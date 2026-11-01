रामलीला मैदान में जुटेंगे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता, सुबह से पहुंचने लगे कार्यकर्ता, दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली: दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की महारैली, पूरे इलाके में व्यापक इंतजाम
Published : November 1, 2026 at 10:15 AM IST
नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज रविवार को कांग्रेस व इंडिया गठबंधन की ओर से 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली का आयोजन किया जा रहा है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित इस महारैली में इंडिया गठबंधन के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आह्वान किया गया है. दोपहर 12 बजे राहुल गांधी कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से मिंटो रोड होते हुए पैदल मार्च करते हुए रामलीला मैदान पहुंचेंगे. इस महारैली को लेकर सुबह से ही दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. शनिवार से ही देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके में व्यापक इंतजाम किए हैं.
ईटीवी भारत की टीम ने सुबह मिंटो ब्रिज से लेकर रामलीला मैदान तक पहुंचकर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. मिंटो रोड पर उस स्थान पर भारी संख्या में बैरिकेडिंग की गई है, जहां से राहुल गांधी का पैदल मार्च शुरू होना प्रस्तावित है. इसके अतिरिक्त मार्च के पूरे रूट और रामलीला मैदान के आसपास की सड़कों पर भी पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं. जगह-जगह इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के पोस्टर व बैनर नजर आ रहे हैं. इन पर संबंधित दलों व नेताओं के नाम प्रदर्शित किए गए हैं. इससे साफ है कि इस महारैली में गठबंधन के विभिन्न दल अपनी भागीदारी दर्ज कराने की तैयारी में हैं.
ट्रेन से दिल्ली पहुंचे कार्यकर्ता
रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में शामिल होने के लिए पहुंचे लोगों से ईटीवी भारत ने बातचीत की. बातचीत में सामने आया कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचे हैं. कई लोगों ने सुबह-सुबह दिल्ली पहुंचकर रैली स्थल की ओर रुख किया. ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है.
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से पहुंचे धीरेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि वह सुबह करीब 25 साथियों के साथ ट्रेन से दिल्ली पहुंचे. उन्होंने कहा कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर इस महारैली में शामिल होने आए हैं. हालांकि सवाल पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके साथ फिलहाल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसका वोट कट गया हो, लेकिन उनका दावा है कि देश में करीब 13 करोड़ लोगों के वोट काटे गए हैं. धीरेंद्र सिंह ने बताया कि वह सीपीआई (एमएल) लिबरेशन पार्टी से जुड़े हैं और इसी मुद्दे पर अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं.
वहीं, उत्तर प्रदेश के कानपुर से आए चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने बताया कि वह सुबह करीब 5 बजे ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए थे. उन्होंने कहा कि देश में कथित वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाने व लोकतंत्र की रक्षा की मांग को लेकर वह इस महारैली में शामिल होने आए हैं. चंद्रशेखर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में वोट चोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए.
निजी वाहनों से भी पहुंचे लोग
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से पहुंचे जसविंदर ने बताया कि उनके क्षेत्र से सैकड़ों लोग इस महारैली में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हैं. इनमें कुछ लोग अलग-अलग ट्रेनों से पहुंचे हैं, जबकि कई लोग अपने निजी वाहनों से भी दिल्ली आए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तुरंत इस्तीफा दें. उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर भी सवाल उठाए व आरोप लगाया कि जिन लोगों पर पेपर लीक जैसे आरोप लगे हैं, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए.
उत्तर प्रदेश के उन्नाव से रामलीला मैदान पहुंचे जितेंद्र रावत ने बताया कि वह समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दल इस महारैली को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव समेत गठबंधन के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं. जितेंद्र रावत ने बताया कि वह ट्रेन से दिल्ली आए हैं. गठबंधन के कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ इस महारैली को सफल बनाने में जुटे हैं.
पंजाब व हरियाणा से आने वाले वाहनों को रोकने का आरोप
महारैली में शामिल होने के लिए पंजाब से पहुंचे बलजिंदर जीत सिंह ने बताया कि वह काफी मुश्किलों के बाद अपनी गाड़ी से दिल्ली पहुंच पाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में दिल्ली पुलिस की ओर से वाहनों को रोका जा रहा है. जानबूझकर रास्तों पर जाम जैसी स्थिति पैदा की जा रही है, जिससे लोग महारैली में शामिल न हो सकें. उनके मुताबिक हरियाणा में भी सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनमें सवार लोग अभी तक दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब व हरियाणा से आने वाले लोगों को रोककर महारैली को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.
हरियाणा के अंबाला पहुंचे शख्स ने भी वाहनों की आवाजाही में परेशानी का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि वह अपने निजी वाहन से दिल्ली पहुंचे हैं. उनका दावा है कि बीएस-4 श्रेणी के वाहनों को 1 नवंबर से दिल्ली में प्रतिबंधित किए जाने के कारण बड़ी संख्या में लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुंडली बॉर्डर पर बीएस-6 वाहनों को भी रोका जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है. गुरमीत सिंह ने बताया कि इस महारैली के लिए करीब 10 लाख लोगों के जुटने का आह्वान किया गया है. उन्हें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे. हालांकि वाहनों को रोके जाने व रास्तों पर जाम लगाए जाने संबंधी ये आरोप रैली में पहुंचे लोगों ने लगाए हैं.
दिल्ली पुलिस ने किए सुरक्षा के व्यापक इंतजामः
महारैली को देखते हुए दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने भी सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की हैं. रामलीला मैदान और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. सुबह 10 बजे से शाम तक कई प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर यातायात डायवर्ट करने की तैयारी है. निर्धारित यातायात व्यवस्था के तहत सुबह 10 बजे के बाद रामलीला मैदान के आसपास की सड़कों पर आवाजाही नियंत्रित की जानी है. इन रास्तों पर केवल पैदल आने-जाने वाले लोगों को अनुमति देने की व्यवस्था की गई है. ऐसे में आसपास के इलाकों में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.सेंट्रल दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है. पूरे इलाके की निगरानी सीसीटीवी कैमरों व ड्रोन के जरिए की जा रही है. इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरे भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा सके.
रामलीला मैदान में सघन जांच के बाद प्रवेशः
रामलीला मैदान में प्रवेश से पहले लोगों की सुरक्षा जांच की जा रही है. जांच के बाद ही लोगों को मैदान में प्रवेश दिया जा रहा है. इसके लिए प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं. पुलिस का प्रयास है कि बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अव्यवस्था न हो.
फिलहाल रामलीला मैदान व उसके आसपास के इलाकों में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का पहुंचना जारी है. दोपहर 12 बजे राहुल गांधी के पैदल मार्च व इसके बाद महारैली में इंडिया गठबंधन के नेताओं के संबोधन पर सभी की नजरें टिकी हैं. चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित वोट चोरी व मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग इस महारैली के प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं.
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