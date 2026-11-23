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'राहुल गांधी घुसपैठियों के वोट की वकालत करते हैं', करीमनगर में बोले नितिन नबीन

तेलंगाना के करीमनगर में महापदयात्रा के दौरान भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का संबोधन ( ETV Bharat )

करीमनगर (तेलंगाना): भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को 'वोट चोरी' और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा.

नितिन नबीन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेता घुसपैठियों के वोट की वकालत करते हैं. नितीन नबीन ने कहा कि एसआईआर पर हमने जो सफाई दी है, लोग उसका समर्थन कर रहे हैं.

'राहुल गांधी घुसपैठियों के वोट की वकालत करते हैं', करीमनगर में बोले नितिन नबीन (ETV Bharat) एसआईआर पर विपक्ष की गलत जानकारी का मुकाबला करने के लिए भाजपा ने करीमनगर में महापदयात्रा निकाली है. नितिन नबीन ने इसका नेतृत्व किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान को सिर्फ अपनी जेब में रखते हैं, जबकि हम इसे अपने दिल में रखते हैं. राहुल गांधी के 13 करोड़ लोगों की 'वोट चोरी' के आरोपों का संदर्भ देते हुए, उन्होंने पूछा कि क्या तीन करोड़ मृत मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि छह करोड़ से अधिक लोग स्थानांतरित हो गए हैं, और यह जानना चाहा कि क्या ऐसे लोगों को एक से अधिक स्थानों पर मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "अब, तीन करोड़ की यह पहेली बहुत बड़ी है. ये तीन करोड़ लोग कौन हैं. जब निर्वाचन आयोग उनसे पूछता है कि वे 2003 की मतदाता सूची में कहां थे, तो वे जवाब नहीं दे पाते. वे अपना पता नहीं बता पाते. कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों को भी उनका पता नहीं मालूम, लेकिन वोट के लिए कोशिश करते हैं." उन्होंने कहा, ये वही घुसपैठिए हैं जिनके लिए राहुल गांधी जी पैरवी कर रहे हैं. इन तीन करोड़ घुसपैठियों के वोट की पैरवी करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी हैं. उन्होंने पूछा कि क्या घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए. यह दावा करते हुए कि भारत में न तो संविधान और न ही सरकार मृत व्यक्तियों या घुसपैठियों को मतदान का अधिकार देने की अनुमति देगी, उन्होंने कहा कि गांधी "महसूस कर रहे हैं कि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है."