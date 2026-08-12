छात्रों के आंदोलन को लेकर आमरण अनशन पर बैठेंगे रघुवर दास, सरकार को दी एक हफ्ते की दी मोहलत
छात्रों के आंदोलन को लेकर रघुवर दास ने हेमंत सरकार को एक हफ्ते की मोहलत दी है. नहीं तो वह अनशन पर बैठेंगे.
Published : August 12, 2026 at 8:58 PM IST
रांची: JPSC-JSSC समेत विभिन्न मांगों को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले करीब 19 दिनों से जारी छात्र आंदोलन के बीच बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आंदोलन स्थल पहुंचे. उन्होंने आंदोलनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात की और अनशन एवं भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों का हाल जाना. इस दौरान उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की.
रघुवर दास ने कहा कि पिछले 19 दिनों से झारखंड के बच्चे-बच्चियां अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के अलग-अलग जिलों और दूर-दराज के इलाकों से विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर रांची पहुंचे हैं. उनके मुताबिक, विद्यार्थियों ने अपनी जायज मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया था, लेकिन इस दौरान जिस तरह की कार्रवाई हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण है.
उन्होंने कहा कि “मैं सरकार को एक सप्ताह का समय देता हूं. अगर एक सप्ताह के अंदर छात्रों की जायज मांगों को नहीं माना गया और सरकार ने सकारात्मक पहल नहीं की, तो मैं खुद बिरसा मुंडा समाधि स्थल के समक्ष आमरण अनशन पर बैठूंगा. छात्रों के अधिकार और उनके भविष्य की लड़ाई में मैं उनके साथ खड़ा हूं.”
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करते हैं. कई अभिभावक अपनी जरूरतों को सीमित कर बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं. ऐसे विद्यार्थियों पर दबाव बनाने या उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती.
उन्होंने विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंदोलनकारियों का हौसला तोड़ने और आंदोलन खत्म कराने के लिए दबाव बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. रघुवर दास ने प्रशासनिक अधिकारियों को निष्पक्ष होकर काम करने की नसीहत दी है.
उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता आती है और जाती है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए. उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं और किसी राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में काम करने के बजाय निष्पक्ष तरीके से अपनी ड्यूटी करें. उन्होंने अधिकारियों से विद्यार्थियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की भी अपील की.
रघुवर दास ने कहा कि यदि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चे अपने भविष्य और रोजगार को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो उनकी बात सुनना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता पूरे घटनाक्रम को देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी.
उन्होंने छात्र आंदोलन की तुलना देश के बड़े आंदोलनों से करते हुए 1974 के जयप्रकाश नारायण आंदोलन का भी जिक्र किया. रघुवर दास ने कहा कि देश के इतिहास में छात्र आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उनके अनुसार, छात्र शक्ति को दबाने या कुचलने की कोशिश सफल नहीं हो सकती.
रघुवर दास ने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भी छात्र आंदोलन से हुई थी और इसी वजह से वह विद्यार्थियों की पीड़ा और उनकी समस्याओं को समझते हैं. उन्होंने कहा कि वह केवल राजनीतिक समर्थन देने नहीं, बल्कि आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच उनकी बात सुनने पहुंचे हैं.
इस दौरान उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली. आंदोलनकारियों ने भी अपनी मांगों और अब तक सरकार के साथ हुई बातचीत की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री को दी.
रघुवर दास ने कहा कि JPSC-JSSC से जुड़े विवादों का समाधान पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और विद्यार्थियों की मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्र अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और वह इस आंदोलन के साथ खड़े हैं.
उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और अन्य विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर वे चुप नहीं बैठेंगे. रघुवर दास ने कहा कि इस पूरे छात्र आंदोलन का समर्थन रघुवर दास करता है. उनके स्टेडियम पहुंचने से आंदोलनकारी छात्रों के बीच राजनीतिक समर्थन को लेकर भी हलचल तेज हो गई है.
रघुवर दास ने राज्य सरकार से मांग की कि वह छात्रों को भटकाना बंद करे और उनकी जायज मांगों को स्वीकार करते हुए जल्द समाधान निकाले. उन्होंने कहा कि JPSC-JSSC से जुड़े तमाम मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच कराई जानी चाहिए. उन्होंने सरकार से छात्रों की सभी प्रमुख मांगों पर गंभीरता से विचार करने और उन्हें पूरा करने की दिशा में तत्काल पहल करने की मांग की.
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