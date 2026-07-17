'छात्रों की गूंज' से जुड़े मैथ्स वाले अभिनय सर, पेपर लीक बताया उघोग, जानिये क्या कुछ कहा
मैथ्य वाले अभिनय सर ने पेपर लीक को उघोग बताया. उन्होंने इसके लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 17, 2026 at 8:49 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 8:56 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों के साथ पेपर लीक से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने भीड़ से छात्रों को मंच पर बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी. साथ ही उन्होंने मैथ्स वाले अभिनय सर को मंच पर बुलाया. अभिनय सर ने मंच से छात्रों को पेपरलीक पर संबोधित किया.
मैथ्य वाले अभिनय सर ने पेपरलीक की सच्चाई सबके सामने रखी. अभिनय सर ने कहा आने वाली पीढ़ियां पेपरलीक से प्रभावित होंगी. उन्होंने कहा इसे रोके जाने की जरूरत है. अभिनय सर ने कहा सरकारों को इस बारे में सोचना होगा. उन्होंने कहा पेपर लीक की खबरों को सरकार को गंभीरत से लेना होगा. उन्होंने कहा सिस्टम को ठीक करने का काम सरकार का है. इस मामले में बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा.
मैथ्य वाले अभिनय सर ने कहा पेपर लीक को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और शिक्षकों को आवाज उठानी पड़ रही है तो आपको समझना होगा ये कितना बड़ा उघोग है. उन्होंने कहा आप जिन लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं. उन्होंने कहा नीट पेपर लीक के बाद 22 लोगों ने सुसाइड कर लिया मगर पीएम मोदी ने एक शब्द नहीं बोला. उन्होंने कहा पेपर लीक के बाद नकली डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे. सोचिये फिर भविष्य में क्या होगा. उन्होंने कहा इसे रोके जाने की जरूरत है.
पिछले 10 साल में 👇— Congress (@INCIndia) July 17, 2026
⦿ 152 पेपर लीक
⦿ 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित
👉 लेकिन एक भी व्यक्ति को सजा नहीं
#ChhatronKiGoonj pic.twitter.com/sukk0t9s2A
मैथ्य वाले अभिनय सर ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में एनटीए को भी जमकर घेरा. उन्होंने कहा एनटीए केवल छात्रों से पैसा बनाने में लगा है. उन्होंने कहा जिस गलती से लिए एनटीए को जिम्मेदारी लेने चाहिए, उसके लिए वे छात्रों से पैसा लेते हैं.
हर साल देश के करोड़ों बच्चे 5 साल के लिए अपनी नार्मल लाइफ को छोड़कर एग्जाम की तैयारी करते हैं।— Congress (@INCIndia) July 17, 2026
इन 5 साल में करीब 9 लाख रुपए का खर्च आता है, जो परिवार अपनी जमापूंजी और कर्ज लेकर जुटाता है।
ऐसे में सवाल है कि हिंदुस्तान में करोड़ों युवाओं को इस रास्ते पर क्यों चलना पड़ता है?… pic.twitter.com/iDotIIQVdv
अभिनय सर ने पेपरलीक को उघोग बताया. उन्होंने कहा अगर पेपरलीक बंद हो जाये तो वे कोचिंग बंद कर देंगे. उन्होंने कहा पेपर लीक को लेकर वही आवाज उठाएगा जिसे उससे फर्क पड़ता है. उन्होंने कहा पार्टियों नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं है.
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