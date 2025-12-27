ETV Bharat / bharat

मोदी वन मैन शो चला रहे, मनरेगा खत्म करने का फैसला PMO ने कैबिनेट से बिना पूछे किया : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिना कैबिनेट से पूछे ही पीएमओ ने मनरेगा का नाम बदल दिया.

राहुल गांधी (PTI)
नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को समाप्त करने का निर्णय सीधे पीएमओ ने किया और ऐसा करते समय कैबिनेट एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से विचार-विमर्श नहीं किया गया.

उन्होंने ने कांग्रेस कार्य समिति (CWC ) की बैठक के बाद मीडिया से कहा, ‘‘मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि यह अधिकार आधारित परिकल्पना थी. इस योजना को समाप्त करना इस परिकल्पना पर आक्रमण है."

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का कदम देश के संघीय ढांचे कर हमला और सत्ता एवं वित्तीय व्यवस्था का केंद्रीकरण है. उन्होंने कहा, "मंत्री (शिवराज) और कैबिनेट से बिना पूछे ही यह निर्णय लिया गया है और सीधा पीएमओ द्वारा यह फैसला लिया गया."

कांग्रेस नेता ने कहा, "वन मैन शो चल रहा है, मोदी जी जो चाहते हैं वही करते हैं." बता दें कि संसद ने विपक्ष के हंगामे के बीच 18 दिसंबर को ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ को मंजूरी दी थी. वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संतुति दिए जाने के बाद अब यह अधिनियम बन चुका है. अब यह 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा.

