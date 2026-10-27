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अमित शाह मानहानि मामले में राहुल के बरी होने से कांग्रेसी गदगद, अब 1 नवंबर की महारैली से आर-पार की तैयारी

सोमवार, 26 अक्टूबर, 2026 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मानहानि के एक केस में राहुल गांधी के बरी होने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस में मिठाई बांटते कार्यकर्ता. ( IANS )

By Amit Agnihotri 7 Min Read

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि के एक मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी के बरी होने पर कांग्रेस काफी उत्साहित है. पार्टी का कहना है कि रायबरेली के सांसद राहुल गांधी न केवल उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय चेहरा हैं, बल्कि वे देश भर में सत्ताधारी एनडीए के खिलाफ लड़ने वाले इकलौते नेता हैं.

यूपी के सुल्तानपुर की एक विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी को साल 2018 के इस मानहानि मामले में बरी कर दिया. यह मामला अमित शाह से जुड़ा था, जो उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु की एक रैली में राहुल गांधी ने कह दिया था कि शाह एक हत्या के मामले में आरोपी हैं. दरअसल, अमित शाह का नाम 2005 के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले से जोड़ा गया था, लेकिन मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2014 में ही उन्हें इस मामले से बरी कर दिया था.