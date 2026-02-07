ETV Bharat / bharat

'पटना में नीट छात्रा की मौत सिस्टम की गहरी सड़ांध', राहुल गांधी बोले- इंसाफ का सवाल है

पटना : बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा की मौत को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है. सड़क से लेकर संदन तक इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है. इसी बीच राहुल गांधी ने सरकार पर करारा वार किया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया.

''पटना में NEET की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सड़ांध को उजागर कर दिया है. पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की, तो वही पुराना भाजपा-NDA मॉडल सामने आ गया- केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो.''- राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता

'पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध' : राहुल गांधी ने आगे लिखा, इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद पप्पू यादव मजबूती से खड़े हुए. आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया और दबाया जा सके.

''सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं दिखती. यह एक भयावह साजिश और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है, जहां और भी बेटियां शिकार बन रही हैं और सत्ता इस खौफनाक सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठी है. यह राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है. यह बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है.''- राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता

पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा? : वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोशल मीडिया एक्स पर नीट छात्रा मौत मामले को लेकर सरकार पर हमला किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा "पटना के हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला झकझोर देने वाला है. यह केस सामने आने के बाद सरकार का रवैया उससे भी ज्यादा खौफनाक है. FIR दर्ज होने से लेकर जांच और कार्रवाई तक, सबकुछ संदिग्ध बना दिया गया है."