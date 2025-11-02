ETV Bharat / bharat

'56 इंच की छाती वाले डरपोक', बिहार में गरजे राहुल गांधी, मछुआरों के बीच PM मोदी पर बड़ा हमला

बिहार में पहले चरण का चुनाव-प्रचार अपने चरम पर है. रविवार को राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर तंज कसा-

राहुल गांधी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 2, 2025 at 10:51 PM IST

4 Min Read
पटना : बिहार में आज दिनभर चुनावी सरगरमी बनी रही. एक ओर जहां नरेंद्र मोदी ने जनसभा के बाद पटना में रोड शो किया वहीं राहुल गांधी ने महागठबंधन के लिए बेगूसराय और खगड़िया में प्रचार किया और मछुआरों के साथ तालाब में मछली पकड़ी. इससे पहले उन्होंने NDA पर जोरदार हमला बोला. एक तरफ जहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया वहीं सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा.

'56 इंच वाला डरपोक' : राहुल गांधी जब बेगूसराय में कांग्रेस प्रत्याशी अमिती भूषण के लिए वोट मांगने आए थे, उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज किया और कहा कि 56 इंच वाला असल में डरपोक है. उन्होंने आगे कहा कि वो वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं. कांग्रेस ने अपने ट्विटर हेंडल से एक ट्वीट भी किया जिसमें कहा गया कि ये जरूरी नहीं कि जिसका सीना 56 इंच का हो वही मजबूत हो. महात्मा गांधी का सीना 56 इंच वाला नहीं था लेकिन उन्होंने सुपरपावर अंग्रेजों से बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी.

'कैसी होगी महागठबंधन की सरकार राहुल ने बताया' : वहीं राहुल गांधी ने मछुआरों के बीच ये बी बताया कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो उनकी सरकार कैसी होगी. उन्होंने कहा कि ''हमारी सरकार में हर वर्ग का नागरिक शामिल होगा. उस सरकार में बिहार की आवाज होगी.'' राहुल गांधी ने अपने चुनावी मेनिफेस्टो की चर्चा करते हुए कहा कि ''हमारे गठबंधन ने अतिपिछड़ा के लिए मेनिफेस्टो बनाया है. जिसमें हमारी ओर से सभी की सुनी गई, फिर उसका पूरा प्लान तैयार किया. हमारे काम करने का तरीका प्रेक्टिकल है.''

'दिल्ली से चल रही नीतीश सरकार' : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और कहा कि बिहार की सरकार को कुछ अफसर चला रहे हैं जो दिल्ली से ऑर्डर लेते हैं. यानी केंद्र के इशारे पर बिहार की सरकार चल रही है.

'राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री' : इस दौरान वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने राहुल गांधी को देश का अगला पीएम बताया. उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में बदलाव की बयार चल रही है. इस बार बिहार में सरकार बदलेगी और महागठबंधन की सरकार आएगी. हमारी जब सरकार आएगी तो जनता से किए हर उस वादे को निभाएंगे जो हमारी ओर से किए गए हैं. राहुल गांधी ने मुकेश सहनी के साथ तालाब में मछली मारी और तैराकी भी की.

'आप रील देखो..' : राहुल गांधी ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने आपको सस्ता डाटा दिया है. ताकि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील देखें और रील बनाएं जिससे आपका ध्यान असल मुद्दों से भटक जाए. रील देखने से नौकरी नहीं मिलती बल्कि इसका फायदा आपको न होकर पूरा पैसा अंबानी की जेब में जाता है.

बिहार में चुनावी घमासान : बिहार में 6 नवंबर और 12 नवंबर को मतदान है. 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे. लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में लगी हैं. पहले चरण के लिए दो दिन का चुनाव प्रचार शेष रह गया है. इस दौरान कोई भी इस समय को छोड़ना नहीं चाहता. अपने बयानों से दोनों गठबंधन के नेता एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं. देखने वाली बात है कि 14 नवंबर को जनता किसपर विश्वास जताती है और उसे बहुमत का आशीर्वाद देती है.

