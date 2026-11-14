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5 लाख का दुर्घटना बीमा, 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, राहुल गांधी और सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में गिग वर्कर्स के लिए योजना लॉन्च की

राहुल गांधी और सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में गिग वर्कर्स के लिए योजना लॉन्च की . ( @RahulGandhi )

हैदराबाद : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना लॉन्च की. इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, विवेक, दामोदर राजा नरसिम्हा, पोन्नम प्रभाकर, कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और सीथक्का के साथ-साथ टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ भी शामिल रहे.

इस अवसर पर राहुल गांधी ने कहा कि गिग वर्कर्स के कल्याण के बारे में किया गया वादा अब पूरा हो गया है.

गिग वर्कर्स को फोन पर मिलेगी जानकारी

राहुल गांधी ने याद किया कि वे पहले भी गिग वर्कर्स से मिले थे और उनकी चुनौतियों पर चर्चा की थी, और कहा था कि उस समय उनसे किया गया वादा अब पूरा किया गया है. उन्होंने बताया कि अब तक गिग वर्कर्स के बारे में कोई भरोसेमंद डेटा उपलब्ध नहीं था, जैसे कि वे कितने घंटे काम करते हैं या उन्हें कितना मेहनताना मिलता है. उन्होंने कहा, "कामगारों के लिए यह नया कानून अब इस तरह की व्यापक जानकारी तक पहुंच संभव बना देगा. डिलीवरी, लेबर और कमाई से जुड़ी जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर मिल जाएगी." राइडर्स के लिए आराम करने की जगहें बनाई जाएंगी

उन्होंने कहा कि हैदराबाद और राज्य के सभी दूसरे शहरों में राइडर्स के आराम करने के लिए वाई-फाई की सुविधा वाली जगहें बनाई जाएंगी. इसके लिए तेलंगाना सरकार कामगारों को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देगी. इसके अलावा, उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सेविंग्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खास कदम उठाए जाएंगे. कांग्रेस पूरे सपोर्ट में खड़ी है.