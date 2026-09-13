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'मेरे दोस्त राहुल गांधी से दोबारा मिलने का मौका मिला', बोले मलेशियाई पीएम

मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम हैं. राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं. पढ़ें पूरी खबर.

Rahul meeting Malaysian PM
मलेशिया के पीएम के साथ राहुल और प्रियंका (PM)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2026 at 2:24 PM IST

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नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को राजधानी में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ नाश्ते पर मुलाकात की. मलेशिया के प्रधानमंत्री ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "आज सुबह नाश्ते के दौरान मेरे अच्छे दोस्त और भारतीय संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से दोबारा मिलने का मौका मिला. इस छोटी सी मुलाकात में हमें हाल की अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय घटनाओं पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला."

कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर मीटिंग की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी के साथ मिलकर नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री महामहिम दातो सेरी अनवर इब्राहिम से नाश्ते पर मुलाकात की."

अनवर इब्राहिम नई दिल्ली में हो रहे दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं. अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 'समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना' विषय पर आयोजित सत्र में भाग लिया.

मलेशिया के पीएम ने नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान में ब्रिक्स सदस्य देशों के अन्य नेताओं के साथ हिस्सा लिया. अनवर इब्राहिम शनिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित गाला डिनर में भी शामिल हुए. अनवर इब्राहिम ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, इथियोपिया के अपने समकक्ष अबिय अहमद अली, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की. बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी और अनवर इब्राहिम ने भारत-मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता जताई.

विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, अनवर इब्राहिम ने कोटा किनाबालु, सबाह में भारत का वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए मलेशिया की सहमति जताई. बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री इब्राहिम का भारत में गर्मजोशी से स्वागत किया और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पार्टनर देश के तौर पर मलेशिया की भागीदारी की सराहना की. नेताओं ने फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के नतीजों पर चर्चा की और व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, फिनटेक, शिक्षा, पर्यटन और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की."

भारत में अपने कायक्रम की जानकारी देते हुए मलेशिया के पीएम ने लिखा, "भारत में मेरे कार्यक्रम में केरल की यात्रा भी शामिल है, जहां मैं भारत के ग्रैंड मुफ्ती से मिलकर कम्युनिटी डेवलपमेंट, शिक्षा और धार्मिक मामलों पर विचार-विमर्श करूंगा. भारत में डिप्लोमैटिक मिशन के बाद, मैं राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइजू के निमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा के लिए माले, मालदीव जाऊंगा. उम्मीद है कि सभी काम आसानी से पूरे होंगे और इस यात्रा से लोगों और देश को ठोस फायदा होगा."

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