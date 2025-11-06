ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी का हरियाणा चुनाव में 'वोट चोरी' का आरोप, पूर्व सीएम हुड्डा को मिली राहत...क्या है गणित

राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की हार के पीछे कथित लाखों फर्जी मतदाताओं को जिम्मेदार ठहराया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार, 5 नवंबर को नई दिल्ली में हरियाणा विधानसभा चुनाव में कथित गड़बड़ी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए. (PTI)
By Amit Agnihotri

Published : November 6, 2025 at 7:20 PM IST

नई दिल्लीः लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव में कथित वोट चोरी के खुलासे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे को राहत मिली है. राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस कर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के पीछे कथित लाखों फर्जी मतदाताओं को जिम्मेदार ठहराया था. हुड्डा खेमे ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री पिछले एक साल से ऐसा कह रहे हैं.

बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा गया था. इसलिए इस हार के बाद कांग्रेस के विक्षुब्ध नेता इसका ठीकरा हुड्डा पर फोड़ना चाहते थे. वो चाहते थे कि आलाकमान हुड्डा के कद को घटाया. लेकिन, इसके बाद भी हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाये रखा गया. जिससे कांग्रेस पार्टी के कई नेता नाराज थे.

आंतरिक रिपोर्टों, विभिन्न सर्वेक्षणों और राज्य टीम द्वारा दिए गए आश्वासनों के आधार पर, 10 वर्षों तक विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस हाईकमान को राज्य चुनाव जीतने का पूरा भरोसा था. हुड्डा उस समय विधायक दल के नेता थे और उन्होंने अपने करीबी उदयभान को पहले ही राज्य इकाई का अध्यक्ष बनवा दिया था.

उदयभान से पहले, दलित नेता कुमारी शैलजा राज्य इकाई की अध्यक्ष थीं, लेकिन विधायक दल के नेता हुड्डा के साथ मतभेदों के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा था. शैलजा से पहले, एक अन्य दलित नेता अशोक तंवर को भी हुड्डा खेमे से इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा था.

हुड्डा ने 2024 के पूरे विधानसभा चुनाव अभियान का नेतृत्व किया था. चुनाव में कांग्रेस ने 90 में से 37 विधानसभा सीटें जीतीं, जो साधारण बहुमत के आंकड़े से 9 कम थीं. बाद में, वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला सहित हुड्डा के विरोधी खेमों ने पार्टी की चुनावी हार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री की कार्यशैली को ज़िम्मेदार ठहराया था.

एक और बागी किरण चौधरी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गईं. जिसके बाद हुड्डा की कार्यशैली उनके विरोधी खेमे के सवालों के घेरे में आ गई. कांग्रेस ने राज्य की 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीती थीं. बाद में, कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि हुड्डा द्वारा टिकट वितरण में गड़बड़ी के कारण कांग्रेस को कुछ सीटें गंवानी पड़ीं.

इसके बाद हाईकमान ने राज्य नेतृत्व में फेरबदल करने और नए तथा युवा चेहरों को लाने का निर्णय लिया. लेकिन राज्य इकाई में अंदरूनी कलह के कारण राव नरेंद्र सिंह (ओबीसी) को नया राज्य इकाई प्रमुख नियुक्त करने में लगभग एक वर्ष का समय लग गया. लेकिन हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाए रखा गया.

इस कदम की पार्टी के भीतर फिर से आलोचना हुई कि आलाकमान पूर्व मुख्यमंत्री पर बहुत अधिक निर्भर है, जिन्होंने 2024 के विधानसभा चुनावों को अपना आखिरी मुकाबला करार दिया था.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि राज्य इकाई के भीतर अंदरूनी कलह के मुद्दे को भाजपा ने तूल दिया था. तथाकथित बागियों के बयान तत्कालीन स्थानीय परिस्थितियों के कारण दिए गए थे.

हरियाणा के प्रभारी एआईसीसी सचिव जितेंद्र बघेल ने ईटीवी भारत को बताया, "पूरी राज्य इकाई एकजुट है. किसी भी राजनीतिक दल में मतभेद होना आम बात है. आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा से लड़ रहे हैं, जो एक बड़ा मुद्दा है. हमने इस मुद्दे को उठाने के लिए कैंडल मार्च शुरू कर दिया है, जिसका आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा में विरोध किया जाएगा. विधायक विधानसभा के अंदर सरकार को घेरेंगे."

हुड्डा के करीबी सहयोगी और पूर्व एआईसीसी पदाधिकारी शिव भाटिया के अनुसार, भाजपा ने कांग्रेस को निशाना बनाने और अपनी वोट चोरी को छिपाने के लिए राज्य इकाई के भीतर मतभेदों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया. भाटिया ने ईटीवी भारत को बताया-

"किसने क्या कहा, यह अब पुरानी बात हो गई है. वो छोटी-मोटी बातें थीं. वोटों की चोरी लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है. पूरी राज्य इकाई मिलकर इसका मुकाबला करेगी. भाजपा ने सिर्फ़ हरियाणा में ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव चुराए. हमारे ज़मीनी स्तर के फीडबैक से पता चला कि कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन नतीजे घोषित होने पर हम हार गए. चुनाव आयोग पक्षपाती हो गया है." बता दें कि भाटिया 2023 में मध्य प्रदेश के प्रभारी AICC सचिव थे.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि राहुल के खुलासे के बाद कुमारी शैलजा ने भी भगवा पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था. बघेल ने आगे कहा, "हमने राज्य चुनावों के बाद चुनाव आयोग से शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया."

