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राहुल गांधी के कार्यक्रम में बदलाव, अब 1.30 बजे देहरादून पहुंचेंगे, 5 बजे शुरू होगा 'छात्रों की गूंज', जानें कारण

बन्नू स्कूल मैदान में राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारी देखने गए अमर मेहता की हादसे में मौत हो गई, इस कारण समय बदला

RAHUL GANDHI CHHATRON KI GOONJ
राहुल गांधी जल्दी पहुंचेंगे देहरादून (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 17, 2026 at 12:43 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम है. आज शाम 5 बजे राहुल गांधी को देहरादून पहुंचना था. 7.30 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू होना था. लेकिन गुरुवार को कार्यक्रम स्थल पर एक दुखद घटना हो गई.

राहुल गांधी के कार्यक्रम में बदलाव: लोहे का पिलर गिरने से एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता की मौत हो गई थी. इसके देखते हुए राहुल गांधी के देहरादून पहुंचने और कार्यक्रम में शामिल होने के समय में बदलाव हुआ है. जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के दौरे में जो बदलाव हुआ है, उसके अनुसार अब वो दोपहर 1:30 बजे के करीब जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

दिवंगत अमर मेहता के घर जाएंगे राहुल गांधी: जौलीग्रांट एयरपोर्ट से राहुल गांधी, दुखद हादसे में जान गंवाने वाले अपनी पार्टी के नेता अमर मेहता के घर पहुंचेंगे. राहुल गांधी, अमर मेहता के परिजनों को सांत्वना देंगे. कांग्रेस पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी लगभग 1 घंटे की बैठक कार्यकर्ताओं के साथ लेंगे. ठीक 5:00 बजे वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे.

राहुल गांधी ने कार्यक्रम को लेकर किया पोस्ट: राहुल गांधी ने अपने आज के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है-

जब System की नीयत में है Paper Leak, तो छात्रों का future होगा ही weak! आज | 17 जुलाई | देहरादून

गौरतलब है कि राहुल गांधी का लंबे समय बाद उत्तराखंड में ये कोई कार्यक्रम हो रहा है. पहले इस कार्यक्रम को लेकर परेड ग्राउंड में परमिशन नहीं मिलने से कांग्रेस कार्यकर्ता भड़के थे. फिर कार्यक्रम के लिए बन्नू स्कूल ग्राउंड तय हुआ. गुरुवार को एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कार्यक्रम की तैयारी परख रहे कांग्रेस नेता की हादसे में मौत हो गई.

ये भी पढ़ें: देहरादून में आज राहुल गांधी का छात्रों से संवाद, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस, तैयारियां पूरी

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