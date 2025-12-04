पुतिन के भारत दौरे से पहले राहुल का आरोप: मोदी सरकार नहीं चाहती विपक्षी दल विदेशी नेताओं से मिले
रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे के लिए उड़ान भर चुके हैं. आज शाम करीब 4 बजकर 30 मिनट पर वे भारत पहुंचेगे.
Published : December 4, 2025 at 2:49 PM IST
नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज गुरुवार को दो दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं. वहीं, इससे पहले, यहां राजनीति गर्मा गई है. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने संसद के शीतकालनी सत्र में शामिल होने से पहले बयान दिया कि केंद्र सरकार का सुझाव है कि भारत आ रहे विदेशी मेहमानों से विपक्ष के नेता ना मिलें.
संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय में लोकसभा में विपक्ष के नेता का विदेशी गणमान्य लोगों से मिलना परंपरा थी. कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि यह एक परंपरा रही है, लेकिन आजकल, विदेशी मेहमान आते हैं, या जब मैं विदेश जाता हूं, तो सरकार कहती है कि वे विपक्षी दलों के नेता से ना मिलें. यह उनकी पॉलिसी है, और वे हमेशा ऐसा करते हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय 'असुरक्षित' हैं.
#WATCH | Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " ...it usually is a tradition that whoever visits from outside has a meeting with lop. it used to happen during the governments of vajpayee ji, manmohan singh ji. this has been a tradition. but these days, foreign… pic.twitter.com/5PxmGtiDCn— ANI (@ANI) December 4, 2025
राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सभी से रिश्ते हैं. विपक्षी दलों के नेता एक अलग नजरिया देते हैं. हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसा सिर्फ सरकार ही नहीं करती. सरकार नहीं चाहती कि अपोजिशन बाहर के लोगों से मिले. मोदी जी और फॉरेन मिनिस्ट्री इस परंपरा को फॉलो नहीं करते. यह उनकी इनसिक्योरिटी है. रशियन न्यूज एजेंसी TASS की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के अपने दो दिन के राजकीय दौरे के लिए रूस से रवाना हो गए हैं.
#WATCH | Delhi: On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's allegations that LoP is not allowed to meet visiting dignitaries, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " it is very weird. there is a protocol, and all visiting dignitaries meet the lop. the protocol is being reversed by the… https://t.co/32G742TfkR pic.twitter.com/24wETjtm8G— ANI (@ANI) December 4, 2025
वहीं, रूसी मीडिया आउटलेट के अनुसार, रूसी डेलीगेशन बिजनेस और इकोनॉमिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल, और कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन जैसे क्षेत्रों में कोऑपरेशन पर डिटेल में बातचीत करेगा. अभी के इंटरनेशनल और रीजनल मुद्दे भी एजेंडा में होंगे. TASS की रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी राष्ट्रपति के दौरे के दौरान साइन करने के लिए दस इंटर-गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स और दोनों देशों की कमर्शियल और नॉन-कमर्शियल संस्था के बीच 15 से ज़्यादा एग्रीमेंट और मेमोरेंडम तैयार किए जा रहे हैं.
रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज शाम 23वें भारत-रूस सालाना समिट के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं. 2022 में यूक्रेन विवाद शुरू होने के बाद यह उनका पहला दौरा है. पिछली बार उन्होंने दिसंबर 2021 में देश का दौरा किया था. पीएम मोदी नई दिल्ली आने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक प्राइवेट डिनर होस्ट करने वाले हैं.
