महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 25 लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस, चुनाव से पहले राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक

केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले घोषणाओं की झड़ी लगा दी.

Rahul Gandhi Announces Five Guarantees:
राहुल गांधी, कांग्रेस नेता (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में कई बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि, अगर यूडीएफ सत्ता में आएगी तो राज्य में आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के मकसद से बड़ी योजनाएं लागू किए जाएंगे.

उन्होंने 'पुथुयुगा यात्रा' की आखिरी रैली में ये बड़ी घोषणाएं कीं, जिसमें केरल के विकास में मदद के लिए कई बड़े वादे किए गए. इंदिरा गारंटी नाम की इस पहल के तहत, राहुल गांधी ने पांच खास आश्वासनों की घोषणा की.

इनमें योग्य लाभार्थियों के लिए वेलफेयर पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति महीना करना, पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी की याद में 25 लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करना और केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (KSRTC) की बसों में महिलाओं के लिए मुफ़्त यात्रा पक्का करना शामिल है.

राहुल की घोषणाओं में कॉलेज की छात्राओं को हर महीने 1,000 रुपये की पढ़ाई में मदद मिलेगी, और बेरोजगार युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सीनियर सिटिजन्स की भलाई और देखभाल पर ध्यान देने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा.

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉर्पोरेट-फ्रेंडली नीतियों के उलट, जिनसे उन्होंने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फ़ायदा होने का आरोप लगाया, यूडीएफ की स्कीम केरल में आम लोगों को सीधे समर्थन करने के लिए बनाई गई हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि केरल न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत ज्यादा अलग-अलग तरह के लोगों वाला भी है. इवेंट के दौरान, उन्होंने केरल के क्रिकेटर संजू सैमसन को खास तौर पर बधाई भी दी और उन्हें 'भारत का हीरो' बताया.

खाड़ी देशों में टेंशन वाले हालात पर चिंता जताते हुए, राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका के साथ साइन किए गए एग्रीमेंट्स ने भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर से कॉम्प्रोमाइज किया है. उन्होंने आगे दावा किया कि अमेरिका से 9 लाख करोड़ रुपये का सामान खरीदने का कमिटमेंट दबाव में किया गया था.

