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जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल जा रहे राहुल गांधी और दूसरे सांसदों को हिरासत में लिया गया

जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल जा रहे राहुल गांधी और दूसरे सांसदों को हिरासत में लिया गया ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर बुधवार को भी दिल्ली में प्रदर्शन किया. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, विपक्षी के दूसरे सांसद और नेता बसों के जरिये जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल की ओर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया.