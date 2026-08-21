पैलेट गन पीड़ित को लेकर थाने पहुंचे राहुल गांधी
दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलाए जाने का मामला अब थाने तक पहुंच गया है.
Published : August 21, 2026 at 12:40 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शिकायत दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे. वह जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल छात्र साहिल लोहबच को लेकर शिकायत करने यहां पहुंचे हैं.
कांग्रेस नेता यह जानना चाहते थे कि इस मामले में जांच अब तक कहां तक पहुंची है और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है. यह मामला उस समय सामने आया था जब सीजेपी के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की बात सामने आई. इसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई थी.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi arrived at the DCP Office at the Parliament Street Police Station to file a complaint. More details awaited. pic.twitter.com/YC7GiXCw7h— ANI (@ANI) August 21, 2026
(अपडेट जारी)