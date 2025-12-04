ETV Bharat / bharat

पुतिन के भारत दौरे से पहले राहुल का आरोप: मोदी सरकार नहीं चाहती विपक्षी दल विदेशी नेताओं से मिले

नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज गुरुवार को दो दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं. वहीं, इससे पहले, यहां राजनीति गर्मा गई है. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने संसद के शीतकालनी सत्र में शामिल होने से पहले बयान दिया कि केंद्र सरकार का सुझाव है कि भारत आ रहे विदेशी मेहमानों से विपक्ष के नेता ना मिलें.

संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय में लोकसभा में विपक्ष के नेता का विदेशी गणमान्य लोगों से मिलना परंपरा थी. कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि यह एक परंपरा रही है, लेकिन आजकल, विदेशी मेहमान आते हैं, या जब मैं विदेश जाता हूं, तो सरकार कहती है कि वे विपक्षी दलों के नेता से ना मिलें. यह उनकी पॉलिसी है, और वे हमेशा ऐसा करते हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय 'असुरक्षित' हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सभी से रिश्ते हैं. विपक्षी दलों के नेता एक अलग नजरिया देते हैं. हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसा सिर्फ सरकार ही नहीं करती. सरकार नहीं चाहती कि अपोजिशन बाहर के लोगों से मिले. मोदी जी और फॉरेन मिनिस्ट्री इस परंपरा को फॉलो नहीं करते. यह उनकी इनसिक्योरिटी है. रशियन न्यूज एजेंसी TASS की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के अपने दो दिन के राजकीय दौरे के लिए रूस से रवाना हो गए हैं.