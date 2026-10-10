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'जितनी चाहें पुलिस बुला लो, हम पीछे नहीं हटेंगे...' राहुल गांधी की पीएम मोदी और अमित शाह को चुनौती

चेन्नई में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में राहुल गांधी ने पीएम मोदी, अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को 'डरपोक' बताया.

Rahul Gandhi Chhatron Ki Goonj
राहुल गांधी का स्वागत करते सीएम विजय. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2026 at 7:07 PM IST

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चेन्नई: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को युवाओं से विरोध प्रदर्शन जारी रखने का आग्रह किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि "हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि यह सरकार और जिन लोगों ने संविधान पर हमला किया है, उन्हें हराया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस की मुख्य विशेषता उनका डरपोक होना है. राहुल गांधी, 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए चेन्नई में हैं.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा, "मैं पिछले एक दशक से अधिक समय से नरेंद्र मोदी और आरएसएस से लड़ रहा हूं. मैं उन्हें वैसे ही समझता हूं जैसे आप अपने प्रतिद्वंद्वी को समझते हैं- भीतर से पूरी तरह, अपने हाथ की लकीरों की तरह." लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि इन लोगों की मुख्य विशेषता "डरपोक होना" है.

उन्होंने आगे कहा, "नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, ज्ञानेश कुमार और अजीत डोभाल, जो इस कहानी के विलेन हैं, वे धीरे-धीरे देख रहे हैं कि उनके चारों ओर का दायरा सिमटता जा रहा है. हम उस दायरे को और छोटा कर रहे हैं."

राहुल गांधी ने चुनौती देते हुए कहा, "मोदी जी, आप जो चाहें करें! जितनी चाहें उतनी पुलिस बुला लें- 10,000, 20,000, 50,000, जो भी आप चाहें. सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लें. सभी युवाओं को गिरफ्तार कर लें. हम सभी को गिरफ्तार कर लें. हम आपको घेर रहे हैं, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं."

उन्होंने अंत में कहा, "मेरी बातों को याद रखिएगा. हमारे पास वह सारी जानकारी पहले से है जिसकी हमें जरूरत है. हम अपने संविधान की रक्षा करने जा रहे हैं. हम भारत की जनता की आवाज को सुरक्षित रखने जा रहे हैं. और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पिछले 10-15 सालों में भारत के साथ जो कुछ भी किया गया है, वैसा फिर कभी भी न किया जा सके."

राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें भारत के युवाओं पर गर्व है. उन्होंने युवाओं से विरोध प्रदर्शन जारी रखने का आग्रह किया और भरोसा दिया कि "हम आपके साथ खड़े हैं." उन्होंने जोर देकर कहा, "हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि यह सरकार और जिन लोगों ने हमारे संविधान पर हमला किया है, उन्हें शिकस्त दी जाए." राहुल गांधी ने अपने इस बयान का एक वीडियो भी साझा किया.

राहुल गांधी का यह बयान शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है. दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे 3,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, जबकि एहतियाती कदम के तौर पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 600 से अधिक लोगों को भी पकड़ा गया.

चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय और राहुल गांधी एक ही कार में रेस्टोरेंट गए

लोकसभा में विपक्ष के नेता, राहुल गांधी आज, 10 अक्टूबर को चेन्नई पहुंचे. वे तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी द्वारा आइलैंड ग्राउंड्स में आयोजित 'वॉयस ऑफ स्टूडेंट्स' इवेंट में हिस्सा लेने आए थे. चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचने पर, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट मणिकम टैगोर की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों और कैडर ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया.

इसके बाद, राहुल गांधी एयरपोर्ट से कार से नीलंकरई में मुख्यमंत्री विजय के घर गए. दोनों ने वहां एक घंटे से ज़्यादा समय तक प्राइवेट बातचीत की. इसके बाद, वे खाना खाने के लिए एक ही कार में पलवक्कम के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट गए. मुख्यमंत्री विजय और राहुल गांधी के बीच कार में हुई बातचीत काफी अहम मानी जा रही है.

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