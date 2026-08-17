आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसी पर उठे सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी. कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसी क्यों बैठी रही.
By Sumit Saxena
Published : August 17, 2026 at 1:37 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 1:49 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत प्रदान की है. उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है. इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर सुनवाई की अनुमति नहीं दी. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आरोपों पर सीबीआई की चुप्पी पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या इस मामले में कार्रवाई करने के लिए एजेंसी को कोर्ट के निर्देश की जरूरत है.
बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि कोर्ट को 'नैचुरल जस्टिस' (प्राकृतिक न्याय) के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए. साथ ही, बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को उस याचिका पर कार्यवाही टालने का निर्देश दिया, जो एक भाजपा कार्यकर्ता ने यह दावा करते हुए दायर की थी कि गांधी के पास उनकी आय से अधिक संपत्ति है.
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने की. राहुल गांधी की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और सीबीआई का प्रतिनिधित्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने किया.सुनवाई के दौरान, सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट की कार्यवाही "कानून की नजर में अज्ञात" थी और "यह एक ऐसी प्रक्रिया के जरिए की जा रही बदले की कार्रवाई (विच-हंट) है जिसे कानून मान्यता नहीं देता."
सिब्बल ने हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता के 'लोकस स्टैंडी' (मुकदमा करने का अधिकार) और उसकी नीयत पर भी सवाल उठाए. सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कभी अपनी पहचान या योग्यता का खुलासा नहीं किया और कहा, "वह एक आरएसएस कार्यकर्ता है."राजू ने तर्क दिया कि सीबीआई सिर्फ शिकायत की जांच कर रही थी और आरोपों को "बहुत गंभीर" बताया.
बेंच ने पूछा कि हाई कोर्ट ने गांधी को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना आदेश क्यों पारित किया. बेंच ने कहा कि मान लीजिए कोई हत्या वगैरह करता है, तो पुलिस को अनुमति की जरूरत नहीं होती. सीजेआई ने कहा कि अगर कोर्ट कोई निर्देश जारी करना चाहता है, तो उससे 'नैचुरल जस्टिस' के सिद्धांतों का पालन करने की उम्मीद की जाती है.
सिब्बल ने तर्क दिया कि एजेंसी का उत्साह साफ दिख रहा है और राजू से पूछा, "आप इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं?" राजू ने तर्क दिया, "अगर तथ्य सही हैं, तो यह आय से अधिक संपत्ति का एक गंभीर मामला है."
सिब्बल ने कहा कि ये सीलबंद लिफाफे वाली प्रक्रियाएं हैं, तो अखबार में इसकी रिपोर्ट कैसे छपी ? सिब्बल ने पूछा, "जजों को पूछना चाहिए था कि यह अखबार में कैसे आया. चैंबर की कार्यवाही में या तो पीआईएल याचिकाकर्ता ने इसका खुलासा किया या ईडी या सीबीआई ने. किसने इसका खुलासा किया?"
उन्होंने कहा कि जजों को इस बात की चिंता होनी चाहिए. राजू ने कहा कि एक शिकायत की जांच की जा रही है. जस्टिस बागची ने राजू से पूछा, "क्या आपने यह स्वतः संज्ञान लेकर किया है?" राजू ने इनकार में जवाब दिया.
बेंच ने कहा, "तो फिर हमें इस आदेश की सही-गलत होने की जांच करने दें. कोई कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट आपको (एजेंसी को) मजबूर कर रहा है. ऐसे में हमें व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कोर्ट को (दूसरी पक्ष की) बात भी सुननी चाहिए."
राजू ने दलील दी, "अगर तथ्य सही हैं. अगर दावे सही हैं, तो यह कोई बेकार की याचिका नहीं है." जस्टिस बागची ने पूछा, "अगर यह इतना गंभीर मामला है तो आपकी एजेंसी चुप क्यों रही." बेंच ने राजू से यह भी पूछा कि क्या एजेंसी को कोर्ट से बढ़ावा मिलने की जरूरत थी?यह जानकारी मिलने पर कि हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को तय की है, बेंच ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट में कार्यवाही अगले आदेश तक स्थगित रहेगी.
गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाही को ट्रांसफर करने के लिए एक अलग याचिका भी दायर की है.गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें सीबीआई और ईडी को एक भाजपा कार्यकर्ता के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था.
कार्यकर्ता का दावा था कि गांधी के पास उनकी आय से अधिक संपत्ति है.इस साल मई में, हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कहा था कि वे राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा की गई आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की जांच करें.
हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारी कानून के तहत उचित कदम उठा सकते हैं.हाई कोर्ट ने कहा, "पक्षों के वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद, हमें यह उचित लगता है कि ऊपर बताए गए सभी पक्ष (जिनमें नए शामिल किए गए विरोधी पक्ष भी शामिल हैं) आठ सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें. काउंटर (जवाब) के रूप में जवाब दाखिल करके, याचिकाकर्ता द्वारा ऊपर बताई गई एजेंसियों को सौंपी गई शिकायत पर हुई प्रगति के बारे में कोर्ट को जानकारी दी जा सकती है."
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