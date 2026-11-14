राहुल गांधी हैदराबाद पहुंचे, 'गिग वर्कर्स' के लिए कल्याण योजना कार्यक्रम में होंगे शामिल
राहुल गांधी सीएम रेवंत रेड्डी के साथ सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना की शुरुआत में हिस्सा लेंगे. विस्तार से पढ़ें.
Published : November 14, 2026 at 9:25 AM IST
हैदराबाद: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज शनिवार को एक दिवसीय तेलंगाना दौरे पर हैदराबाद पहुंचे. शमशाबाद हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने उनका स्वागत किया. इस मौके पर पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे.
जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज राहुल गांधी के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वे दोनों मिलकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेंगे और तेलंगाना में 'गिग वर्कर्स' (अस्थायी कामगारों) के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना की शुरुआत में हिस्सा लेंगे. सुबह 9:00 बजे के करीब 'भारत समिट' के तहत, राहुल गांधी लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे.
इसके बाद सुबह 9:45 बजे, वह अमेरिका और यूरोप के प्रतिनिधियों के साथ एक और बैठक में हिस्सा लेंगे. इसके बाद, सुबह 10:30 बजे, हाईटेक सिटी के शिल्परामम से एक रैली शुरू होगी, जो जयाभेरी ग्राउंड्स की ओर जाएगी. वहां, सुबह 11:00 बजे, वह तेलंगाना के 'गिग वर्कर्स' (अस्थाई कामगारों) के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना की शुरुआत में शामिल होंगे. दोपहर 3:00 बजे, वह HICC में आयोजित 'भारत समिट' के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे.
#WATCH | Telangana | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's Gig Workers' bike rally to be held in Hyderabad today. Latest visuals from the city. The rally will commence from Shilpakala Vedika and he will address the Gig Workers near Novotel. https://t.co/8Q0XgEHsHo— ANI (@ANI) November 14, 2026
गिग वर्कर्स द्वारा निकाली जाने वाली बड़े पैमाने की बाइक रैली को देखते हुए, साइबराबाद पुलिस ने शहर में ट्रैफिक पाबंदियां लागू की हैं. पुलिस ने बताया कि ये पाबंदियां प्रभावित रास्तों पर सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक लागू रहेंगी.
इन रास्तों पर रहेंगी पाबंदियां
- साइबर टावर्स से लेकर मेटल चारमीनार होते हुए HICC और नोवोटेल तक के हिस्से पर पाबंदियां लागू हैं.
- कोंडापुर और कोठागुडा की ओर जाने वाले वाहनों को यशोदा-वसंथा सिटी रोड के माध्यम से डायवर्ट किया जाएगा.
- बोटैनिकल गार्डन की ओर जाने वाले वाहनों को IKEA रोटरी–मीनाक्षी–रोलिंग हिल्स मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा.
- कोथागुडा से साइबर टावर्स की ओर जाने वाले वाहनों को रेडिसन–AIG–IKEA रोटरी मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा.
- टेक महिंद्रा से मेटल चारमीनार की ओर आने वाले वाहनों को CII जंक्शन पर डायवर्ट किया जाएगा.
- इन प्रतिबंधों की अवधि के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
- साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.
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