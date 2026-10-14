राहुल का दावा, 'हिरासत में की गई पिटाई', बोले- बांसुरी से करेंगे डंडे का मुकाबला
राहुल ने कहा कि पुलिस ने निजी अंगों को पहुंचाई चोट. प्रदर्शनकारियों से दिलवाया बयान.
Published : October 14, 2026 at 2:37 PM IST
नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भी अपना प्रदर्शन जारी रखा. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बढ़ते विरोध-प्रदर्शनों से निपटने के लिए अधिकारियों द्वारा अपनाए गए "डंडा" वाले रवैये का विरोध किया.
राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "यह भारत है. अमित शाह, इसे जरा ध्यान से देखिए. यहां न कोई हिंदू है, न मुसलमान, न किसी खास जाति का व्यक्ति. न कोई महिला है, न पुरुष. यहां सिर्फ एक आवाज है, एक विरोध है. यह भारत की आवाज है और आप इस आवाज के खिलाफ खड़े हैं—प्रधानमंत्री इस आवाज के खिलाफ खड़े हैं. मेरी आपको सलाह है. इस आवाज के खिलाफ खड़े न हों. कोई भी इस आवाज के खिलाफ नहीं टिक सकता. पुलिस वालों के मामले में, मैंने सभी छात्रों से कहा है कि वे वीडियो रिकॉर्डिंग रखें और वह सबूत हमें भेजें. जब यह पूरा मामला खत्म हो जाएगा, तो हम उन सभी सबूतों का इस्तेमाल करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन्हें सजा मिले—चाहे वह पीएम नरेंद्र मोदी हों, ज्ञानेश कुमार हों, अमित शाह हों, या फिर वह कॉन्स्टेबल ही क्यों न हो जो हमारे बच्चों पर हाथ उठा रहा है."
उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए एक बांसुरी वादक को सामने लाया. उन्होंने कहा, "डंडा का प्रतीकात्मक जवाब ये बांसुरी है." राहुल ने बांसुरी वादक समर का परिचय कराया, जिन्होंने 'डंडा' के प्रतीकात्मक जवाब में बांसुरी पर 'वैष्णव जन तो तेने कहिए' गीत बजाया.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "As I said in my press conference, this is India. Amit Shah ji, take a good look at this. There is no Hindu here, no Muslim, no one of any specific caste; there is no woman, no man. There is one voice, one protest. It is the voice of India, and you are standing against this voice—the Prime Minister is standing against this voice. I suggest to you: do not stand against this voice. No one can stand against this voice. To the police personnel, I have told all the students to keep a video record and send that evidence to us. When this entire matter concludes, we will utilize all that evidence and ensure that everyone who needs to be punished is punished, from PM Narendra Modi, Gyanesh Kumar, Amit Shah, and even the constable who is raising a hand against our children...."— ANI (@ANI) October 14, 2026
समर ने बताया कि उन्हें पांच अक्टूबर को हिरासत में लिया गया और सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनकी पिटाई की. समर ने कहा, "मुझे 11 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों ने पुलिस से हमें हिरासत में करवाया. मेरे पास उनका वीडियो है जिसमें वे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को लाठी और पत्थरों से धमका रहे हैं. ये गुंडे पुलिस के पास गए और उन्होंने हमें हिरासत में करवा दिया. हमारे फोन छीन लिए गए और फॉर्मेट कर दिए गए. वहां कम से कम 15 महिलाएं थीं. 20 जुलाई को आरएएफ के एक जवान ने मुझे लाठी भी मारी थी.”
राहुल गांधी ने एक और व्यक्ति, एनएसयूआई की पदाधिकारी, को सामने लाया. राहुल ने कहा कि यह “शेरनी” है, जो पुलिस की पिटाई से बिल्कुल नहीं डरी. उसने कहा कि एक महिला कॉन्स्टेबल ने उन्हें घसीटा और उन्हें इसी हालत में थाने ले जाया गया. उसने महिला कॉंस्टेबल का नाम चंचल यादव बताया. एनएसयूआई नेता ने आरोप लगाया, “वे हमें पुलिस स्टेशन ले गए और वहां कमरे नंबर 107 में सादे कपड़ों में महिला अधिकारी मौजूद थीं. कमरे में मुझे पीटा गया और मेरे पैर नीले पड़ गए हैं, निजी अंगों को चोट पहुंची है.”
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जंतर-मंतर भारत के लोगों का है और "हम इसे वापस लेंगे". लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, "शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है. इसके लिए युवाओं को जेल भेजना कायरतापूर्ण काम है. अलग-अलग बैनर, एक मकसद. सभी विरोध प्रदर्शन एक ही हैं. नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं."
LIVE: Media Bite | 10 Janpath, New Delhi https://t.co/OScZ2qfe1m— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 14, 2026
गांधी ने आगे कहा, "जंतर-मंतर भारत के लोगों का है.। हम इसे वापस लेंगे." राहुल का यह बयान तब आया जब कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं दास और रंका को शांति बॉन्ड का उल्लंघन करने और जंतर-मंतर में घुसपैठ करने के आरोप में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया.
जंतर-मंतर को अब विरोध प्रदर्शन स्थल के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है. पुलिस ने बताया कि उनके साथी अजिंक्य शिंदे को छह महीने तक शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने का बॉन्ड भरने के बाद निजी बॉन्ड और 5,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया. तीनों को बुधवार सुबह स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया.
मंगलवार सुबह सीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था. आरोप है कि उन्होंने बिना इजाजत बैरिकेड तोड़े और जंतर-मंतर इलाके में घुस गए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया.
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