्लॉक को TMC और शिवसेना (UBT) के सामने आ रही दिक्कतों को हल करने के लिए भी काम करना चाहिए. इंडिया ब्लॉक को NDA का सामना करने के लिए और ज्यादा मिलकर काम करना चाहिए, जो गलत तरीकों से विपक्ष को कमजोर करने पर तुला हुआ है."

कांग्रेस सांसद ने कहा कि DMK ने राज्य की राजनीति के कारण कांग्रेस से दूरी बना ली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तमिलनाडु की यह पार्टी NDA की नीतियों के साथ चलेगी. जॉर्ज ने कहा, "DMK जरूर राज्य की राजनीति से चलती है, लेकिन उसकी नीतियां कभी भी BJP के साथ मेल नहीं खा सकतीं. जिस तरह से भगवा पार्टी सदन में दो-तिहाई बहुमत पाने के लिए ब्लॉक में शामिल TMC और शिवसेना-UBT को निशाना बना रही है, उसे जनता देख रही है. और भी कई मुद्दे हैं. मुझे यकीन है कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियां संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान मिलकर रणनीति बनाएंगी, जो तूफानी होने वाला है."

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) के सदस्य बीके हरि प्रसाद ने कहा कि विपक्षा का नेता बनने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने खुद को लोगों का LoP बताया था और तब से वे नियमित तौर पर NDA सरकार से कड़े सवाल पूछते रहे हैं और युवाओं, छात्रों, महिलाओं, किसानों, मजदूर वर्ग, अल्पसंख्यकों और पिछड़े तबकों की चिंताओं को संसद के अंदर और बाहर उठाते रहे हैं.

हरि प्रसाद ने ईटीवी भारत से कहा, "पिछले दो वर्षों में, LoP ने विपक्ष को प्रभावी नेतृत्व दिया. उन्होंने संसद के अंदर और बाहर लाखों लोगों की आवाज बनकर काम किया, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक के तौर पर काम किया और संविधान के आदर्शों के लिए खड़े रहे. चाहे वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET में कुप्रबंध के खिलाफ लड़ाई हो, जिसने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डाल दिया, नागरिकों के वोटिंग अधिकार पर हमले के खिलाफ लड़ाई हो, सामाजिक न्याय की रक्षा हो, या संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा हो, राहुल गांधी दलितों और दबे-कुचले लोगों, छात्रों और युवाओं, किसानों और मजदूरों और महिलाओं की आवाज बनकर उभरे. सच में उनका अटूट विश्वास, संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और देश के बहुलतावाद की रक्षा के लिए उनके संघर्ष ने हमारे लोकतंत्र को एक नई उम्मीद दी है."

कांग्रेस नेता ने कहा, "जब पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी के बीच संवैधानिक मूल्यों से छेड़छाड़ और लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो हम अपने नेता के साथ खड़े हैं."

कांग्रेस ने कहा है कि आगामी संसद सत्र में विवादित परिसीमन बिल पास कराने के लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत पाने के लिए इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है. इससे पहले बजट सत्र में इंडिया ब्लॉक के विरोध से यह बिल गिर गया था.

यह भी पढ़ें- कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा के प्रभारी नियुक्त किए

TAGGED:

INDIA BLOC
CONGRESS
TVK DMK
TMC SHIV SENA UBT
RAHUL GANDHI IN LOP OFFICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.