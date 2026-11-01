ETV Bharat / bharat

'मैं भारत के हर नागरिक और हर युवा से कह रहा हूं... ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे': दिल्ली की रैली में राहुल गांधी का बड़ा हमला

दिल्ली के रामलीला मैदान में भाषण देते राहुल गांधी. ( PTI )

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार एक नवंबर को दिल्ली में आयोजित 'इंडिया' (INDIA) ब्लॉक की महारैली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बेहद तीखा हमला बोला है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश को सही रास्ते पर लाने का पहला कदम ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाना है. उन्होंने दावा किया- 'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाएगा और वे जेल जाएंगे.'

ज्ञानेश कुमार के बिना मोदी PM और शाह गृहमंत्री नहीं बनते