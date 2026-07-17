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राहुल गांधी के कार्यक्रम में बदलाव, अब 1.30 बजे देहरादून पहुंचेंगे, 5 बजे शुरू होगा 'छात्रों की गूंज', जानें कारण

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम है. आज शाम 5 बजे राहुल गांधी को देहरादून पहुंचना था. 7.30 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू होना था. लेकिन गुरुवार को कार्यक्रम स्थल पर एक दुखद घटना हो गई.

राहुल गांधी के कार्यक्रम में बदलाव: लोहे का पिलर गिरने से एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता की मौत हो गई थी. इसके देखते हुए राहुल गांधी के देहरादून पहुंचने और कार्यक्रम में शामिल होने के समय में बदलाव हुआ है. जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के दौरे में जो बदलाव हुआ है, उसके अनुसार अब वो दोपहर 1:30 बजे के करीब जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

दिवंगत अमर मेहता के घर जाएंगे राहुल गांधी: जौलीग्रांट एयरपोर्ट से राहुल गांधी, दुखद हादसे में जान गंवाने वाले अपनी पार्टी के नेता अमर मेहता के घर पहुंचेंगे. राहुल गांधी, अमर मेहता के परिजनों को सांत्वना देंगे. कांग्रेस पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी लगभग 1 घंटे की बैठक कार्यकर्ताओं के साथ लेंगे. ठीक 5:00 बजे वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे.