ETV Bharat / bharat

तेजस्वी यादव होंगे बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष, RJD विधायक दल की बैठक में फैसला

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में एक बार फिर से राघोपुर के आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है. बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है. इस चुनाव में NDA को 202 सीट मिली है. जबकि महागठबंधन की करारी हार हुई और महज 35 सीट पर ही सिमट गई. आरजेडी को इसमें 25 सीट पर जीत मिली. ''बैठक में सब लोगों ने तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया है. समीक्षा बैठक में स्पष्ट तौर पर सभी ने अपनी बातें रखी हैं. जनादेश पर भी लोगों ने राय प्रकट की...जो जनादेश आया है, उसे ना बिहार की आवाम हजम कर रही है ना नेता हजम कर रहे हैं."- शक्ति यादव, आरजेडी प्रवक्ता अब आगे क्या होगा? : आरजेडी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष के लिए दावा किया जाएगा. जिसमें सदन के नियमों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति करेंगे. बड़ा सवाल ये है कि क्या आरजेडी के पास इतनी सीटें हैं कि वो एक दल के तौर पर नेता विपक्ष की सीट पाने के हकदार हैं?