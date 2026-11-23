'राहुल गांधी घुसपैठियों के वोट की वकालत करते हैं', करीमनगर में बोले नितिन नबीन
तेलंगाना के करीमनगर में नितिन नबीन ने कहा कि राहुल गांधी देश का नहीं परिवार का विकास चाहते हैं.
Published : November 23, 2026 at 8:55 PM IST
करीमनगर (तेलंगाना): भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को 'वोट चोरी' और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा.
नितिन नबीन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेता घुसपैठियों के वोट की वकालत करते हैं. नितीन नबीन ने कहा कि एसआईआर पर हमने जो सफाई दी है, लोग उसका समर्थन कर रहे हैं.
एसआईआर पर विपक्ष की गलत जानकारी का मुकाबला करने के लिए भाजपा ने करीमनगर में महापदयात्रा निकाली है. नितिन नबीन ने इसका नेतृत्व किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान को सिर्फ अपनी जेब में रखते हैं, जबकि हम इसे अपने दिल में रखते हैं.
राहुल गांधी के 13 करोड़ लोगों की 'वोट चोरी' के आरोपों का संदर्भ देते हुए, उन्होंने पूछा कि क्या तीन करोड़ मृत मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि छह करोड़ से अधिक लोग स्थानांतरित हो गए हैं, और यह जानना चाहा कि क्या ऐसे लोगों को एक से अधिक स्थानों पर मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा, "अब, तीन करोड़ की यह पहेली बहुत बड़ी है. ये तीन करोड़ लोग कौन हैं. जब निर्वाचन आयोग उनसे पूछता है कि वे 2003 की मतदाता सूची में कहां थे, तो वे जवाब नहीं दे पाते. वे अपना पता नहीं बता पाते. कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों को भी उनका पता नहीं मालूम, लेकिन वोट के लिए कोशिश करते हैं."
उन्होंने कहा, ये वही घुसपैठिए हैं जिनके लिए राहुल गांधी जी पैरवी कर रहे हैं. इन तीन करोड़ घुसपैठियों के वोट की पैरवी करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी हैं. उन्होंने पूछा कि क्या घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए. यह दावा करते हुए कि भारत में न तो संविधान और न ही सरकार मृत व्यक्तियों या घुसपैठियों को मतदान का अधिकार देने की अनुमति देगी, उन्होंने कहा कि गांधी "महसूस कर रहे हैं कि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है."
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं. नितीन नबीन ने कहा कि राहुल गांधी को देश की कोई परवाह नहीं है. उनकी सारी चिंता अपने परिवार की विकास की है. उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के लिए एटीएम की तरह काम कर रहे हैं.
नितीन नबीन ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जल्द ही पद छोड़ देंगे. नवीन ने साफ किया कि भाजपा अगला चुनाव भी जीतेगी. उन्होंने याद दिलाया कि मोदी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने देश के सैनिकों के साथ दिवाली नहीं मनाई. वे इस बात से नाराज थे कि वे विदेशी टूल किट के जरिए देश में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे.
नितिन ने कहा कि कांग्रेस ने कभी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का सम्मान करने के बारे में नहीं सोचा. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उनका सम्मान करने का बहुत अच्छा काम किया है. भाषण के बाद नितिन नबीन ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ करीमनगर गांधी चौक से कमान चौरास्ता तक पैदल मार्च किया. एसआईआर पर विपक्ष की गलत जानकारी को गलत साबित करने के लिए रखी गई इस बड़ी रैली में भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए. बीजेपी सूत्रों ने बताया कि एसआईआर पर सच बताने के लिए महापदयात्रा की जा रही है.
इस कार्यक्रम में तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज सुनील बंसल, राज्य अध्यक्ष रामचंद्र राव और दूसरे नेता शामिल हुए. 'चलो लोकतंत्र की रक्षा करें और अराजकता खत्म करें' के नाम पर देश भर में 40 रैलियां की जा रही हैं, जिनमें से एक आज करीमनगर में हुई.
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