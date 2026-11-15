'अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करके आपको सत्ता नहीं मिलेगी', अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में की गईं टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा.
Published : November 15, 2026 at 7:16 PM IST
पुणे (महाराष्ट्र) : राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत, इसके लोकतांत्रिक संस्थानों के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के रिकॉर्ड को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उनको यह समझ लेना चाहिए कि “अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने से उनको सत्ता में आने में कोई मदद नहीं मिलेगी”.
उक्त बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को ‘नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव’ के पुनरुद्धार की पहल की आधारशिला रखने के बाद कहीं. उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए, गांधी को विदेश जाना बंद करना होगा और गांवों का दौरा प्रारंभ करना होगा.
कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी हार से हताश
शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार मिल रही चुनावी हार की वजह से हताश है और इसी हताशा के कारण वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश के साथ ही उसके नेतृत्व को निशाना बना रही है. कांग्रेस की तेलंगाना सरकार द्वारा 13-14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट’ पर तंज कसते हुए, शाह ने कहा कि इसमें देश-विदेश से वामपंथी विचारधारा रखने वाले के समर्थकों को बुलाया गया था.
VIDEO | Pune: "Defaming India on international platforms will not bring Rahul Gandhi to power. He should visit villages instead of going on foreign trips. If this continues, the Congress will not come to power for the next 30 years," says Union Home Minister Amit Shah. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2026
उन्होंने कहा, “कांग्रेस के ‘युवराज’ (राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए) ने ‘भारत समिट’ नाम के इस सम्मेलन में भी भाग लिया, जहां उन्होंने भारत विरोधी विचार रखकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम किया. उनको यह समझ लेना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने से उन्हें सत्ता हासिल करने में कोई मदद नहीं मिलेगी.”
सत्ता वापसी के लिए राहुल गांवों का दौरा करें
शाह ने कहा, “अगर वह सत्ता में वापसी करनी है, तो उनको विदेश यात्राएं बंद करने के साथ ही पूरे देश के गांवों का दौरा प्रारंभ करना चाहिए. तब शायद ही उन्हें कोई मौका मिल जाए.” भाजपा नेता शाह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने नेतृत्व से उनके चुनावी प्रदर्शन को लेकर प्रश्न पूछें. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही मौजूदा राजनीतिक रवैया जारी रहा, तो पार्टी अगले 30 साल तक सत्ता से बाहर रह सकती है.
#WATCH | Pune, Maharashtra: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah says, "The Congress party is venting the frustration of losing for three consecutive terms in various ways. Just over the past two days, the Congress party organised the 'Bharat Summit 2026' in Hyderabad. They invited propagators of leftist ideology from across the country and abroad to India, and the prince of the Congress also went there. They named it 'Bharat Summit', yet Rahul Gandhi ji worked to defame India across the entire world by expressing anti-India views at an international conference. Today, from this platform, I have come to tell the people of Maharashtra, and I also want to tell people across the entire country: wherever you meet Congressmen, ask them that fighting elections, losing, and winning depend on the performance of a party's leaders. You were given a chance for 10 years, and you committed scams and corruption worth ₹12 lakh crore. The people of the country held you by the hand and threw you out of the government in Delhi, making Narendra Modi ji the Prime Minister. In 12 years, not even a single allegation of corruption worth even four annas has been levelled against Narendra Modi ji..."— ANI (@ANI) November 15, 2026
चुनाव में जीत दल व नेताओं के प्रदर्शन पर निर्भर करती है
केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा, “चुनाव में जीत या हार राजनीतिक दलों के अलावा उनके नेताओं के प्रदर्शन पर निर्भर करती है. कांग्रेस को 10 साल (2004-14) तक देश पर शासन करने का अवसर मिला, लेकिन उसके कार्यकाल के दौरान 12 लाख करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ. आखिरकार, जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा दिया.”
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का पिछले 12 वर्षों का रिकॉर्ड भ्रष्टाचार-मुक्त रहा है, और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छोटा सा आरोप भी नहीं लगा है.
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