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'गरीबों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा', राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

त्रिलोकपुरी में आयोजित सभा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी में आयोजित सभा के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए चार बूथों से 416 मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाए जाने का दावा किया. राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें पद से हटाए जाने तक विपक्ष की लड़ाई जारी रहेगी.

राहुल गांधी ने कहा कि मतदान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और विपक्ष लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहा है. राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेगा, जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पद से नहीं हटाते. सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देशभर में करोड़ों लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे उनके लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं.