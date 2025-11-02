ETV Bharat / bharat

मछली पकड़ने तालाब में कूद पड़े राहुल गांधी, देखें VIDEO

बेगूसराय में राहुल गांधी मुकेश सहनी के साथ तालाब में मछली पकड़ते नजर आए. इस दौरान जाल भी खींचा.

Rahul Gandhi Catch Fish
बेगूसराय में तालाब में राहुल गांधी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 2, 2025 at 4:03 PM IST

Updated : November 2, 2025 at 4:10 PM IST

Choose ETV Bharat

बेगूसराय: बिहार चुनाव के प्रचार में राहुल गांधी का अलग रूप देखने को मिला. बेगूसराय में मुकेश सहनी के साथ मछली पकड़ते नजर आए. राहुल गांधी मुकेश सहनी के साथ नाव से तालाब में छलांग लगायी. इस दौरान मछुआरों के साथ मिलकर जाल भी खींचा. राहुल गांधी का हौसला देख अन्य युवा भी तलाब में छलांग लगाए.

कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो: बिहार कांग्रेस के सोशल मीडिया से भी राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें राहुल गांधी नाव से तालाब में छलांग लगाते दिख रहे हैं. साथ में मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार भी नजर आए. इस दौरान राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे. इस दौरान राहुल गांधी युवाओं के साथ तालाब में तैरते नजर आए.

बेगूसराय में राहुल गांधी (ETV Bharat)

लोगों ने किया स्वागत: बेगूसराय के साथानीय लोगों ने बताया कि सुबह से ही मछली निकालने की प्रक्रिया की तैयारी चल रही थी. इसी दौरान राहुल गांधी, मुकेश सहनी सहित कई नेता पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद राहुल गांधी बिना हिचकिचाए मछुआरों के साथ तालाब में उतर गए.

भोजन का भी स्वाद लिया: मछली निकालने के बाद राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और भोजन का स्वाद भी लिया. लोगों ने कहा कि ऐसा दृश्य यहां के लोगों ने नहीं देखा. इतने बड़े नेता मछुआरों के साथ तालाब में मछली पकड़ने के लिए उतर गए.

Rahul Gandhi Catch Fish
बेगूसराय में तालाब में छलांग लगाते राहुल गांधी (INC Social Media)

जनसभा कर रहे राहुल गांधी: बता दें कि राहुल गांधी बिहार चुनाव के प्रचार प्रसार में के लिए जनसभा कर रहे हैं. रविवार को बेगूसराय के परना में सोना चिमनी ग्राउंड में जनसभा को संबोदित किया. इसके बाद खगड़िया के जेएनकेटी इंटर स्कूल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया.

61 सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार: बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है. कांग्रेस ने 61 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा है. इसके अलावे राजद 143, वीपीआईपी 14, सीपीआई (एमएल) 20, सीपीआई 9, सीपीएम ने 4 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है. इसके अलावे आईआईपी को 3 सीट दिया गया है. कई ऐसे सीट भी हैं, जहां महागठबंधन के घटक दल एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बने हैं.

Last Updated : November 2, 2025 at 4:10 PM IST

