राघोपुर के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, वोटिंग के बाद बोले तेजस्वी- नया बिहार बनाने के लिए करें वोट
राघोपुर बिहार की सबसे हॉट सीट में से एक है. जहां महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव तीसरी बार मैदान में हैं.
Published : November 6, 2025 at 9:22 AM IST
वैशाली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के तहत आज 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. वैशाली जिले की राघोपुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी तेजस्वी यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. उनका सामना बीजेपी के सतीश कुमार यादव से है. दोनों तीसरी बार एक-दूसरे के सामने है. राघोपुर में सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है. मतदाताओं में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.
तेजस्वी-सतीश में मुकाबला: 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार यादव को शिकस्त दी थी. तेजस्वी को कुल 97,404 वोट मिले थे, जबकि सतीश को 59,230 मत आए थे. वहीं लोजपा के राकेश रोशन को 24,497 वोट मिले थे, इस बार वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और हाल में ही बीजेपी में शामिल हो गए हैं. ऐसे में इस बार तेजस्वी के लिए चुनाती बढ़ गई है. तेजस्वी ने 2015 में भी सतीश यादव को शिकस्त दी थी.
2010 में हार चुकी हैं राबड़ी: राघोपुर आरजेडी और लालू परिवार की पारंपरिक सीट रही है. खुल लालू यादव भी यहां से विधायक रह चुके हैं. हालांकि पूर्व सीएम राबड़ी देवी इसी सीट से 2010 में चुनाव हार चुकी हैं. बीजेपी के सतीश कुमार यादव ने उनको मात दी थी.
तेजस्वी ने किया मतदान: वहीं पटना में वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव ने अपनी जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में बदलाव होकर रहेगा. लोगों में नई सरकार को लाने के लिए उत्साह साफ नजर आ रहा है. आरजेडी नेता ने लोगों से मतदान की अपील करते हुए कहा कि घर से निकलें और वोट जरूर करें.
"मैंने अपना वोट डाल दिया है. सभी लोगों से अपील है कि वे भी मतदान केंद्र जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें. आज तो हम तो यही कहेंगे कि बदलाव जरूरी है, नया बिहार बनाएं, नई सरकार बनाएं."- तेजस्वी यादव, आरजेडी उम्मीदवार, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र
'नई सरकार बनने जा रही है..': तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार के सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे अपने वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र पर वोट दें. उन्होंने कहा कि जो आपको नौकरी, रोजगार, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, पढ़ाई, दवाई और कमाई दे, उसे वोट दें. आरजेडी नेता ने दावा किया कि हम जीतेंगे, बिहार जीतेगा. 14 तारीख को नई सरकार बनने जा रही है.
'बिहार को नंबर वन बनाना है..': मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सबको मिलकर बिहार को नंबर वन बनाना है, एक नया बिहार बनाना है जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त सरकार हो. हमें ऐसी सरकार बनानी है जो युवाओं पर लाठी न बरसाए और पेपर लीक न करे.
