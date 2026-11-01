'मैं भारत के हर नागरिक और हर युवा से कह रहा हूं... ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे': दिल्ली की रैली में राहुल गांधी का बड़ा हमला
दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक की ओर से कथित वोट चोरी और एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर रैली का आयोजन किया गया.
Published : November 1, 2026 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार एक नवंबर को दिल्ली में आयोजित 'इंडिया' (INDIA) ब्लॉक की महारैली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बेहद तीखा हमला बोला है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश को सही रास्ते पर लाने का पहला कदम ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाना है. उन्होंने दावा किया- 'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाएगा और वे जेल जाएंगे.'
ज्ञानेश कुमार के बिना मोदी PM और शाह गृहमंत्री नहीं बनते
रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "मेरी बात सुनिए, मैं जो कहता हूं वह हमेशा सच साबित होता है. मैं भारत के हर नागरिक और युवा से कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाया जाएगा और वह जेल जाएंगे." उन्होंने सीधा राजनीतिक हमला बोलते हुए आरोप लगाया, "अगर ज्ञानेश कुमार नहीं होते, तो न तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते और न ही अमित शाह देश के गृहमंत्री बनते."
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Fifteen per cent of India's voters were removed from the voter list after the 2024 elections. This means the 2024 election was an illegal election. It was a stolen election. I am not the one saying this, the Election Commission is saying this." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
'देश में सालों से हो रही है वोटों की चोरी, 2024 का चुनाव अवैध'
राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि देश में सालों से वोटों की चोरी की जा रही है. उन्होंने कहा- "सालों से इस देश में वोट चोरी होती आ रही है. मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और 2024 के लोकसभा चुनाव, इन सभी चुनावों में वोट चोरी हुई है. EVM के जरिए और वोटर लिस्ट से नाम हटाकर और जोड़कर वोट चुराए गए हैं."
लोकसभा LoP राहुल गांधी ने कहा, "2024 के चुनाव के बाद भारत के 15 प्रतिशत मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए. इसका मतलब है कि 2024 का चुनाव एक गैर-कानूनी चुनाव था. यह एक चोरी का चुनाव था. यह मैं नहीं कह रहा, यह चुनाव आयोग कह रहा है."
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Anyone can join Shiv ki Baraat. Every living being can join it. Can anyone be stopped from participating in that? No. We want that kind of India. If a farmer works hard, he should reap the rewards. If a student studies for 18 hours, they should get employment. We do not want a country that belongs only to two or three people... The first step to get the country back on the right track is to remove Gyanesh Kumar." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
'हमें शिव की बारात जैसा भारत पसंद'
अपने भाषण में 'शिव की बारात' का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा, "शिव की बारात में कोई भी शामिल हो सकता है. हर जीवित प्राणी इसका हिस्सा बन सकता है. क्या किसी को इसमें शामिल होने से रोका जा सकता है? नहीं. हम ऐसा ही भारत चाहते हैं. अगर कोई किसान कड़ी मेहनत करता है, तो उसे उसका फल मिलना चाहिए. अगर कोई छात्र 18 घंटे पढ़ाई करता है, तो उसे रोजगार मिलना चाहिए. हम ऐसा देश नहीं चाहते जो सिर्फ दो या तीन लोगों का हो."
उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा, "आज किसानों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है. युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है. मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा है, और देश की पूरी संपत्ति सिर्फ दो या तीन लोगों के हाथों में चली गई है. हम ऐसा भारत न तो चाहते हैं और न ही कभी स्वीकार करेंगे."
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