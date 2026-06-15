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चुनाव के बाद भी राहुल गांधी बिहार में क्यों सक्रिय, 11 जुलाई का दौरा और युवाओं के साथ संवाद के संकेत क्या?

राहुल गांधी का 11 जुलाई को बिहार में युवा संवाद ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में विधानसभा चुनावों का शोर भले ही थम चुका हो और राज्य चुनावी मोड़ से बाहर निकल आया हो, लेकिन यहां की राजनीतिक तपिश अब भी चरम पर है. देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले इस राज्य में रोजगार की कमी और लगातार होते पेपर लीक के मामलों ने युवाओं को त्राहिमाम करने पर मजबूर कर दिया है. अपने करियर और भविष्य के लिए भटक रहे इन युवाओं के दर्द को आवाज देने और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर बिहार की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं. छात्र संवाद के जरिए युवाओं को साधने की तैयारी: युवाओं को सीधे पार्टी से जोड़ने और उनकी समस्याओं को उठाने के लिए राहुल गांधी आगामी 11 जुलाई को पटना पहुंच रहे हैं. सदाकत आश्रम में उनके इस बेहद महत्वपूर्ण बिहार दौरे की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं. इस दौरे के मुख्य केंद्र में राज्य के युवा होंगे, जिसके तहत पटना के बापू सभागार में एक भव्य 'छात्र संवाद कार्यक्रम' का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों से तकरीबन 10,000 छात्रों के शामिल होने की संभावना है, जिन्हें इस ऐतिहासिक संवाद का हिस्सा बनने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है. देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat) बिहार को बनाया सियासी बैटलफील्ड : राहुल गांधी के लिए बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी बैटलफील्ड बन चुका है, यही वजह है कि चुनाव संपन्न होने के बाद भी उनकी सक्रियता यहां कम नहीं हुई है. साल 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां की थीं, जिसमें सिर्फ जून 2025 तक (महज 5 महीनों में) उन्होंने 5 बार बिहार का दौरा किया था. इसके बाद अगस्त–सितंबर 2025 में उन्होंने 'वोटर अधिकार यात्रा' के तहत 16 दिनों में 20 से अधिक जिलों की खाक छानी थी. अब कांग्रेस इस आगामी दौरे को युवाओं, रोजगार, परीक्षा में धांधली और मतदाता अधिकार जैसे ज्वलंत मुद्दों से जोड़कर राज्यव्यापी आंदोलन में बदलने की तैयारी कर रही है. चुनाव बाद भी राहुल गांधी बिहार में सक्रिय क्यों? : कांग्रेस हाल के महीनों में देशभर में पेपर लीक, परीक्षा अनियमितता और बेरोजगारी के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने की तैयारी में है. इसी कड़ी में राहुल गांधी उत्तर भारत के राज्यों में युवाओं के बीच पहुंचने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. 10 जुलाई को प्रयागराज में भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की योजना है. 11 जुलाई को राहुल गांधी पटना में छात्रों के साथ संवाद करेंगे. 14 जून जुलाई को दिल्ली और 17 जुलाई को कोटा में राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.