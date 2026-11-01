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रामलीला मैदान में जुटेंगे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता, सुबह से पहुंचने लगे कार्यकर्ता, दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली,सुरक्षा के कड़े इंतजाम ( Etv Bharat )

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज रविवार को कांग्रेस व इंडिया गठबंधन की ओर से 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली का आयोजन किया जा रहा है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित इस महारैली में इंडिया गठबंधन के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आह्वान किया गया है. दोपहर 12 बजे राहुल गांधी कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से मिंटो रोड होते हुए पैदल मार्च करते हुए रामलीला मैदान पहुंचेंगे. इस महारैली को लेकर सुबह से ही दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. शनिवार से ही देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके में व्यापक इंतजाम किए हैं.

ईटीवी भारत की टीम ने सुबह मिंटो ब्रिज से लेकर रामलीला मैदान तक पहुंचकर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. मिंटो रोड पर उस स्थान पर भारी संख्या में बैरिकेडिंग की गई है, जहां से राहुल गांधी का पैदल मार्च शुरू होना प्रस्तावित है. इसके अतिरिक्त मार्च के पूरे रूट और रामलीला मैदान के आसपास की सड़कों पर भी पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं. जगह-जगह इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के पोस्टर व बैनर नजर आ रहे हैं. इन पर संबंधित दलों व नेताओं के नाम प्रदर्शित किए गए हैं. इससे साफ है कि इस महारैली में गठबंधन के विभिन्न दल अपनी भागीदारी दर्ज कराने की तैयारी में हैं.