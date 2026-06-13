राहुल गांधी का नजरिया बीजेपी की मदद करता है और इंडिया ब्लॉक को कमजोर करता है: पिनाराई विजयन
पिनाराई ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल के नजरिए की वजह से ही I.N.D.I.A. ब्लॉक आज इस संकट में पहुँचा है.
Published : June 13, 2026 at 1:41 PM IST
कोझिकोड: विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल तरीका किसी भी तरह से I.N.D.I.A. ब्लॉक को मजबूत नहीं करता, बल्कि अक्सर इससे बीजेपी को मदद मिलती है.
विजयन ने कहा कि ऐसे हालात में जब देश में सेक्युलर पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एक साथ खड़े होने की जरूरत है, कांग्रेस लीडरशिप के ऐसे कदम गठबंधन की एकता पर असर डालेंगे. विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन I.N.D.I.A. ब्लॉक मीटिंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण पर रिएक्शन दे रहे थे. इसमें उन्होंने कहा था कि वह उन्हें गले नहीं लगा सकते.
पिनाराई ने कहा कि उन्होंने राहुल की मोदी को गले लगाते हुए तस्वीर देखी है और राहुल का यह रवैया उन्हें बीजेपी का मददगार बना रहा है. यह बयान कि वह केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को गले नहीं लगा सकते, कांग्रेस द्वारा दूसरे दिन जारी राहुल के भाषण में शामिल था.
पिनाराई विजयन ने साफ किया कि जब वे लोगों से मिलते हैं तो उन्हें आम तौर पर गले लगाने की उनकी आदत नहीं है. पिनाराई ने कहा, 'आम तौर पर हमारे बीच गले मिलना आम तौर पर नहीं होता. मैं कुछ खास लोगों को बहुत कम मौकों पर ही गले लगाता हूँ. जब मैं और राहुल गांधी मिलते हैं, तो हम या तो एक-दूसरे को नमस्ते करते हैं या हाथ मिलाते हैं. लेकिन मैंने गले लगने की एक फ़ोटो देखी. राहुल के मोदी के पास जाकर गले लगाने की फ़ोटो. मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन I.N.D.I.A. ब्लॉक मीटिंग में उन्होंने जो कहा, वह एक अलग तरह का चित्रण है.'
पिनाराई ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल के नजरिए की वजह से ही I.N.D.I.A. ब्लॉक आज इस संकट में पहुँचा है. पिनाराई ने कहा, 'यह राहुल के बोलने का स्टाइल है. अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत नेताओं ने I.N.D.I.A. ब्लॉक की आज की स्थिति के बारे में आवाज उठाई है.
उन्होंने कांग्रेस के रुख के खिलाफ आवाज उठाई है. हमने देखा कि डीएमके अब कहाँ खड़ी है. राहुल गांधी के नजरिए की वजह से यह सब हुआ है. राहुल का नजरिया ऐसा नहीं है जो I.N.D.I.A. ब्लॉक को मजबूत करे. यह ऐसी स्थिति है जहां वह बीजेपी के मददगार बन रहे हैं.'
उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल तरीका किसी भी तरह से इंडिया ब्लॉक को मजबूत नहीं करता, बल्कि अक्सर इससे बीजेपी को ही मदद मिलती है. उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में जब देश में सेक्युलर पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एक साथ खड़े होने की जरूरत है, कांग्रेस लीडरशिप के ऐसे कदम अलायंस की एकता पर असर डालेंगे.
राहुल गांधी की बात का जवाब देते हुए वह I.N.D.I.A. ब्लॉक मीटिंग के दौरान राहुल गांधी के कथित कमेंट पर रिएक्ट कर रहे थे. राहुल गांधी ने कहा था कि केरल में चल रही जबरदस्त पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से वह पिनाराई विजयन को गले नहीं लगाएंगे. इस बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विजयन ने साफ किया कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको गले लगाता है.
हालांकि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच जबरदस्त पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, लेकिन दोनों पार्टियां बीजेपी का मुकाबला करने के लिए नेशनल लेवल पर I.N.D.I.A. ब्लॉक का हिस्सा हैं. इसी सिलसिले में राहुल गांधी का कमेंट चर्चा का विषय बन गया.
सीनियर सीपीएम लीडर ने साफ किया कि यह मुद्दा बहुत सीरियस है और इस पर डिटेल में बातचीत की जरूरत है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अभी इस बारे में ज़्यादा बात करने का उनका कोई इरादा नहीं है. I.N.D.I.A. ब्लॉक के अंदर मतभेदों के बारे में उन्होंने कहा कि अलायंस आज एक खास स्टेज पर पहुंच गया है.
बीजेपी को सत्ता से हटाने के मकसद से बने अलायंस के अंदर अब कई तरह के मतभेद सामने आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि अलायंस मीटिंग के दौरान कांग्रेस के रुख का विरोध करने वाले सिर्फ वे ही नहीं थे. उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेताओं के साथ-साथ नॉन-कांग्रेसी पार्टियों ने भी मीटिंग में कांग्रेस के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई थी और उसके खिलाफ बात की थी.
उन्होंने कहा कि लोग साफ देख सकते हैं कि डीएमके अब कहाँ खड़ी है. ऐसी स्थिति है कि डीएमके जो तमिलनाडु में कांग्रेस की मुख्य सहयोगी है, भी कुछ मुद्दों पर नाराजगी दिखा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का नजरिया, खासकर राहुल गांधी का, इस मौजूदा संकट का कारण है.