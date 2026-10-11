राहुल गांधी ने सोमवार को CEC के खिलाफ I.N.D.I.A. ब्लॉक प्रोटेस्ट का ऐलान किया
राहुल गांधी बोले-'सोमवार को हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि कानून के रखवाले आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बैठ सकते.'
Published : October 11, 2026 at 8:21 AM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने घोषणा की है कि I.N.D.I.A. ब्लॉक 12 अक्टूबर को फिर से सड़कों पर उतरेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया.
एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में कांग्रेस सांसद ने प्रधान मंत्री को 'मिस्टर इंडिया' के अमरीश पुरी के प्रतिष्ठित प्रतिद्वंद्वी 'मोगैम्बो' के रूप में संदर्भित किया और आरोप लगाया कि सरकार युवाओं और छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है.
राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस पर 'ठगी' का सहारा लेने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)-भाजपा कार्यकर्ताओं को महिलाओं और युवाओं के खिलाफ हिंसा करने की अनुमति देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'अमित शाह की दिल्ली पुलिस न केवल खुद गुंडागर्दी पर उतर आई है, बल्कि आरएसएस-भाजपा के असली गुंडों को महिलाओं और युवाओं के खिलाफ हिंसा करने की खुली छूट और प्रोत्साहन भी दे रही है.'
अमित शाह की दिल्ली पुलिस खुद तो गुंडागर्दी पर उतर ही आई - RSS-BJP के असली गुंडों को भी महिलाओं और युवाओं पर हिंसा करने की खुली छूट और बढ़ावा दे रही है। जैसा मैंने कहा था, Mogambo Modi और उसकी सरकार जितना दबाएगी, Gen Z और छात्रों का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। सोमवार, 12 अक्टूबर को कांग्रेस, पूरा INDIA गठबंधन और देश के युवा बड़ी संख्या में एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। और इस बार भी आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी - पहले से कहीं ज़्यादा। @AmitShah, जितनी पुलिस लानी है, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार, ले आइए। BJP-RSS के जितने गुंडे बुलाने हैं, बुला लीजिए। हम डरने वाले नहीं हैं। पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है! सोमवार को हम मुख्य न्यायाधीश से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि जब दिल्ली की सड़कों पर संविधान को तार-तार किया जा रहा है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तब कानून के संरक्षक आंखों पर पट्टी डाल कर नहीं बैठ सकते। संविधान की धज्जियां उड़ेंगी और हम चुप बैठेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जवाबदेही तय करवाकर रहेंगे!— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2026
उन्होंने कहा कि युवाओं को दबाने की सरकार की कोशिशों से उनका गुस्सा और बढ़ेगा. राहुल ने कहा, 'जैसा कि मैंने कहा था, 'मोगैम्बो मोदी' और उनकी सरकार जितना उन्हें दबाने की कोशिश करेगी, जेन जेड और छात्रों का गुस्सा उतना ही तेज होगा.'
अगले राउंड के विरोध प्रदर्शन का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा, 'सोमवार, 12 अक्टूबर को कांग्रेस, पूरा I.N.D.I.A. अलायंस और देश के युवा एक बार फिर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे. और इस बार भी, आवाज पूरे देश में गूंजेगी. पहले से कहीं ज़्यादा जोरदार.'
अमित शाह पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, 'अमित शाह जितने चाहो उतने पुलिसवाले ले आओ-10,000, 20,000, या 40,000, जितने चाहो बीजेपी-आरएसएस के गुंडे बुला लो. हम डरेंगे नहीं. हम पीछे नहीं हटेंगे. यह लड़ाई अब नहीं रुकेगी!'
गांधी ने यह भी कहा कि विपक्ष सोमवार को चीफ जस्टिस से मिलेगा और कथित हिंसा और प्रदर्शनकारियों के साथ हुए बर्ताव पर जवाबदेही मांगेगा. उन्होंने कहा, 'सोमवार को हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि कानून के रखवाले आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बैठ सकते, जबकि दिल्ली की सड़कों पर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है.'
उन्होंने आगे कहा, 'क्या हम चुप रहकर संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. हम जवाबदेही पक्की करेंगे!' एक और पोस्ट में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनावी गड़बड़ी के ज़रिए लोकतंत्र को कमजोर करने और असहमति को दबाने का आरोप लगाया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शनिवार की घटनाओं के दौरान पुलिसवालों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छात्रों को पीटा. उन्होंने कहा, ''मोगैम्बो' मोदी ने चुनाव चुराकर और लोगों की आवाज को कुचलकर भारत के लोकतंत्र की नींव को खत्म कर दिया है.'