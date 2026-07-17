ETV Bharat / bharat

'छात्रों की गूंज' से जुड़े मैथ्स वाले अभिनय सर, पेपर लीक बताया उघोग, जानिये क्या कुछ कहा

मैथ्य वाले अभिनय सर ने पेपर लीक को उघोग बताया. उन्होंने इसके लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया.

MATHS TEACHER ABHINAY SIR
'छात्रों की गूंज' से जुड़े मैथ्स वाले अभिनय सर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 17, 2026 at 8:49 PM IST

|

Updated : July 17, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों के साथ पेपर लीक से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने भीड़ से छात्रों को मंच पर बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी. साथ ही उन्होंने मैथ्स वाले अभिनय सर को मंच पर बुलाया. अभिनय सर ने मंच से छात्रों को पेपरलीक पर संबोधित किया.

मैथ्य वाले अभिनय सर ने पेपरलीक की सच्चाई सबके सामने रखी. अभिनय सर ने कहा आने वाली पीढ़ियां पेपरलीक से प्रभावित होंगी. उन्होंने कहा इसे रोके जाने की जरूरत है. अभिनय सर ने कहा सरकारों को इस बारे में सोचना होगा. उन्होंने कहा पेपर लीक की खबरों को सरकार को गंभीरत से लेना होगा. उन्होंने कहा सिस्टम को ठीक करने का काम सरकार का है. इस मामले में बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा.

मैथ्य वाले अभिनय सर ने कहा पेपर लीक को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और शिक्षकों को आवाज उठानी पड़ रही है तो आपको समझना होगा ये कितना बड़ा उघोग है. उन्होंने कहा आप जिन लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं. उन्होंने कहा नीट पेपर लीक के बाद 22 लोगों ने सुसाइड कर लिया मगर पीएम मोदी ने एक शब्द नहीं बोला. उन्होंने कहा पेपर लीक के बाद नकली डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे. सोचिये फिर भविष्य में क्या होगा. उन्होंने कहा इसे रोके जाने की जरूरत है.

मैथ्य वाले अभिनय सर ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में एनटीए को भी जमकर घेरा. उन्होंने कहा एनटीए केवल छात्रों से पैसा बनाने में लगा है. उन्होंने कहा जिस गलती से लिए एनटीए को जिम्मेदारी लेने चाहिए, उसके लिए वे छात्रों से पैसा लेते हैं.

अभिनय सर ने पेपरलीक को उघोग बताया. उन्होंने कहा अगर पेपरलीक बंद हो जाये तो वे कोचिंग बंद कर देंगे. उन्होंने कहा पेपर लीक को लेकर वही आवाज उठाएगा जिसे उससे फर्क पड़ता है. उन्होंने कहा पार्टियों नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं है.

पढे़ं- लाइव उत्तराखंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम, राहुल गांधी ने सुनी छात्रों की समस्याएं, सिस्टम को घेरा

Last Updated : July 17, 2026 at 8:56 PM IST

TAGGED:

RAHUL GANDHI CHHATRON KI GOONJ
देहरादून छात्रों की गूंज
छात्रों की गूंज में अभिनय सर
मैथ्स वाले अभिनय सर
MATHS TEACHER ABHINAY SIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.