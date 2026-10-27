'गरीबों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा', राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए चार बूथों से 416 मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाए जाने का दावा किया.
Published : October 27, 2026 at 4:37 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी में आयोजित सभा के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए चार बूथों से 416 मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाए जाने का दावा किया. राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें पद से हटाए जाने तक विपक्ष की लड़ाई जारी रहेगी.
राहुल गांधी ने कहा कि मतदान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और विपक्ष लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहा है. राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेगा, जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पद से नहीं हटाते. सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देशभर में करोड़ों लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे उनके लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं.
राहुल गांधी ने दावा किया कि अब देश के लोग भी कथित वोट चोरी के मुद्दे को समझने लगे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें कुछ चुनिंदा अरबपतियों के हितों को प्राथमिकता मिले और गरीबों के अधिकार कमजोर हो जाएं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का समान अवसर मिलना चाहिए. राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कई सवाल पूछे हैं, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है. उन्होंने दोहराया कि विपक्ष इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि मताधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए.
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "Voting is the right of every citizen of India. We have been raising this issue for a long time. Today, people have understood that 'vote chori' is being done and the names of poor are being removed from voter's list. With this meeting, you have shown how 416 names were illegally deleted from 4 booths. When we question Gyanesh Kumar, he doesn't not respond. The Opposition will not stop until Gyanesh Kumar resigns."— ANI (@ANI) October 27, 2026
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से इन आरोपों पर जवाब देने की मांग भी उठाई. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास हो रहा है, जहां आम नागरिकों और गरीबों के बजाय चुनिंदा अरबपतियों के हितों को प्राथमिकता मिले. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है.
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