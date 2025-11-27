ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए 'भारत विरोधी' कहानी गढ़ रहे: भाजपा का कांग्रेस पर हमला

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ( ANI )

नई दिल्ली : भाजपा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी और वामपंथी पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और दूसरे देशों के सोशल मीडिया अकाउंट से भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं. भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा का एक्स अकाउंट भी यूएस में है. भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पात्रा ने कहा, पार्टी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कई एक्स अकाउंट दिखाए. इनके बारे में उन्होंने कहा कि वे विदेश से बनाए गए थे. इन अकाउंट में चुनाव आयोग, भाजपा-आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अलग-अलग मुद्दों पर सोशल मीडिया कैंपेन दिखाए गए, जिसमें कांग्रेस के 'वोट चोरी' के आरोप भी शामिल थे. इन आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से तुरंत कोई जवाब नहीं आया. पात्रा ने कहा, "2014 से ही कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी, उनकी सोशल मीडिया और सलाहकार टीम और लेफ्ट के जाने-माने चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं." उन्होंने आरोप लगाया, "इसके लिए उन्होंने विदेशी ताकतों से मदद लेने से भी परहेज नहीं किया है."