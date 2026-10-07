जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल जा रहे राहुल गांधी और दूसरे सांसदों को हिरासत में लिया गया
एसआईआर विवाद और CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसद जंतर-मंतर जा रहे थे.
Published : October 7, 2026 at 6:56 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर बुधवार को भी दिल्ली में प्रदर्शन किया. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, विपक्षी के दूसरे सांसद और नेता बसों के जरिये जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल की ओर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया.
इसके बाद विपक्षी सांसद मध्य दिल्ली में शांगरी-ला होटल के पास गोल चक्कर पर ही धरने पर बैठ गए. जबकि प्रियंका गांधी दूसरी महिला नेताओं के साथ सड़क पर लेटी रहीं, और उनके हाथ में संविधान की एक प्रति भी थी.
हालांकि, पुलिस ने राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को जबरदस्ती हटाया और हिरासत में ले लिया. मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी जमा हो गए और उन्होंने पहले राहुल गांधी को जबरदस्ती हटाया, और उन्हें अपने कंधों पर उठाकर पुलिस बस के अंदर डाल दिया.
कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और उदय भानु चिब समेत कुछ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ले जा रही बस के ऊपर से उतरे, जबकि मुमताज पटेल उसके बोनट पर बैठी रहीं. इसके बाद महिला पुलिस की एक बड़ी टीम ने प्रियंका गांधी और सड़क पर लेटी दूसरी महिलाओं को हटाना शुरू कर दिया. उन्हें जबरदस्ती हटाकर बसों में बिठाया गया और साइट से ले जाया गया.
इससे पहले दिन में, विपक्षी सांसदों ने मध्य दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में लंच मीटिंग की, जहां से वे बसों के जरिये जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल की ओर बढ़े. दूसरे विपक्षी दलों के कई सांसदों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है.
मंगलवार को भी राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की थी. हालांकि, पुलिस ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास बीच रास्ते में ही रोक दिया था. जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने आकाशवाणी भवन परिसर में ही धरना शुरू कर दिया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रात में वहां से हटा दिया था.
देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भारी विवाद और वोट चोरी के आरोपों के बाद विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमलावर हैं और उन्हें हटाने की मांग कर रही हैं.
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