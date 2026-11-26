संविधान देश की आत्मा और अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार: राहुल गांधी
संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने संविधान को देश की आत्मा बताया, वहीं खड़गे ने लोकतंत्र बचाने का संकल्प दोहराया.
By PTI
Published : November 26, 2026 at 11:30 AM IST
नई दिल्ली: संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय संविधान को देश की आत्मा बताते हुए हर हाल में इसकी रक्षा करने का संकल्प लिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि संविधान हमारे लोकतंत्र की मजबूत नींव है.
हर नागरिक के सम्मान की ढाल है संविधान
राहुल गांधी ने अपने संदेश में लिखा, "भारत का संविधान केवल एक किताब नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आत्मा है. यह हर नागरिक के सम्मान की ढाल, हर आवाज की ताकत और न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का रक्षक है." उन्होंने आगे कहा कि यह अन्याय के खिलाफ लड़ने का हमारा सबसे बड़ा हथियार है. संविधान दिवस पर वह अपना यह संकल्प दोहराते हैं कि वह हर परिस्थिति में संविधान की रक्षा करेंगे और प्रत्येक भारतीय के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे.
भारत का संविधान सिर्फ़ एक किताब नहीं - देश की आत्मा है। ये हर नागरिक की गरिमा का कवच है, हर आवाज़ की ताक़त है - न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का रक्षक। यही हमारे लोकतंत्र की नींव है, और अन्याय के ख़िलाफ़ हमारा सबसे बड़ा हथियार। संविधान दिवस पर संकल्प दोहराता हूँ - हम हर हाल में इसकी रक्षा करेंगे, और हर भारतीय के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। जय संविधान, जय हिंद! 🇮🇳— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 26, 2026
सामाजिक लोकतंत्र पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जोर
दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और लोकतंत्र तथा संविधान को बचाने की प्रतिबद्धता दोहराई. खड़गे ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध कथन को याद करते हुए एक्स पर लिखा कि जब तक सामाजिक लोकतंत्र की नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता.
“राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता, जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो।” ~ बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर जी सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। महात्मा गाँधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, बाबासाहेब डॉ आंबेडकर सहित उन सभी महान राष्ट्रनायकों को नमन, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। आज संविधान के मूल आदर्शों - न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी है। आइए, हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा तथा देश की एकता, अखंडता और सद्भाव बनाए रखने का पुनः संकल्प लें। जय हिंद। जय संविधान। #ConstitutionDay— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 26, 2026
संविधान निर्माताओं को किया नमन
मल्लिकार्जुन खड़गे ने आधुनिक भारत की नींव रखने वाले महान राष्ट्रीय नेताओं—महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू और डॉ. अंबेडकर को नमन किया. उन्होंने कहा कि आज संविधान के मूल आदर्शों—न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी नागरिकों से देश की एकता, अखंडता और सद्भाव को बनाए रखने का आह्वान किया.
देशभर में खिलाफ प्रदर्शन
संविधान दिवस के इस खास मौके पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीतिक मुहिम को भी तेज कर दिया है. पार्टी की ओर से कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं, जिसके जरिए कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया.
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