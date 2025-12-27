ETV Bharat / bharat

मोदी वन मैन शो चला रहे, मनरेगा खत्म करने का फैसला PMO ने कैबिनेट से बिना पूछे किया : राहुल गांधी

राहुल गांधी ( PTI )

नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को समाप्त करने का निर्णय सीधे पीएमओ ने किया और ऐसा करते समय कैबिनेट एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से विचार-विमर्श नहीं किया गया. उन्होंने ने कांग्रेस कार्य समिति (CWC ) की बैठक के बाद मीडिया से कहा, ‘‘मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि यह अधिकार आधारित परिकल्पना थी. इस योजना को समाप्त करना इस परिकल्पना पर आक्रमण है."