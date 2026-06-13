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राहुल गांधी का नजरिया बीजेपी की मदद करता है और इंडिया ब्लॉक को कमजोर करता है: पिनाराई विजयन

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

कोझिकोड: विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल तरीका किसी भी तरह से I.N.D.I.A. ब्लॉक को मजबूत नहीं करता, बल्कि अक्सर इससे बीजेपी को मदद मिलती है. विजयन ने कहा कि ऐसे हालात में जब देश में सेक्युलर पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एक साथ खड़े होने की जरूरत है, कांग्रेस लीडरशिप के ऐसे कदम गठबंधन की एकता पर असर डालेंगे. विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन I.N.D.I.A. ब्लॉक मीटिंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण पर रिएक्शन दे रहे थे. इसमें उन्होंने कहा था कि वह उन्हें गले नहीं लगा सकते. पिनाराई ने कहा कि उन्होंने राहुल की मोदी को गले लगाते हुए तस्वीर देखी है और राहुल का यह रवैया उन्हें बीजेपी का मददगार बना रहा है. यह बयान कि वह केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को गले नहीं लगा सकते, कांग्रेस द्वारा दूसरे दिन जारी राहुल के भाषण में शामिल था. पिनाराई विजयन ने साफ किया कि जब वे लोगों से मिलते हैं तो उन्हें आम तौर पर गले लगाने की उनकी आदत नहीं है. पिनाराई ने कहा, 'आम तौर पर हमारे बीच गले मिलना आम तौर पर नहीं होता. मैं कुछ खास लोगों को बहुत कम मौकों पर ही गले लगाता हूँ. जब मैं और राहुल गांधी मिलते हैं, तो हम या तो एक-दूसरे को नमस्ते करते हैं या हाथ मिलाते हैं. लेकिन मैंने गले लगने की एक फ़ोटो देखी. राहुल के मोदी के पास जाकर गले लगाने की फ़ोटो. मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन I.N.D.I.A. ब्लॉक मीटिंग में उन्होंने जो कहा, वह एक अलग तरह का चित्रण है.' पिनाराई ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल के नजरिए की वजह से ही I.N.D.I.A. ब्लॉक आज इस संकट में पहुँचा है. पिनाराई ने कहा, 'यह राहुल के बोलने का स्टाइल है. अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत नेताओं ने I.N.D.I.A. ब्लॉक की आज की स्थिति के बारे में आवाज उठाई है. उन्होंने कांग्रेस के रुख के खिलाफ आवाज उठाई है. हमने देखा कि डीएमके अब कहाँ खड़ी है. राहुल गांधी के नजरिए की वजह से यह सब हुआ है. राहुल का नजरिया ऐसा नहीं है जो I.N.D.I.A. ब्लॉक को मजबूत करे. यह ऐसी स्थिति है जहां वह बीजेपी के मददगार बन रहे हैं.'