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राहुल गांधी हैदराबाद पहुंचे, 'गिग वर्कर्स' के लिए कल्याण योजना कार्यक्रम में होंगे शामिल

शमशाबाद एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत करते सीएम रेवंत रेड्डी. ( ANI )

हैदराबाद: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज शनिवार को एक दिवसीय तेलंगाना दौरे पर हैदराबाद पहुंचे. शमशाबाद हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने उनका स्वागत किया. इस मौके पर पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे.

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज राहुल गांधी के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वे दोनों मिलकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेंगे और तेलंगाना में 'गिग वर्कर्स' (अस्थायी कामगारों) के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना की शुरुआत में हिस्सा लेंगे. सुबह 9:00 बजे के करीब 'भारत समिट' के तहत, राहुल गांधी लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे.