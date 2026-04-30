ETV Bharat / bharat

हिमाचल में तीन राज्यों की जिला कांग्रेस कमेटी प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे राहुल गांधी, समापन समारोह में देंगे 'जीत का मंत्र'

हिमाचल में आयोजित 10 दिवसीय 'संगठन सृजन अभियान' प्रशिक्षण शिविर में पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जा रहा है.

Rahul Gandhi attended of Three State Congress district presidents training camp
जिला कांग्रेस कमेटी प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे राहुल गांधी (@SukhvinderSinghSukhu)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 11:20 AM IST

|

Updated : April 30, 2026 at 12:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: देवभूमि हिमाचल प्रदेश एक बार फिर बड़ी राजनीतिक हलचल का केंद्र बनने जा रही है. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नेता विपक्ष राहुल गांधी आज कांगड़ा प्रवास पर हैं. कांगड़ा पहुंचने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनका स्वागत किया. राहुल गांधी का यह दौरा खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे यहां तीन राज्यों के जिला अध्यक्षों के लिए आयोजित विशेष ट्रेनिंग कैंप (जिला कांग्रेस कमेटी प्रशिक्षण शिविर) में शिरकत कर रहे हैं. आखिर ये शिवर क्यों है खास आइए जानते हैं.

हिमाचल में तीन राज्यों के जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा (गुप्त गंगा) में कांग्रेस पार्टी ने अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए 21 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया है. इस शिविर में हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ पंजाब और जम्मू-कश्मीर के 80 जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज कांगड़ा पहुचे हैं, जहां वे जिलाध्यक्षों के साथ सीधा संवाद करेंगे और उन्हें 'जीत का मंत्र' देंगे.

जिला कांग्रेस कमेटी प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार सुबह लगभग 8:30 बजे दिल्ली से उड़ान भरकर गग्गल हवाई अड्डा पर उतरे. गग्गल हवाई अड्डा पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सहित विभिन्न कांग्रेस नेताओं ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया. एयरपोर्ट से वे सड़क मार्ग द्वारा कांगड़ा स्थित यात्री निवास के लिए रवाना हुए. इसके बाद राहुल गांधी कांगड़ा के गुप्त गंगा पहुंचे, जहां वह अधिवेशन के समापन समारोह में शिरकत कर रहे हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है. राहुल गांधी के इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है. दिल्ली और धर्मशाला पुलिस के साथ-साथ एएसएल की टीमें एक्टिव हो गई हैं. एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रही है.

यात्री सदन में 'संगठन सृजन अभियान'

कांगड़ा के यात्री सदन में 'संगठन सृजन अभियान' के लिए मंच सजा है. आज को इसी केंद्र पर राहुल गांधी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे. इस प्रशिक्षण शिविर में तीन राज्यों के जिला अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं. राहुल गांधी इस शिविर में जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने और जनता के बीच सरकार की नीतियों को ले जाने का पाठ पढ़ाएंगे.

राहुल गांधी शाम को वापस लौटेंगे दिल्ली

प्रशिक्षण शिविर के साथ-साथ राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में होने वाले पंचायतीराज और नगर निकायों के चुनावों को लेकर भी विशेष मंथन करेंगे. वे प्रदेश नेतृत्व से इन चुनावों की तैयारियों पर विस्तृत रिपोर्ट लेंगे. दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम और प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के बाद राहुल गांधी दोपहर 2.20 बजे यात्री निवास से प्रस्थान करेंगे. कांगड़ा एयरपोर्ट से दोपहर 3.15 बजे विमान के जरिए दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे. राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि जिला अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी का यह संवाद आगामी सांगठनिक फेरबदल और चुनावी तैयारियों के लिहाज से निर्णायक साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: 'मैंने तो ऑटोमैटिक कहा था, तो मैन्युअल क्यों लगाया...', मिल्क प्लांट पहुंचे CM सुक्खू को आया गुस्सा, अधिकारियों की लगाई क्लास

ये भी पढ़ें: हिमाचल में धार्मिक डेरे को लैंड सीलिंग एक्ट में छूट, राष्ट्रपति ने मंजूर किया बिल, राधास्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ा है मामला

Last Updated : April 30, 2026 at 12:51 PM IST

TAGGED:

RAHUL GANDHI VISIT KANGRA
CONGRESS DISTRICT PRESIDENTS NEWS
कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर
हिमाचल दौरे पर राहुल गांधी
CONGRESS COMMITTEE TRAINING CAMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.