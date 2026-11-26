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संविधान देश की आत्मा और अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार: राहुल गांधी

राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष ( FILE PHOTO )

By PTI 2 Min Read

नई दिल्ली: संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय संविधान को देश की आत्मा बताते हुए हर हाल में इसकी रक्षा करने का संकल्प लिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि संविधान हमारे लोकतंत्र की मजबूत नींव है.

हर नागरिक के सम्मान की ढाल है संविधान

राहुल गांधी ने अपने संदेश में लिखा, "भारत का संविधान केवल एक किताब नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आत्मा है. यह हर नागरिक के सम्मान की ढाल, हर आवाज की ताकत और न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का रक्षक है." उन्होंने आगे कहा कि यह अन्याय के खिलाफ लड़ने का हमारा सबसे बड़ा हथियार है. संविधान दिवस पर वह अपना यह संकल्प दोहराते हैं कि वह हर परिस्थिति में संविधान की रक्षा करेंगे और प्रत्येक भारतीय के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे.