राहुल और प्रियंका गांधी 8 और 9 दिसंबर को लोकसभा में डिबेट के दौरान रखेंगे अपना पक्ष

राहुल गांधी चुनावी सुधारों पर बहस का नेतृत्व करेंगे जबकि प्रियंका गांधी वंदे मातरम पर बहस के दौरान बोलेंगी.

Congress MP Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी व राहुल गांधी (file photo-ANI)
By Amit Agnihotri

Published : December 7, 2025 at 7:39 PM IST

नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अगले दो दिनों में संसद में एनडीए को निशाना बनाएंगे.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, राहुल 9 दिसंबर को चुनावी सुधारों पर होने वाली बहस में बोलेंगे, जिसमें राज्यों में मतदाता सूची के विवादास्पद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का मुद्दा भी शामिल होगा, जबकि प्रियंका 8 दिसंबर को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर होने वाली बहस में हिस्सा लेंगी, जिसकी अगुवाई पीएम मोदी करेंगे.

प्रियंका के अलावा, वंदे मातरम बहस के दौरान दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई और बिमोल अकोइजाम के बोलने की संभावना है, जबकि प्रणीति शिंदे और इमरान मसूद एसआईआर मुद्दे पर बोलेंगे.

एसआईआर का मुद्दा राहुल की राजनीति का मुख्य केंद्र बन गया है, क्योंकि उन्होंने इस प्रक्रिया को बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा पिछले दरवाजे से की जा रही वोट चोरी बताया है. पिछले कुछ हफ़्तों में विपक्ष ने कर्नाटक और हरियाणा में कथित वोट चोरी का डेटा पेश किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया था.

एसआईआर मतदाता सूची में एक बड़ा हेरफेर है. अल्पसंख्यकों और दलितों के वोटों को व्यवस्थित तरीके से सूची से हटाया जा रहा है, क्योंकि उनके गिनती के फॉर्म को संदिग्ध एंट्री की लिस्ट में रखा जा रहा है. इसके उलट, अधिकारी बीएलओ के जरिए अपनी पसंद के नाम जोड़ने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं. इसमें विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं है.

कांग्रेस लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने ईटीवी भारत को बताया, "उन्होंने एसआईआर के जरिए बिहार चुनाव जीता और अब इसे दूसरे राज्यों में आजमा रहे हैं. हम वोट चोरी का पर्दाफाश करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन लोग पूरे देश में इस प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे."

कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में एआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली आयोजित करेगी. कांग्रेस लोकसभा सांसद श्रेयस पटेल ने ईटीवी भारत को बताया, "एसआईआर हमारे लिए बहुत जरूरी मुद्दा है. विपक्ष का समर्थन करने के लिए पार्टी के सभी सांसद सदन में मौजूद रहेंगे." जहां तक ​​वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की बात है, तो पुरानी पार्टी के लोग बीजेपी द्वारा इस कार्यक्रम को मनाने पर सवाल उठा सकते हैं, और आरोप लगा सकते हैं कि आजादी की लड़ाई के दौरान भगवा पार्टी का इस गाने से कोई लेना-देना नहीं था.

हाल ही में राष्ट्रीय गीत बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद का मुद्दा बन गया, जब पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में इसका पूरा वर्जन पढ़ा और आरोप लगाया कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने जो वर्जन अपनाया था, उसमें देवी दुर्गा का ज़िक्र करने वाले कुछ छंद हटा दिए गए थे.

मसूद ने कहा, "यह सच है कि गाने में देवी दुर्गा की पूजा की गई है. इस्लाम के अनुसार हम अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि हम दूसरों के धर्म का सम्मान करते हैं."

उन्होंने कहा, "आज़ादी के आंदोलन के दौरान बीजेपी और उसके वैचारिक गुरु आरएसएस का इस गाने से कोई लेना-देना नहीं था. उन्होंने इसे कभी नहीं पढ़ा, लेकिन इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से गाया जाता था जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी. आज़ादी के बाद आरएसएस ने दशकों तक राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया, लेकिन आज वे हमें राष्ट्रवाद पर लेक्चर देते हैं. हर बात के लिए नेहरू को दोष देना ठीक नहीं है."

मसूद ने कहा, "बीजेपी ऐसे दिखाती है जैसे वह देश में अकेली राष्ट्रवादी पार्टी हो." श्रेयस पटेल ने कहा, "वंदे मातरम मुद्दे पर बहस एक अहम होने वाली है. हम सत्ता पक्ष की बात सुनेंगे कि वे सदन में क्या कहते हैं और उसी के हिसाब से जवाब देंगे."

संपादक की पसंद

