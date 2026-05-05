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राहुल गांधी ने TMC की हार से खुश होने वाले कांग्रेस नेताओं को दिखाया आईना, BJP पर लगाया 'जनादेश की चोरी' का आरोप

राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को सचेत करते हुए कहा कि यह मुद्दा किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के बारे में नहीं है.

Rahul Gandhi Attack on BJP over West Bengal, Assam Election Results Congress TMC loss in polls
राहुल गांधी (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 5, 2026 at 2:39 PM IST

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नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने असम और पश्चिम बंगाल में "जनादेश की चोरी" का आरोप लगाया है. उन्होंने मंगलवार को दावा किया कि यह देश के लोकतंत्र को नष्ट करने के भारतीय जनता पार्टी (BJP) के "मिशन" के तहत उठाया गया बड़ा कदम है.

उन्होंने कहा कि यह बात कांग्रेस के "कुछ लोगों" और उन दूसरे लोगों को अच्छी तरह समझने की जरूरत है जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार से खुश हो रहे हैं.

भाजपा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाने जा रही है और असम में जीत की हैट्रिक लगाई है.

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "कांग्रेस में कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं. उन्हें यह स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के उसके मिशन में भाजपा का एक बड़ा कदम है."

उन्होंने कहा, "क्षुद्र राजनीति को किनारे रखें, यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के बारे में नहीं है, यह भारत के बारे में है."

पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 100 सीटों की "लूट की है."

राहुल गांधी ने उनके दावे का समर्थन किया था और आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग की मदद से भाजपा ने असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव की चोरी की है.

यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल : मुस्लिम बहुल जिलों में भाजपा ने लगाई सेंध, वोटों में विभाजन से टीएमसी को नुकसान

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