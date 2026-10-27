अमित शाह मानहानि मामले में राहुल के बरी होने से कांग्रेसी गदगद, अब 1 नवंबर की महारैली से आर-पार की तैयारी
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इस डेवलपमेंट (राहुल का बरी होना) से NDA के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी कैंपेन को बढ़ावा मिलेगा.
Published : October 27, 2026 at 7:27 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि के एक मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी के बरी होने पर कांग्रेस काफी उत्साहित है. पार्टी का कहना है कि रायबरेली के सांसद राहुल गांधी न केवल उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय चेहरा हैं, बल्कि वे देश भर में सत्ताधारी एनडीए के खिलाफ लड़ने वाले इकलौते नेता हैं.
यूपी के सुल्तानपुर की एक विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी को साल 2018 के इस मानहानि मामले में बरी कर दिया. यह मामला अमित शाह से जुड़ा था, जो उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु की एक रैली में राहुल गांधी ने कह दिया था कि शाह एक हत्या के मामले में आरोपी हैं. दरअसल, अमित शाह का नाम 2005 के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले से जोड़ा गया था, लेकिन मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2014 में ही उन्हें इस मामले से बरी कर दिया था.
अपने बचाव में राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने यह बयान नेक नीयत से दिया था और किसी की मानहानि करने का उनका कोई इरादा नहीं था. इस मामले के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई थीं, क्योंकि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं. इसके साथ ही, कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने के लिए दिल्ली में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया (INDIA) ब्लॉक की महारैली के लिए भी अपनी ताकत जुटा रही है.
उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी जहां एक ओर बीजेपी शासित इस राज्य में पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे, वहीं दूसरी ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में वे एसआईआर (SIR) के जरिए कथित वोट चोरी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की मुख्य ताकत भी हैं. पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए हैं. उन्होंने इस कदम की तुलना लोकतंत्र की हत्या से की है और मोदी सरकार की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं.
कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य जगदीश ठाकोर के अनुसार, सुल्तानपुर कोर्ट का यह आदेश दिखाता है कि अदालतें राजनीति से प्रेरित मामलों में तथ्यों का संज्ञान ले रही हैं और जनता की राय को दर्शाने वाले सही फैसले सुना रही हैं.
जगदीश ठाकोर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "सुल्तानपुर कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है. हम इसका स्वागत करते हैं. राहुल गांधी न केवल उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, बल्कि वे पहले से ही एक बड़े राष्ट्रीय नेता हैं. वे पिछले 12 सालों से एनडीए (NDA) के खिलाफ अकेले लड़ने वाले एकमात्र राष्ट्रीय नेता हैं. वे लगातार एनडीए सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं और जनता की चिंताओं को उठा रहे हैं. यही वजह है कि सरकार उनके कार्यक्रमों को अनुमति नहीं देती. इसी कारण से विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस उनके साथ धक्का-मुक्की करती है. हमने अतीत में विपक्ष के किसी भी अन्य नेता के साथ ऐसा व्यवहार होते नहीं देखा है."
कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य ने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा महात्मा गांधी के आदर्शों पर चली है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों तथा अहिंसक तरीकों में विश्वास करती है. वरिष्ठ नेता ने कहा कि एनडीए सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी है और आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में 1 नवंबर को होने वाली 'इंडिया' (INDIA) ब्लॉक की रैली को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. इस आयोजन को दशकों में कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी लामबंदी के रूप में देखा जा रहा है और उम्मीद है कि यह पार्टी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा.
जगदीश ठाकोर ने कहा, "कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है. हम एनडीए के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। हम महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करते हैं. हमारी लड़ाई शांतिपूर्ण और अहिंसक होगी. राहुल गांधी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोग पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रमों को देख रहे हैं और यह समझ पा रहे हैं कि कौन उनके मुद्दों को उठा रहा है. 1 नवंबर की रैली इसी अहसास को दिखाएगी. इस रैली के लिए गुजरात से भी कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा दल दिल्ली पहुंचेगा."
कांग्रेस कार्यसमिति के एक अन्य सदस्य कमलेश्वर पटेल ने भी सुल्तानपुर कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को बरी किए जाने के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह फैसला दिखाता है कि सार्वजनिक रूप से तथ्यों को सामने रखना कोई अपराध नहीं है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस आदेश से और अधिक लोग बिना किसी प्रताड़ना के डर के, निडर होकर सच को सामने रखने के लिए प्रेरित होंगे.
कमलेश्वर पटेल ने ईटीवी भारत से कहा, "मैं सुल्तानपुर कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं. इस फैसले ने दिखा दिया है कि सार्वजनिक रूप से तथ्यों को सामने रखना कोई अपराध नहीं है. मुझे उम्मीद है कि यह आदेश और भी लोगों को बिना किसी डर के सच को सबके सामने लाने के लिए प्रेरित करेगा. यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है. हमारे नेता को बीजेपी इसलिए निशाना बनाती है क्योंकि वे जनता से जुड़े मुद्दों पर उनकी पोल खोलते हैं. सुल्तानपुर कोर्ट का यह मामला भी उन कई मुकदमों में से एक था, जिनका सामना हमारे नेता राजनीतिक प्रतिशोध के कारण कर रहे हैं."
कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य ने कहा कि एसआईआर के खिलाफ 1 नवंबर को होने वाली 'इंडिया' (INDIA) ब्लॉक की रैली नागरिकों के वोट देने के बुनियादी अधिकार से ही जुड़ी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछले एक साल से अधिक समय से कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन अब जाकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है.
कमलेश्वर पटेल ने आगे कहा, "एक नागरिक को वोट देने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है. 'एक व्यक्ति, एक वोट' का सिद्धांत हमारे लोकतंत्र की बुनियादी पहचान है. अगर वह अधिकार छीन लिया जाता है, तो इससे लोकतंत्र को चोट पहुंचती है. नागरिकों के पास यही एक ऐसा अधिकार है जो हर पांच साल में सभी राजनीतिक दलों को उनके प्रति जवाबदेह बनाता है. लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी को चुनाव हारने का कोई डर ही नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वोटर लिस्ट और ईवीएम (EVM) के साथ छेड़छाड़ करते हैं. इस व्यवस्था को रोकना ही होगा. चुनाव आयोग और उसका नेतृत्व करने वाले अधिकारियों की गरिमा व निष्पक्षता को फिर से बहाल किया जाना चाहिए. हमारी पूरी लड़ाई इसी के बारे में है."
उन्होंने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, "यह सिर्फ किसी एक राज्य में चुनावी फायदा पाने के बारे में नहीं है, हालांकि मुझे यह जरूर कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं. कांग्रेस देश भर में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है और हमारे नेता इस मिशन में सबसे आगे खड़े हैं. अन्य राज्यों की तरह, मध्य प्रदेश से भी कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा दल 1 नवंबर की रैली के लिए दिल्ली पहुंचेगा."
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