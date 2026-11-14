5 लाख का दुर्घटना बीमा, 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, राहुल गांधी और सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में गिग वर्कर्स के लिए योजना लॉन्च की
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना का शुभारंभ किया.
Published : November 14, 2026 at 3:25 PM IST
हैदराबाद : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना लॉन्च की. इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, विवेक, दामोदर राजा नरसिम्हा, पोन्नम प्रभाकर, कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और सीथक्का के साथ-साथ टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ भी शामिल रहे.
इस अवसर पर राहुल गांधी ने कहा कि गिग वर्कर्स के कल्याण के बारे में किया गया वादा अब पूरा हो गया है.
गिग वर्कर्स को फोन पर मिलेगी जानकारी
राहुल गांधी ने याद किया कि वे पहले भी गिग वर्कर्स से मिले थे और उनकी चुनौतियों पर चर्चा की थी, और कहा था कि उस समय उनसे किया गया वादा अब पूरा किया गया है. उन्होंने बताया कि अब तक गिग वर्कर्स के बारे में कोई भरोसेमंद डेटा उपलब्ध नहीं था, जैसे कि वे कितने घंटे काम करते हैं या उन्हें कितना मेहनताना मिलता है.
तेलंगाना के गिग वर्कर्स से 2023 में लंबी मुलाकात हुई थी, विस्तार से बात हुई थी। उन्होंने अपना दुख-दर्द, अपनी ज़रूरतें और मांगें बताई थीं। वादा था - आपकी मांगें पूरी होंगी, आपको सुरक्षा ज़रूर मिलेगी। आज हमने वो वादा पूरा किया। ✅ ₹5 लाख दुर्घटना बीमा ✅ ₹10 लाख स्वास्थ्य बीमा ✅ कमाई का 1% पेंशन के लिए ✅ अपने डेटा और कमाई पर अधिकार ✅ जगह-जगह WiFi वाले विश्राम केंद्र ये सब अब तेलंगाना के गिग वर्कर्स के कानूनी अधिकार हैं। ये सिर्फ़ योजना नहीं, एक सोच है - हर मेहनतकश को उसका अधिकार, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। और यही फ़र्क है - कांग्रेस की प्रजालु सरकार और BJP-RSS के दोरालू विचार में। उनकी विचारधारा श्रमिक को बंधुआ बनाना चाहती है। कांग्रेस की सोच मेहनत करने वालों को अधिकार, सम्मान और सुरक्षित भविष्य दिलाती है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2026
उन्होंने कहा, "कामगारों के लिए यह नया कानून अब इस तरह की व्यापक जानकारी तक पहुंच संभव बना देगा. डिलीवरी, लेबर और कमाई से जुड़ी जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर मिल जाएगी."
राइडर्स के लिए आराम करने की जगहें बनाई जाएंगी
उन्होंने कहा कि हैदराबाद और राज्य के सभी दूसरे शहरों में राइडर्स के आराम करने के लिए वाई-फाई की सुविधा वाली जगहें बनाई जाएंगी. इसके लिए तेलंगाना सरकार कामगारों को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देगी.
इसके अलावा, उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सेविंग्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खास कदम उठाए जाएंगे. कांग्रेस पूरे सपोर्ट में खड़ी है.
हर डिलीवरी से कमाई का एक प्रतिशत बैंक खाते में जाएगा
यह घोषणा की गई कि एक खास गिग वर्कर्स बोर्ड के जरिए, हर डिलीवरी से होने वाली कमाई का एक प्रतिशत सीधे गिग वर्कर्स के बैंक खाते में जमा किया जाएगा. राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी का विजन इन मजदूरों की सुरक्षा पक्का करना है, और उन्हें पार्टी का पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिलाया.
#WATCH | Hyderabad, Telangana: At the launch of the Telangana Gig Workers’ Social Security and Welfare Scheme, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "I had a meeting with the gig workers of Telangana. You shared your sorrow and pain with me. At that time, I said that the Congress party, our CM and all of us had promised you that we would take steps regarding your demands and we would make every effort to help you and protect you. Today, we are fulfilling that promise..."— ANI (@ANI) November 14, 2026
गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा मिलेगी- रेवंत रेड्डी
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस पहल से यह पक्का होता है कि गिग वर्कर्स को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सही कमाई मिले. उन्होंने बताया कि यह स्कीम गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा और औपचारिक मान्यता देने के लिए शुरू की गई थी. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राहुल गांधी के नेतृत्व में गिग वर्कर्स एक्ट लागू किया जा रहा है.
उन्होंने आगे कहा कि यह योजना जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर गिग वर्कर्स को समर्पित की जा रही है. मुख्यमंत्री ने गिग वर्कर्स के लिए एक समर्पित बोर्ड की स्थापना का वादा किया और आश्वासन दिया कि उन्हें आधिकारिक पहचान पत्र जारी करने के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कि यह कानून उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगा.
#WATCH | Telangana: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi sits pillion on the scooty of a gig worker as he joins the gig workers' bike rally in Hyderabad. CM Revanth Reddy has also joined the bike rally. https://t.co/UoaCPLWf5k— ANI (@ANI) November 14, 2026
गिग वर्कर्स की रैली में शामिल हुए राहुल गांधी
इससे पहले, गिग वर्कर्स के लिए एक रैली हुई, जिसमें राहुल गांधी, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, महेश कुमार गौड़ और कई अन्य मंत्री शामिल हुए.
VIDEO | Telangana: Lok Sabha LoP and Congress leader Rahul Gandhi along with Chief Minister Revanth Reddy participates in Bike Rally with gig workers from Shiparamam to Jayabheri ground. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/IyY7S0WLhx— Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2026
रैली शिल्परमम से जयभेरी मैदान तक गई, जिसमें बड़ी संख्या में गिग वर्कर्स ने हिस्सा लिया.
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