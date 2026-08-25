जाति जनगणना में OBC शब्द ही गायब! राहुल-खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
राहुल गांधी- मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर वर्तमान जाति जनगणना प्रश्नावली को रद्द करने की मांग की है. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : August 25, 2026 at 3:57 PM IST
नई दिल्लीः लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी गंभीर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने मांग की है कि सरकार इसके लिए मौजूदा प्रश्नावली (सवालों की सूची) को रद्द करे. दोनों नेताओं ने सुझाव दिया है कि सरकार को एक नई प्रश्नावली तैयार करने के लिए राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए था.
पार्टी कार्यालय में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने कहा, "20 अगस्त को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जाति-आधारित जनगणना के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था. जाति-आधारित जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री को लिखा गया यह तीसरा पत्र है."
VIDEO | Delhi: During a press conference, Congress leader Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) says, “Notification on caste census informed 40 questions to be asked and 10th question will be linked to caste; it is a form of self sabotage, will not ensure social justice.”— Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2026
(Full video… pic.twitter.com/e1BdRITqgF
उन्होंने बताया कि खड़गे ने पहला पत्र 16 अप्रैल, 2023 को और दूसरा पत्र 5 मई, 2025 को लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. प्रधानमंत्री को लिखे पत्र की एक प्रति मंगलवार को पार्टी द्वारा मीडिया के साथ साझा की गई.
सत्तारूढ़ भाजपा का जिक्र करते हुए रमेश ने कहा, "21 सितंबर, 2021 को मोदी सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि यदि जाति जनगणना करानी है, तो पहले जातियों की एक सूची तैयार करनी होगी. अब, यह स्पष्ट नहीं है कि यह जानकारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को है या नहीं. बिहार में जाति सर्वेक्षण के लिए 215 जातियों की सूची तैयार की गई थी, और ऐसा ही तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण में भी हुआ था."
जयराम रमेश ने कहा कि इस वक्त हमारे देश में लगभग 4,200 जातियां हैं, और प्रत्येक राज्य की अपनी जातियों की सूची है, जिसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है. केंद्र सरकार की भी अपनी एक सूची है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार की मंशा साफ है, तो प्रधानमंत्री मोदी को दोनों विपक्ष के नेताओं के पत्र पर ध्यान देंगे.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जाति सर्वेक्षण के लिए उसी प्रणाली को लागू करेगा जिसे बिहार और तेलंगाना में अपनाया गया था. सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "देश में जिस तरह से जाति जनगणना कराई जा रही है, वह जनता के साथ धोखा है. जनता को गुमराह करने के बजाय, मोदी सरकार को देश में सही तरीके से जाति जनगणना करानी चाहिए."
उन्होंने कहा, "शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी कई सालों तक जाति जनगणना नहीं कराना चाहते थे, लेकिन जब से जनगणना की घोषणा हुई है, वह लगातार यू-टर्न ले रहे हैं. जिस तरह से यह जनगणना कराई जा रही है, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक दिखावा है." प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में की गई मांगों का खुलासा करते हुए रमेश ने कहा, कि उन्होंने मांग की है कि जिस तरह से जाति जनगणना कराई जा रही है उसे रद्द किया जाए और बिहार तथा तेलंगाना में अपनाए गए तरीके को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए.
जयराम रमेश ने कहा, "सरकार ने जनगणना में जाति की जानकारी दर्ज करने के लिए एक ओपन-एंडेड सवाल चुना है, जो कि गुमराह करने वाला है. इस व्यवस्था के तहत, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बताए गए जाति के नाम को बस वैसा ही दर्ज कर लिया जाएगा जैसा उसने कहा है. भारत में, एक ही जाति को अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नामों, उप-जातियों और भाषाई बदलावों से जाना जाता है. इसलिए, यदि जनगणना में एक ही जाति के सदस्यों को अलग-अलग नामों के तहत दर्ज किया जाता है, तो एक जाति हजारों नामों में बंट सकती है."
यह दावा करते हुए कि यदि किसी समुदाय की वास्तविक आबादी को सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया, तो उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन भी गलत होगा. उन्होंने कहा कि इसका पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और अन्य वंचित समुदायों पर बुरा असर पड़ेगा और शिक्षा, रोजगार, कल्याणकारी योजनाओं व सामाजिक न्याय से जुड़े फैसलों पर असर पड़ सकता है.
उन्होंने आगे जोड़ा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में ओबीसी की आबादी का पता लगाना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान जनगणना प्रश्नावली में 'पिछड़ा वर्ग' शब्द को कहीं जगह ही नहीं दी गई है."
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