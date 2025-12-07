ETV Bharat / bharat

राहुल और प्रियंका गांधी 8 और 9 दिसंबर को लोकसभा में डिबेट के दौरान रखेंगे अपना पक्ष

नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अगले दो दिनों में संसद में एनडीए को निशाना बनाएंगे.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, राहुल 9 दिसंबर को चुनावी सुधारों पर होने वाली बहस में बोलेंगे, जिसमें राज्यों में मतदाता सूची के विवादास्पद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का मुद्दा भी शामिल होगा, जबकि प्रियंका 8 दिसंबर को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर होने वाली बहस में हिस्सा लेंगी, जिसकी अगुवाई पीएम मोदी करेंगे.

प्रियंका के अलावा, वंदे मातरम बहस के दौरान दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई और बिमोल अकोइजाम के बोलने की संभावना है, जबकि प्रणीति शिंदे और इमरान मसूद एसआईआर मुद्दे पर बोलेंगे.

एसआईआर का मुद्दा राहुल की राजनीति का मुख्य केंद्र बन गया है, क्योंकि उन्होंने इस प्रक्रिया को बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा पिछले दरवाजे से की जा रही वोट चोरी बताया है. पिछले कुछ हफ़्तों में विपक्ष ने कर्नाटक और हरियाणा में कथित वोट चोरी का डेटा पेश किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया था.

एसआईआर मतदाता सूची में एक बड़ा हेरफेर है. अल्पसंख्यकों और दलितों के वोटों को व्यवस्थित तरीके से सूची से हटाया जा रहा है, क्योंकि उनके गिनती के फॉर्म को संदिग्ध एंट्री की लिस्ट में रखा जा रहा है. इसके उलट, अधिकारी बीएलओ के जरिए अपनी पसंद के नाम जोड़ने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं. इसमें विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं है.

कांग्रेस लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने ईटीवी भारत को बताया, "उन्होंने एसआईआर के जरिए बिहार चुनाव जीता और अब इसे दूसरे राज्यों में आजमा रहे हैं. हम वोट चोरी का पर्दाफाश करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन लोग पूरे देश में इस प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे."

कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में एआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली आयोजित करेगी. कांग्रेस लोकसभा सांसद श्रेयस पटेल ने ईटीवी भारत को बताया, "एसआईआर हमारे लिए बहुत जरूरी मुद्दा है. विपक्ष का समर्थन करने के लिए पार्टी के सभी सांसद सदन में मौजूद रहेंगे." जहां तक ​​वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की बात है, तो पुरानी पार्टी के लोग बीजेपी द्वारा इस कार्यक्रम को मनाने पर सवाल उठा सकते हैं, और आरोप लगा सकते हैं कि आजादी की लड़ाई के दौरान भगवा पार्टी का इस गाने से कोई लेना-देना नहीं था.