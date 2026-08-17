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आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसी पर उठे सवाल

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत प्रदान की है. उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है. इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर सुनवाई की अनुमति नहीं दी. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आरोपों पर सीबीआई की चुप्पी पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या इस मामले में कार्रवाई करने के लिए एजेंसी को कोर्ट के निर्देश की जरूरत है.

बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि कोर्ट को 'नैचुरल जस्टिस' (प्राकृतिक न्याय) के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए. साथ ही, बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को उस याचिका पर कार्यवाही टालने का निर्देश दिया, जो एक भाजपा कार्यकर्ता ने यह दावा करते हुए दायर की थी कि गांधी के पास उनकी आय से अधिक संपत्ति है.

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने की. राहुल गांधी की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और सीबीआई का प्रतिनिधित्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने किया.सुनवाई के दौरान, सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट की कार्यवाही "कानून की नजर में अज्ञात" थी और "यह एक ऐसी प्रक्रिया के जरिए की जा रही बदले की कार्रवाई (विच-हंट) है जिसे कानून मान्यता नहीं देता."

सिब्बल ने हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता के 'लोकस स्टैंडी' (मुकदमा करने का अधिकार) और उसकी नीयत पर भी सवाल उठाए. सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कभी अपनी पहचान या योग्यता का खुलासा नहीं किया और कहा, "वह एक आरएसएस कार्यकर्ता है."राजू ने तर्क दिया कि सीबीआई सिर्फ शिकायत की जांच कर रही थी और आरोपों को "बहुत गंभीर" बताया.

बेंच ने पूछा कि हाई कोर्ट ने गांधी को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना आदेश क्यों पारित किया. बेंच ने कहा कि मान लीजिए कोई हत्या वगैरह करता है, तो पुलिस को अनुमति की जरूरत नहीं होती. सीजेआई ने कहा कि अगर कोर्ट कोई निर्देश जारी करना चाहता है, तो उससे 'नैचुरल जस्टिस' के सिद्धांतों का पालन करने की उम्मीद की जाती है.

सिब्बल ने तर्क दिया कि एजेंसी का उत्साह साफ दिख रहा है और राजू से पूछा, "आप इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं?" राजू ने तर्क दिया, "अगर तथ्य सही हैं, तो यह आय से अधिक संपत्ति का एक गंभीर मामला है."

सिब्बल ने कहा कि ये सीलबंद लिफाफे वाली प्रक्रियाएं हैं, तो अखबार में इसकी रिपोर्ट कैसे छपी ? सिब्बल ने पूछा, "जजों को पूछना चाहिए था कि यह अखबार में कैसे आया. चैंबर की कार्यवाही में या तो पीआईएल याचिकाकर्ता ने इसका खुलासा किया या ईडी या सीबीआई ने. किसने इसका खुलासा किया?"