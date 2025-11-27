राहुल गांधी विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए 'भारत विरोधी' कहानी गढ़ रहे: भाजपा का कांग्रेस पर हमला
बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर देश व पीएम मोदी के खिलाफ विदेशी ताकतों के सहारे गलत नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया है.
Published : November 27, 2025 at 4:29 PM IST
नई दिल्ली : भाजपा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी और वामपंथी पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और दूसरे देशों के सोशल मीडिया अकाउंट से भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं. भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा का एक्स अकाउंट भी यूएस में है.
भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पात्रा ने कहा, पार्टी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कई एक्स अकाउंट दिखाए. इनके बारे में उन्होंने कहा कि वे विदेश से बनाए गए थे. इन अकाउंट में चुनाव आयोग, भाजपा-आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अलग-अलग मुद्दों पर सोशल मीडिया कैंपेन दिखाए गए, जिसमें कांग्रेस के 'वोट चोरी' के आरोप भी शामिल थे. इन आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से तुरंत कोई जवाब नहीं आया.
राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ ही नहीं बोलते, बल्कि उन्होंने किस planning और design के साथ इस काम को विदेश से करवा रहे हैं।— Sambit Patra (@sambitswaraj) November 27, 2025
बांग्लादेश, पाकिस्तान, South East Asia, West Asia, Europe और अमेरिका में बैठे उनके लोग, जिनका भारत से कोई लेना-देना नहीं है, वो भारत में नैरेटिव… pic.twitter.com/eQfjXymnKG
पात्रा ने कहा, "2014 से ही कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी, उनकी सोशल मीडिया और सलाहकार टीम और लेफ्ट के जाने-माने चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं." उन्होंने आरोप लगाया, "इसके लिए उन्होंने विदेशी ताकतों से मदद लेने से भी परहेज नहीं किया है."
उन्होंने आगे कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और अमेरिका समेत कई देशों में एक्स पर अपने अकाउंट बनाए हैं ताकि भारत में भाजपा-आरएसएस और मोदी सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा सके.
लगभग 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया टीम, एडवाइजरी कमेटी की टीम और लेफ्ट के जाने-माने चेहरे देश के प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी और भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं।— Sambit Patra (@sambitswaraj) November 27, 2025
भले ही इसके लिए विदेशी ताकतों… pic.twitter.com/nwgG065Hwz
पात्रा ने कहा, "यह बात तब सामने आई है, जब एक्स ने कुछ दिन पहले एक नया फीचर शुरू किया, जिससे अकाउंट होल्डर की लोकेशन अकाउंट बनाने की तारीख वगैरह के बारे में जानकारी मिल सकती है."
इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि इस फीचर का इस्तेमाल करने के बाद, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का एक्स अकाउंट यूनाइटेड स्टेट्स में पाया गया. उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र कांग्रेस का एक्स अकाउंट आयरलैंड में है. उन्होंने अब इसे इंडिया में बदल दिया है. लेकिन जब अकाउंट बनाया गया था, तो यह आयरलैंड में था. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप से जुड़ा है, हालांकि यह इंडिया में है."
भाजपा नेता ने कहा कि नया एक्स फीचर लॉन्च होने के बाद कांग्रेस और इससे जुड़े कई एक्स अकाउंट्स की लोकेशन की जानकारी या तो इंडिया में बदल दी गई है या छिपा दी गई है.
