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जाति जनगणना में OBC शब्द ही गायब! राहुल-खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

कांग्रेस नेता जयराम रमेश मंगलवार, 25 अगस्त को नई दिल्ली में AICC ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. ( IANS )