राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस से फिर से एकजुट होने को कहा, राज्य के नेताओं ने अंदरूनी कलह की वजह से चुनाव में हार की बात कही

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( IANS )

By Amit Agnihotri 4 Min Read

नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार टीम को भरोसा दिलाया कि सुधार के कदम उठाए जाएंगे. राज्य के नेताओं ने 27 नवंबर को एक रिव्यू मीटिंग के दौरान विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के लिए अंदरूनी लड़ाई, टिकटों की बिक्री, सहयोगी दलों के साथ खराब तालमेल, दोस्ताना लड़ाई और फंड के गलत इस्तेमाल को वजह बताया था. मीटिंग के बाद एआईसीसी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि कई अंदरूनी दिक्कतें थीं. कई मामलों में, उम्मीदवार अकेले थे और पार्टी से सपोर्ट सिस्टम नहीं था. इतना ही नहीं कैंपेन के दौरान हमारी सीटों पर सीनियर नेताओं का बंटवारा बराबर नहीं था. पार्टी फंड के बंटवारे और फ्रेंडली फाइट से जुड़ी कई शिकायतें थीं. उन्होंने कहा, “कुछ नेताओं पर नए चेहरों को हराने के लिए काम करने का आरोप लगाया गया. उन्होंने बताया कि रिव्यू सेशन से पहले, एक कैंडिडेट ने दूसरों को तीखी बहस के बीच गोली चलाने की धमकी दी थी. पार्टी के अंदर के लोगों के मुताबिक, रिव्यू के दौरान इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाले बाहरी कारणों में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का असर, जिसने सीमांचल इलाके में 5 सीटें जीतीं और पूरे राज्य में ध्रुवीकरण में योगदान दिया, और वह स्कीम जिसके तहत योग्य महिला वोटरों को हर महीने 10,000 रुपये दिए गए, का ज़िक्र भी किया गया. राहुल और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10-10 के छोटे ग्रुप में पार्टी प्रत्याशी से मुलाकात की और चुनाव में हार के कारणों को समझने के लिए उनसे बातचीत की. इस बारे में बिहार के एआईसीसी सचिव और प्रभारी सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "यह एक विस्तृत समीक्षा बैठक थी. इसमें कई सुझाव आए हैं. अब एआईसीसी भविष्य के लिए एक रोडमैप बनाएगी. सुधार के उपाय भी किए जाएंगे." समीक्षा के बाद, राहुल ने प्रदेश टीम से ब्लॉक स्तर पर फिर से इकट्ठा होने और एनडीए सरकार को उसके चुनावी वादों, खासकर महिला वोटरों को हर महीने 10,000 रुपये देने के वादे के लिए जवाबदेह ठहराने को कहा.