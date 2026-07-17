राहुल गांधी के कार्यक्रम में बदलाव, अब 1.30 बजे देहरादून पहुंचेंगे, 5 बजे शुरू होगा 'छात्रों की गूंज', जानें कारण
बन्नू स्कूल मैदान में राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारी देखने गए अमर मेहता की हादसे में मौत हो गई, इस कारण समय बदला
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 17, 2026 at 12:43 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम है. आज शाम 5 बजे राहुल गांधी को देहरादून पहुंचना था. 7.30 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू होना था. लेकिन गुरुवार को कार्यक्रम स्थल पर एक दुखद घटना हो गई.
राहुल गांधी के कार्यक्रम में बदलाव: लोहे का पिलर गिरने से एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता की मौत हो गई थी. इसके देखते हुए राहुल गांधी के देहरादून पहुंचने और कार्यक्रम में शामिल होने के समय में बदलाव हुआ है. जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के दौरे में जो बदलाव हुआ है, उसके अनुसार अब वो दोपहर 1:30 बजे के करीब जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे.
जब System की नीयत में है Paper Leak,— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 17, 2026
तो छात्रों का future होगा ही weak!
आज | 17 जुलाई | देहरादून#ChhatronKiGoonj #ShikshaRevolution pic.twitter.com/cOlFRUfSqo
दिवंगत अमर मेहता के घर जाएंगे राहुल गांधी: जौलीग्रांट एयरपोर्ट से राहुल गांधी, दुखद हादसे में जान गंवाने वाले अपनी पार्टी के नेता अमर मेहता के घर पहुंचेंगे. राहुल गांधी, अमर मेहता के परिजनों को सांत्वना देंगे. कांग्रेस पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी लगभग 1 घंटे की बैठक कार्यकर्ताओं के साथ लेंगे. ठीक 5:00 बजे वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे.
बहुत हुआ, चलो युवा,— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 16, 2026
हाथ से हाथ जोड़ के,
अन्याय का घड़ा फोड़ के।
युवा ख्वाब ये जल जाएंगे,
सिंहासन तब हिल जाएंगे,
छात्रों की गूंज, ये है छात्रों की गूंज।
शिक्षा Revolution की ओर देश के सभी छात्रों और युवाओं का उत्साह और जोश बढ़ाने के लिए #ChhatronKiGoonj Anthem.
बदलाव अब दूर… pic.twitter.com/Is8z13ID4M
राहुल गांधी ने कार्यक्रम को लेकर किया पोस्ट: राहुल गांधी ने अपने आज के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है-
जब System की नीयत में है Paper Leak, तो छात्रों का future होगा ही weak! आज | 17 जुलाई | देहरादून
गौरतलब है कि राहुल गांधी का लंबे समय बाद उत्तराखंड में ये कोई कार्यक्रम हो रहा है. पहले इस कार्यक्रम को लेकर परेड ग्राउंड में परमिशन नहीं मिलने से कांग्रेस कार्यकर्ता भड़के थे. फिर कार्यक्रम के लिए बन्नू स्कूल ग्राउंड तय हुआ. गुरुवार को एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कार्यक्रम की तैयारी परख रहे कांग्रेस नेता की हादसे में मौत हो गई.
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