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राहुल का दावा, 'हिरासत में की गई पिटाई', बोले- बांसुरी से करेंगे डंडे का मुकाबला

मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ( YouTube/Indian National Congress )

नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भी अपना प्रदर्शन जारी रखा. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बढ़ते विरोध-प्रदर्शनों से निपटने के लिए अधिकारियों द्वारा अपनाए गए "डंडा" वाले रवैये का विरोध किया.

राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "यह भारत है. अमित शाह, इसे जरा ध्यान से देखिए. यहां न कोई हिंदू है, न मुसलमान, न किसी खास जाति का व्यक्ति. न कोई महिला है, न पुरुष. यहां सिर्फ एक आवाज है, एक विरोध है. यह भारत की आवाज है और आप इस आवाज के खिलाफ खड़े हैं—प्रधानमंत्री इस आवाज के खिलाफ खड़े हैं. मेरी आपको सलाह है. इस आवाज के खिलाफ खड़े न हों. कोई भी इस आवाज के खिलाफ नहीं टिक सकता. पुलिस वालों के मामले में, मैंने सभी छात्रों से कहा है कि वे वीडियो रिकॉर्डिंग रखें और वह सबूत हमें भेजें. जब यह पूरा मामला खत्म हो जाएगा, तो हम उन सभी सबूतों का इस्तेमाल करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन्हें सजा मिले—चाहे वह पीएम नरेंद्र मोदी हों, ज्ञानेश कुमार हों, अमित शाह हों, या फिर वह कॉन्स्टेबल ही क्यों न हो जो हमारे बच्चों पर हाथ उठा रहा है."

उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए एक बांसुरी वादक को सामने लाया. उन्होंने कहा, "डंडा का प्रतीकात्मक जवाब ये बांसुरी है." राहुल ने बांसुरी वादक समर का परिचय कराया, जिन्होंने 'डंडा' के प्रतीकात्मक जवाब में बांसुरी पर 'वैष्णव जन तो तेने कहिए' गीत बजाया. समर ने बताया कि उन्हें पांच अक्टूबर को हिरासत में लिया गया और सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनकी पिटाई की. समर ने कहा, "मुझे 11 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बजरंग दल और आरएसएस के गुंडों ने पुलिस से हमें हिरासत में करवाया. मेरे पास उनका वीडियो है जिसमें वे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को लाठी और पत्थरों से धमका रहे हैं. ये गुंडे पुलिस के पास गए और उन्होंने हमें हिरासत में करवा दिया. हमारे फोन छीन लिए गए और फॉर्मेट कर दिए गए. वहां कम से कम 15 महिलाएं थीं. 20 जुलाई को आरएएफ के एक जवान ने मुझे लाठी भी मारी थी.” राहुल गांधी ने एक और व्यक्ति, एनएसयूआई की पदाधिकारी, को सामने लाया. राहुल ने कहा कि यह “शेरनी” है, जो पुलिस की पिटाई से बिल्कुल नहीं डरी. उसने कहा कि एक महिला कॉन्स्टेबल ने उन्हें घसीटा और उन्हें इसी हालत में थाने ले जाया गया. उसने महिला कॉंस्टेबल का नाम चंचल यादव बताया. एनएसयूआई नेता ने आरोप लगाया, “वे हमें पुलिस स्टेशन ले गए और वहां कमरे नंबर 107 में सादे कपड़ों में महिला अधिकारी मौजूद थीं. कमरे में मुझे पीटा गया और मेरे पैर नीले पड़ गए हैं, निजी अंगों को चोट पहुंची है.”