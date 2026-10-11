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राहुल गांधी ने सोमवार को CEC के खिलाफ I.N.D.I.A. ब्लॉक प्रोटेस्ट का ऐलान किया

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने घोषणा की है कि I.N.D.I.A. ब्लॉक 12 अक्टूबर को फिर से सड़कों पर उतरेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया.

एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में कांग्रेस सांसद ने प्रधान मंत्री को 'मिस्टर इंडिया' के अमरीश पुरी के प्रतिष्ठित प्रतिद्वंद्वी 'मोगैम्बो' के रूप में संदर्भित किया और आरोप लगाया कि सरकार युवाओं और छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है.

राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस पर 'ठगी' का सहारा लेने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)-भाजपा कार्यकर्ताओं को महिलाओं और युवाओं के खिलाफ हिंसा करने की अनुमति देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'अमित शाह की दिल्ली पुलिस न केवल खुद गुंडागर्दी पर उतर आई है, बल्कि आरएसएस-भाजपा के असली गुंडों को महिलाओं और युवाओं के खिलाफ हिंसा करने की खुली छूट और प्रोत्साहन भी दे रही है.' उन्होंने कहा कि युवाओं को दबाने की सरकार की कोशिशों से उनका गुस्सा और बढ़ेगा. राहुल ने कहा, 'जैसा कि मैंने कहा था, 'मोगैम्बो मोदी' और उनकी सरकार जितना उन्हें दबाने की कोशिश करेगी, जेन जेड और छात्रों का गुस्सा उतना ही तेज होगा.'